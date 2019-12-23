Люди, которые откладывают выход на пенсию, получают за это два бонуса. Пенсия будет больше за счет увеличения индивидуального пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты на соответствующие коэффициенты. Об этом рассказал в интервью "РГ" председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

с чего всё началось

Работающим россиянам, которые хотят, чтобы размер их ежемесячной пенсии составил пятьдесят две тысячи рублей, придется отложить выход на пенсию на десять лет. Таким образом можно повысить индивидуальный коэффициент, на основе которого рассчитываются выплаты.

В Пенсионном фонде РФ назвали условие для пенсии в 52 тысячи рублей

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