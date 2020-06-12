Коронавирус

РБКРБКВ Пекине закрыли оптовый рынок из-за новых случаев коронавируса

По сведениям издания, из-за новых случаев коронавируса в Пекине временно закрыли оптовый рынок «Синьфади». Его сотрудникам проводят тестирования, передает издание. Кроме того, работники эпидемиологической службы начали дезинфекцию на территории южного района Фэнтай, где находились инфицированные.
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