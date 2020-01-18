Экономика
РБКВ Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18 290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает «Российская газета».
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с чего всё началось
К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.Российская газета17 января в 19:00
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Общество
Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте
Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи», пояснили «Известиям» в Совете Федерации.
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В Берлине участники конференции по ливийскому урегулированию договорились о перемирии в стране.
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Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
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Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
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Фото Елены Яковлевой без макияжа ужаснуло поклонников
Накануне в Сети появилась фотография, на которой популярная российская актриса Елена Яковлева предстала перед своими фанатами без макияжа.
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В минувшем 2019 году совокупная доля поставок российского газа «Газпрома» и НОВАТЭКа в Европейский союз, по предварительным оценкам «Коммерсанта», составила 47,5%, поднявшись по сравнению с 2018-м на 0,8 п.п.
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Среди погибших при ЧП в пермском отеле оказался ребенок
Среди погибших в результате прорыва трубы отопления в мини-гостинице в Перми есть один ребенок, сообщил РИА Новости представитель минздрава Пермского края.
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Зеленский почтил память украинских «киборгов»
Президент Украины Владимир Зеленский почтил память украинских националистов, нашедших смерть в аэропорту Донецка.
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера через портал госуслуг
Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о внесении изменений, позволяющих физическим лицам резервировать "красивые" регистрационные номера транспортных средств.
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РБК: В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Боксер Лебедев прокомментировал драку охранника с подростком в ТЦ
Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал телеканалу РЕН ТВ видео, на котором охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка, разнимая драку посетителей.
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Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Общество
Петербургский комитет по строительству возглавил Игорь Креславский
В понедельник, 20 января, стало известно, что новым главой петербургского комстроя стал руководитель ГК «Росстройинвест» Игорь Креславский.
Общество
В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ
Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
Шоу-бизнес
Айза оскорбила Алену Водонаеву за призывы не рожать
Бизнесвумен Айза Анохина ранее была хорошей подругой Алёны Водонаевой, но потом они рассорились и не общаются до сих пор.
Политика
Иран направил министра транспорта в Киев с письмом для Зеленского
Иранский министр дорог и городского развития Мохаммад Эслами вылетел в Киев, чтобы передать письмо президента Ирана Хасана Роухани лидеру Украины Владимиру Зеленскому в связи с крушением украинского самолета, сообщил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.
Происшествия
Суды Петербурга вновь эвакуируют
Несколько судов Санкт-Петербурга утром 20 января получили электронные сообщения об угрозе «заминирования», из-за чего сотрудники и посетители учреждений были срочно эвакуированы.
Общество
Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении
Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Футбол
Генсек РФС выступил против возможного расширения РПЛ
Возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) вряд ли решит имеющиеся у лиги проблемы, заявил в интервью «РИА Новости» генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.
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Зеленский заявил о налаживании диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
Футбол
Кокорин забил чудо-гол на тренировке «Зенита»
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметился эффектным голом на тренировке во время сборов команды в Катаре.
Общество
Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
Общество
Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом
Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
Происшествия
В Подмосковье два человека погибли в ДТП с легковушкой и поездом
Происшествия
Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать
Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Авто
Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage
Как стало известно порталу NJCAR.RU, в декабре новинка разошлась рекордным тиражом в 7,3 тысячи экземпляров, опередив более доступные Kia Sportage и Hyundai Tucson, реализация которых составила 6,1 и 5,8 тысячи соответственно.
Энергетика
Белорусский транзит потребовал отсроченных мер
В самом Минске заявляли, что тариф в 16,6% включает и потери Белоруссии от форс-мажора с загрязнением российской нефти хлоридами на "Дружбе" весной 2019 года, когда поставки были остановлены на несколько недель.
Футбол
Глава украинского клуба объяснил, почему выгнал игрока за поездку в РФ
Президент украинского футбольного клуба "Агробизнес" Олег Собуцкий объяснил причины расторжения контракта с игроком, посетившим Россию.