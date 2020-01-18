Экономика

РБКРБКВ Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18 290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает «Российская газета».
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В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Российская газета17 января в 19:00

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ПФР рассказал о росте пенсий на 18% к 2022 году

РИА Новостивчера в 09:03

Глава ПФР: К 2022 году пенсии вырастут на 18%

Комсомольская правдавчера в 06:05

В ПФР рассказали, когда пенсия в России будет выше 18 тысяч рублей

URA.Ru17 января в 21:21

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Известиявчера в 01:11

Глава ПФР рассказал, как увеличится пенсия за два года

ТАССвчера в 00:32

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

РБКвчера в 02:23

В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

Российская газета17 января в 19:00
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Газета.Ru 05:09
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Алексей Олейник победил Мориса Грина на UFC 246

В третьем поединке основного карда турнира UFC 246 в Лас-Вегасе встречались тяжеловесы, одержавшие на двоих 49 побед болевыми и удушающими приемами.
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В Тегеране согласны передать Украине «черные ящики» со сбитого «Боинга»

Иран согласился передать Украине бортовые самописцы со сбитого пассажирского лайнера Boeing-737 украинской авиакомпании «МАУ», который был по ошибке сбит иранскими средствами ПВО вблизи Тегерана 8 января.
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Пентагон показал форму космических войск США

Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
РБК 04:29
Экономика

Пенсионерам полагается еще один перерасчет пенсии в этом году: категория

Сотрудник Пенсионного фонда Анастасия Киреева рассказала, в каком случае пенсионерам могут еще раз в этом году произвести перерасчет пенсионной выплаты в пользу ее увеличения, сообщает PRIMPRESS.
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Газета.Ru вчера в 08:52
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Россияне вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Турции

В 2018 году спрос со стороны россиян увеличился более значительно — граждане России тогда купили почти в два раза больше недвижимости в Турции, чем годом ранее.
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Биатлон

Мужская сборная России стала 4-й в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге

На пятом этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская эстафетная гонка. Победу в ней праздновал квартет французских биатлонистов.
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Гидрометцентр предупредил москвичей о снегопаде и метели

На следующей неделе в центральной части России, как ожидается, выпадет снег и будет метель.
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Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины

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Евгений Сатановский: Свора лает на Россию до первой крови

Осталось подождать мнения по этому поводу Варшавы. Что характерно, в отличие от них Монголия и Франция молчат.
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Дунаевский разводится с седьмой женой

Композитор Максим Дунаевский в программе «Судьба человека» заявил, что разводится со своей седьмой женой Мариной Рождественской, с которой прожил вместе 20 лет.
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УАЗ раскрыл детали проекта автомобиля для Минобороны

УАЗ раскрыл детали проекта по разработке автомобиля для Минобороны "Вагон". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Стало известно, как дочь Петросяна относится к Степаненко

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Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера

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Голкипер «Челси» Кепа — худший в АПЛ по проценту отражённых ударов и 127-й в Европе

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага является худшим вратарём английской Премьер-лиги по проценту отражённых ударов в текущем сезоне.
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В Новосибирске у самолета загорелся двигатель перед вылетом

В Новосибирске в аэропорту «Толмачево» перед вылетом загорелся двигатель самолета А-321neo авиакомпании S7 Airlines.
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Антон Викторович Дроздов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации с 17 июля 2008 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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