К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

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Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18 290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает «Российская газета».

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

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