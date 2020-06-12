Коронавирус
РБКВ Пекине закрыли оптовый рынок из-за новых случаев коронавируса
По сведениям издания, из-за новых случаев коронавируса в Пекине временно закрыли оптовый рынок «Синьфади». Его сотрудникам проводят тестирования, передает издание. Кроме того, работники эпидемиологической службы начали дезинфекцию на территории южного района Фэнтай, где находились инфицированные.
Читать в источнике
Оценить384
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 07:19, Ашберн
Здоровье
Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель
Общее число умерших, у которых был зафиксирован или подозревался коронавирус, в апреле составило 2 712 человек, следует из данных Росстата.
Компания 06:39
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП
Известия вчера в 23:37
Общество
Аксенов запустил новый водопровод в Симферополе
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подаче артезианской воды в Симферополь из водозабора в Бахчисарайском районе.
Коммерсантъ вчера в 07:42
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Здоровье
Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног
Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
Lenta.ru 11 июня в 23:53
Общество
Доллару прогнозируют в 2021 году падение на 35%
Экономист спрогнозировал крах в 2021 году при условии проводимой Дональдом Трампом денежно-кредитной политики.
Live24 04:15
Происшествия
Два пилота погибли при крушении самолета в Самарской области
Оба пилота погибли при крушении легкомоторного самолета Як-52 под Самарой. Об этом в субботу, 13 июня, сообщил источник «Известий».
Известия 05:16
Политика
Украинский вице-премьер назвал минские соглашения «никчемными»
«Никчемными» с юридической точки зрения признал минские соглашения украинский вице-премьер Алексей Резников, являющийся также первым заместителем главы делегации республики в контактной группе.
Ридус вчера в 12:41
Игры
EA анонсировала Star Wars Squadrons
Ожидается, что EA выпустит Star Wars: Squadrons осенью на ПК и консолях.
Чемпионат вчера в 17:12
Космос
В российском модуле на МКС проводят замеры уровня бензола
В российском модуле на МКС проводят специальные замеры уровня бензола.
Evo-rus.com вчера в 03:25
Футбол
«Зенит» заинтересован в приобретении форварда «Ривер Плейт»
Петербургский "Зенит" проявляет интерес к нападающему "Ривер Плейт" Рафаэлю Борре, сообщает La Banda Deportiva в Twitter.
Газета.Ru 01:52
Общество
Петербург с 15 июня снимает часть ограничений
Санкт-Петербург с 15 июня снимает часть ограничений.
BFM.ru 06:40
Здоровье
Мурашко заявил о стабилизации ситуации с выплатами медикам
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация со стимулирующими выплатами медикам стабилизировалась.
RT на русском вчера в 12:02
Игры
В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved
После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы.
CyberSport.ru 11 июня в 11:24
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости вчера в 21:10
Армия и оружие
Геополитик заявил, что Россия может отреагировать на провокации НАТО превентивным ударом
Политическая Экспертиза вчера в 06:25
Происшествия
Суд отправил под арест начальника отдела полиции Сызрани
В субботу, 13 июня, суд Самарского района Самары избрал меру пресечения для начальника отдела МВД "Сызранское" Андрея Гусарова.
СОВА 04:34
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 11 июня в 06:33
Здоровье
Выявлен новый симптом коронавируса
BFM.ru вчера в 06:09
Кино
Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс
Индиана Джонс, культовый персонаж актера Харрисона Форда получил статус самого великого киногероя по версии журнала Empire.
ToDay News Ufa вчера в 06:10
Шоу-бизнес
Королёва рассказала, как Зеленский помог ей с юбкой
Во время своей карьеры артиста президент Украины Владимир Зеленский помог Наташе Королевой поправить "подскочившую" наверх юбку.
Pravda.Ru 04:56
Общество
На Украине задержали трех человек по делу о предложении крупной взятки
Три человека задержаны на Украине по делу о предложении 6 миллионов долларов взятки, один из фигурантов получил статус подозреваемого, заявил на брифинге глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.
РИА Новости 06:52
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука 11 июня в 05:32
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП с отцом водителя
Дочь Михаила Ефремова Анна Мария попросила прощения у семьи погибшего в автокатастрофе с участием ее отца Сергея Захарова.
РЕН ТВ вчера в 21:57
Экономика
Путин дал поручения по поддержке образования
По итогам совещания о ситуации в образовании в условиях пандемии коронавируса COVID-19 президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки области.
Коммерсантъ 11 июня в 13:16
Энергетика
Случится страшное: Россию скинут с нефтегазовой «иглы»
Российский энергетический сектор столкнулся с двойным шоком: влиянием пандемии и коллапсом спроса на топливо.
Рамблер 04:07
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Политика
National Interest назвал самое мощное российское оружие в Арктике
РИА Новости вчера в 08:33