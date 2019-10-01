Армия и оружие

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииВ Пекине в честь 70-летия КНР прошел военный парад

В Китае отмечают семидесятилетие образования КНР. По случаю праздника в Пекине прошел военный парад, сообщает ОТР. Смотрите такжеКитайцы вспоминают Мао Цзедуна и национальных героев На центральной площади столицы маршем прошлись 15 тыс. военнослужащих.
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В Пекине прошел парад в честь 70-летия образования КНР

Коммерсантъ01:33

Власти Китая подарили более 620 тысяч телевизоров бедным семьям, чтобы они смогли посмотреть военный парад

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