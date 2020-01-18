Экономика

РБКРБКВ Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18 290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает «Российская газета».
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В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Российская газета17 января в 19:00

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ПФР рассказал о росте пенсий на 18% к 2022 году

РИА Новости18 января в 09:03

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

РБК18 января в 02:23

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Известия18 января в 01:11

Глава ПФР рассказал, как будут расти пенсии к 2022 году

REGNUM18 января в 02:13

Глава ПФР рассказал, как увеличится пенсия за два года

ТАСС18 января в 00:32

В ПФР рассказали, когда пенсия в России будет выше 18 тысяч рублей

URA.Ru17 января в 21:21

В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

Российская газета17 января в 19:00
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Происшествия

Среди погибших в пермском хостеле оказался ребенок

Lenta.ru 03:23
Шоу-бизнес

Фото Елены Яковлевой без макияжа напугало фанатов

В сети появилась фотография, на которой известная актриса Елена Яковлева предстала перед своими поклонниками без макияжа, сообщает издание «7 дней».
Петрозаводск говорит вчера в 09:53
Здоровье

СМИ сообщили о редкой болезни, убивающей целую семью

Семья, проживающая в поселке Сосновская Нижегородской области, столкнулась с патологией Фабри, смертельно опасным генетическим заболеванием, из-за которого жизненно важные системы организма отказывают одна за другой.
Московский Комсомолец 03:54
Политика

Axios: Трамп намерен ужесточить правила выдачи виз в США

Белый дом планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей, чтобы те автоматически получали американское гражданство, сообщил портал Axios со ссылкой на представителей президентской администрации.
РИА Новости 00:32
Кино

«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката

Ореанда-Новости вчера в 15:07
Происшествия

Поезд насмерть сбил женщину в Тверской области

Известия 04:27
Общество

Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы

Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
RT на русском 02:50
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Общество

Автолюбители смогут покупать «красивые» номера на аукционах

Отмечается, что заинтересованные лица смогут приобрести "красивые" регистрационные знаки в ходе аукционов, их правила будут вскоре определены.
Вести.Ru 04:35
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Известия вчера в 18:15
Авто

KIA сосредоточится на кроссоверах и электромобилях

Стратегия Plan S предусматривает переход KIA от структуры, ориентированной на автомобили с двигателем внутреннего сгорания, к бизнес организации, в основе которой будет лежать производство электромобилей и персонализированных решений мобильности.
5 колесо 04:21
Происшествия

В Томске женщина бросила новорожденного ребенка в подъезде

Неизвестная женщина родила ребенка в подъезде многоквартирного дома в Томске, после чего оставила младенца и исчезла.
ТАСС 02:38
Общество

В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ

Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
RT на русском 01:14
Политика

Союз журналистов надеется, что глава Чувашии изменит отношение к СМИ

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев надеется, что глава Чувашии Михаил Игнатьев, призвавший "мочить" журналистов за критику властей, изменит свое отношение к СМИ.
ТАСС вчера в 10:12
Общество

На Украине переучат учителей русскоязычных школ

Министр науки и образования Украины Анна Новосад заявила, что учителей, которые обучают детей в школах на русском языке, переучат преподавать на государственном языке.
Газета.Ru 04:22
Политика

РБК: В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 02:04
Армия и оружие

В Индии танк T-72M1 встал на дыбы в День армии

Военные из Индии смогли показать возможности танков T-72M1, один из которых встал на дыбы. Соответственная запись доступна на YouTube.
Актуальные Новости 18 января в 11:36
Шоу-бизнес

Пара дня: Брэда Питта и Дженнифер Энистон снова видят вместе

Энистон точно была не против и отвечала ему взаимностью. Также она смеялась, когда Питт получал свою статуэтку.
BeautyHack 04:15
Политика

Джонсон заявил Путину, что нормализация отношений сейчас невозможна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал президенту России Владимиру Путину условие, при котором будут нормализованы отношения между двумя странами.
Газета.Ru вчера в 12:36
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

RT на русском вчера в 12:53
Происшествия

В Самарской области угнали машину с четырехлетним ребенком

Машину с ребенком угнали в Самарской области. Об этом 20 января сообщает пресс-служба Служба спасения Самара.
REGNUM 04:23
Общество

В Хельсинки заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы

Скоростной поезд в Финляндию Финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда из Москвы в Хельсинки, способного преодолеть расстояние между городами за 6 часов.
РБК вчера в 16:01
Общество

Алексей Мордашов объединит свои активы в экосистему

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов берет пример с Amazon. О своих намерениях бизнесмен заявил Bloomberg.
Ranpress.ru 04:34
Происшествия

В Якутии стая бродячих собак напала на восьмилетнего мальчика

ТАСС 04:53
Происшествия

Суды Петербурга вновь эвакуируют

REGNUM 01:57
Политика

Зеленский заявил о налаживании диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
Известия вчера в 22:54
Происшествия

Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе

Спасатели нашли заблудившегося жителя Камчатки, который в ожидании помощи провел на морозе три дня, греясь у костра, сообщает краевой главк МЧС.
РИА Новости 00:19
Гаджеты

Nvidia GeForce RTX 3070 и RTX 3080 получат до 20 ГБ памяти GDDR6

Первыми должны выйти GeForce RTX 3080 и RTX 3070, а китайскому интернет-ресурсу уже стали известны некоторые характеристики этих видеокарт.
Astera 03:39
Политика

Участники берлинской конференции по Ливии договорились о перемирии

В Берлине участники конференции по ливийскому урегулированию договорились о перемирии в стране.
РЕН ТВ вчера в 13:26
Наука

Создан самый быстрый искусственный объект во Вселенной

Lenta.ru 04:08
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Антон Викторович Дроздов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации с 17 июля 2008 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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