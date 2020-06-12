Коронавирус

REGNUMREGNUMНа крупнейшем оптовом рынке Пекина зафиксирована вспышка коронавируса

Вспышка коронавируса была зафиксирована в Пекине на крупнейшем оптовом рынке города — «Синьфади». Тесты на нуклеиновую кислоты коронавируса SARS-CoV-2 были проведены 1940 работникам рынка. Были выявлены 45 человек, являющиеся носителями коронавируса, но при этом не имеющих симптомов заболевания.
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В пекинских супермаркетах изъят из продажи лосось

Вести.Ru04:43

Найден рассадник коронавируса на рынке в Пекине

Lenta.ruвчера в 14:48

Почти 50 случаев COVID-19 выявили на оптовом рынке в Пекине

Телеканал 360°01:31

На крупнейшем оптовом рынке Пекина зафиксирована вспышка коронавируса

REGNUM01:32

Проверка на рынке Пекина выявила почти 50 носителей коронавируса

Life.ru01:12

Скрининг на пекинском оптовом рынке выявил почти 50 больных COVID-19

РИА Новости00:20

Вирусолог опроверг главный стереотип, связанный со вспышкой коронавируса в Пекине

Московский Комсомолец06:57
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 11:53, Ашберн
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

Lenta.ru вчера в 19:47
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Игры

KFC создала ролик, анонсирующий собственную игровую консоль

Сеть ресторанов быстрого питания KFC опубликовала в «Твиттере» шуточный анонс собственной игровой консоли.
Чемпионат 06:41
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Политика

Сестра Ким Чен Ына анонсировала «следующий шаг» КНДР в отношении Сеула

Корейская Народная Демократическая Республика в ближайшее время предпримет "следующий шаг" в отношении Сеула, заявила первый заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, являющаяся младшей сестрой лидера страны Ким Чены Ына.
Газета.Ru 10:12
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Политика

Международный уголовный суд прокомментировал санкции США

Накануне американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции против членов МУС, которые расследуют возможные преступления США в Афганистане.
Известия 11 июня в 21:38
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
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Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение после аварии с его участием

RuNews24.ru вчера в 19:52
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Происшествия

Семья Сергея Захарова не приняла извинений Ефремова

РИА Новости 09:39
2,9K
Армия и оружие

Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд

В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru вчера в 03:10
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Общество

Экс-командующий ВДВ призвал Киркорова извиниться за видео о десантниках

Известия 11:23
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Происшествия

На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом

В Краснодаре коронавирус был диагностирован у 20 человек, в Кавказском регионе – у 8, у Выселковского – у 7. В Армавирском и Гулькевичском районах было по 6 пациентов.
Evo-rus.com вчера в 13:35
1,6K
Происшествия

В Омске отремонтировали поврежденный молнией газопровод

Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу из-за попадания молнии в трубопровод загорелся газопровод в Омске на левом берегу в районе пересечения улиц Дианова, Волгоградской и 2-й Солнечной.
РИА Новости 10:24
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Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
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Политика

В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса

В офисе украинского президента Владимира Зеленского выявлена крупная вспышка коронавируса, передает портал "Страна.ua" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Газета.Ru 10:49
36
Здоровье

Выявлен новый симптом коронавируса

BFM.ru вчера в 06:09
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Технологии

Обнаружен простой способ смотреть бесплатно YouTube без рекламы

Пользователь ресурса социальных новостей Reddit обнаружил очень простой и эффективный способ отключения рекламы на Youtube.
Evo-rus.com вчера в 14:08
33
Здоровье

Росстат: в апреле умерли 2712 человек с коронавирусом

В апреле общее число зарегистрированных умерших с коронавирусом COVID-19 составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 07:19
185
Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
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Политика

Посол России заявил об отсутствии позитивных сигналов от США по СНВ-3

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) остаётся единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений, его действие истекает в феврале 2021 года.
Парламентская газета 08:41
Происшествия

В Петербурге умер студент, которого расстреляли на Невском проспекте

Студент СПбГУ, которого несколько дней назад расстрелял из травматического пистолета сотрудник фирмы на Невском проспекте, скончался.
Российская газета 11:23
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Общество

Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых

Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
REGNUM вчера в 11:47
172
Общество

Росстат сообщил о сокращении числа заключенных в апреле браков на 40%

Количество браков, заключенных в апреле в РФ, сократилось на 40%, разводов - почти на 75% меньше, сообщил руководитель федеральной службы государственной статистики Павел Малков.
Интерфакс 09:43
15
Здоровье

Главный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 10:12
153
Политика

ГП «Антонов» было раскритиковано за отказ закупать детали через Boeing

Предприятие «Антонов» было подвергнуто критике за отказ закупать детали российского производства через корпорацию Boeing, 12 июня сообщает украинское информационно-консалтинговое агентство Defense Express.
ИА Красная Весна 08:35
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Хоккей

СКА обменял права на Николая Прохоркина в магнитогорский «Металлург»

Петербургский СКА приобрел права на нападающих Владислава Каменева и Якова Тренина.
Телеканал Санкт-Петербург 11 июня в 13:39
1
Общество

В Новочеркасске объяснили появление плакатов ко Дню России с ошибкой

Плакаты ко Дню России с орфографической ошибкой появились в Новочеркасске по вине рекламной компании.
РИА Новости 10:29
51
Общество

С 1 июля часть получающих выплаты на карту пенсионеров ждут изменения

Москва, 13 июня 2020, 14:24 — REGNUM С 1 июля текущего года вводятся некоторые изменения для российских пенсионеров, которые получают выплаты на банковскую карту.
REGNUM 07:24
174
Общество

Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
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Происшествия

Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

Вести.Ru вчера в 08:45
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Происшествия

В Екатеринбурге произошла перестрелка на рынке

В Екатеринбурге конфликт между двумя мужчинами перерос в перестрелку, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 11:52
3
Общество

Замминистра обороны РФ назвал вещи Гитлера «настоящими реликвиями»

Заместитель министра сказал, что в мемориальном комплексе будут реликвии и уникальные вещи, в том числе костюм Гитлера.
Znak.com вчера в 07:45
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Как работают Яндекс.Новости?
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