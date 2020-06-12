Коронавирус
REGNUMНа крупнейшем оптовом рынке Пекина зафиксирована вспышка коронавируса
Вспышка коронавируса была зафиксирована в Пекине на крупнейшем оптовом рынке города — «Синьфади». Тесты на нуклеиновую кислоты коронавируса SARS-CoV-2 были проведены 1940 работникам рынка. Были выявлены 45 человек, являющиеся носителями коронавируса, но при этом не имеющих симптомов заболевания.
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Вирусолог опроверг главный стереотип, связанный со вспышкой коронавируса в Пекине
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Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
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Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу из-за попадания молнии в трубопровод загорелся газопровод в Омске на левом берегу в районе пересечения улиц Дианова, Волгоградской и 2-й Солнечной.
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В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
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В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса
В офисе украинского президента Владимира Зеленского выявлена крупная вспышка коронавируса, передает портал "Страна.ua" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Газета.Ru 10:49
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Выявлен новый симптом коронавируса
BFM.ru вчера в 06:09
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Обнаружен простой способ смотреть бесплатно YouTube без рекламы
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Коммерсантъ 07:19
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Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
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Парламентская газета 08:41
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Студент СПбГУ, которого несколько дней назад расстрелял из травматического пистолета сотрудник фирмы на Невском проспекте, скончался.
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Количество браков, заключенных в апреле в РФ, сократилось на 40%, разводов - почти на 75% меньше, сообщил руководитель федеральной службы государственной статистики Павел Малков.
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С 1 июля часть получающих выплаты на карту пенсионеров ждут изменения
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Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
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В Екатеринбурге произошла перестрелка на рынке
В Екатеринбурге конфликт между двумя мужчинами перерос в перестрелку, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
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Заместитель министра сказал, что в мемориальном комплексе будут реликвии и уникальные вещи, в том числе костюм Гитлера.
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