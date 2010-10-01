С 1 июля Пенсионный фонд Украины (ПФУ) провел перерасчет пенсионных выплат. В том числе и для жителей ДНР и ЛНР, которые получают украинские пенсии. Перерасчет произведен в связи с увеличением с 1 июля прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 до 1712 гривен.

В Пенсионном фонде Украины рассказали, на сколько увеличили пенсии жителям ДНР и ЛНР

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