Экономика

РБКРБКВ Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18 290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает «Российская газета».
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с чего всё началось

В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Российская газета17 января в 19:00

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Глава ПФР рассказал, как увеличится пенсия за два года

ТАСС18 января в 00:32

Глава ПФР: К 2022 году пенсии вырастут на 18%

Комсомольская правда18 января в 06:05

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

РБК18 января в 02:23

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Известия18 января в 01:11

ПФР рассказал о росте пенсий на 18% к 2022 году

РИА Новости18 января в 09:03

В ПФР рассказали, когда пенсия в России будет выше 18 тысяч рублей

URA.Ru17 января в 21:21

В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

Российская газета17 января в 19:00
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Общество

Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте

Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи», пояснили «Известиям» в Совете Федерации.
Известия вчера в 17:52
Политика

Участники берлинской конференции по Ливии договорились о перемирии

В Берлине участники конференции по ливийскому урегулированию договорились о перемирии в стране.
РЕН ТВ вчера в 13:26
Политика

Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
РИА Новости вчера в 11:56
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
REGNUM 00:29
Шоу-бизнес

Фото Елены Яковлевой без макияжа ужаснуло поклонников

Накануне в Сети появилась фотография, на которой популярная российская актриса Елена Яковлева предстала перед своими фанатами без макияжа.
VSE42.RU 01:12
Энергетика

СМИ узнали об увеличении доли российского газа в Европе

В минувшем 2019 году совокупная доля поставок российского газа «Газпрома» и НОВАТЭКа в Европейский союз, по предварительным оценкам «Коммерсанта», составила 47,5%, поднявшись по сравнению с 2018-м на 0,8 п.п.
РБК 00:15
Общество

Режиссер Сергей Соловьев попал в реанимацию

BFM.ru 03:08
Происшествия

Среди погибших при ЧП в пермском отеле оказался ребенок

Среди погибших в результате прорыва трубы отопления в мини-гостинице в Перми есть один ребенок, сообщил РИА Новости представитель минздрава Пермского края.
РИА Новости 01:57
Политика

Зеленский почтил память украинских «киборгов»

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память украинских националистов, нашедших смерть в аэропорту Донецка.
Журналистская правда 03:33
Общество

Россияне смогут покупать «красивые» номера через портал госуслуг

Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о внесении изменений, позволяющих физическим лицам резервировать "красивые" регистрационные номера транспортных средств.
РИА Новости 02:14
Политика

РБК: В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 02:04
Происшествия

Боксер Лебедев прокомментировал драку охранника с подростком в ТЦ

Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал телеканалу РЕН ТВ видео, на котором охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка, разнимая драку посетителей.
Известия 18 января в 17:17
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
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Общество

Петербургский комитет по строительству возглавил Игорь Креславский

В понедельник, 20 января, стало известно, что новым главой петербургского комстроя стал руководитель ГК «Росстройинвест» Игорь Креславский.
Форпост Северо-Запад 02:29
Общество

В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ

Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
RT на русском 01:14
Шоу-бизнес

Айза оскорбила Алену Водонаеву за призывы не рожать

Бизнесвумен Айза Анохина ранее была хорошей подругой Алёны Водонаевой, но потом они рассорились и не общаются до сих пор.
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Политика

Иран направил министра транспорта в Киев с письмом для Зеленского

Иранский министр дорог и городского развития Мохаммад Эслами вылетел в Киев, чтобы передать письмо президента Ирана Хасана Роухани лидеру Украины Владимиру Зеленскому в связи с крушением украинского самолета, сообщил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.
Взгляд.ру 03:17
Происшествия

Суды Петербурга вновь эвакуируют

Несколько судов Санкт-Петербурга утром 20 января получили электронные сообщения об угрозе «заминирования», из-за чего сотрудники и посетители учреждений были срочно эвакуированы.
REGNUM 01:57
Общество

Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении

Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Газета.Ru 01:40
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском вчера в 12:53
Футбол

Генсек РФС выступил против возможного расширения РПЛ

Возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) вряд ли решит имеющиеся у лиги проблемы, заявил в интервью «РИА Новости» генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.
Коммерсантъ 00:22
Политика

Зеленский заявил о налаживании диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
Известия вчера в 22:54
Футбол

Кокорин забил чудо-гол на тренировке «Зенита»

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметился эффектным голом на тренировке во время сборов команды в Катаре.
РИА Новости 01:51
Общество

Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
РИА Новости 03:05
Общество

Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом

Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
РБК вчера в 18:23
Происшествия

В Подмосковье два человека погибли в ДТП с легковушкой и поездом

РИА Новости вчера в 23:51
Происшествия

Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
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Авто

Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage

Как стало известно порталу NJCAR.RU, в декабре новинка разошлась рекордным тиражом в 7,3 тысячи экземпляров, опередив более доступные Kia Sportage и Hyundai Tucson, реализация которых составила 6,1 и 5,8 тысячи соответственно.
Новые автомобили вчера в 23:04
Энергетика

Белорусский транзит потребовал отсроченных мер

В самом Минске заявляли, что тариф в 16,6% включает и потери Белоруссии от форс-мажора с загрязнением российской нефти хлоридами на "Дружбе" весной 2019 года, когда поставки были остановлены на несколько недель.
Коммерсантъ вчера в 17:15
Футбол

Глава украинского клуба объяснил, почему выгнал игрока за поездку в РФ

Президент украинского футбольного клуба "Агробизнес" Олег Собуцкий объяснил причины расторжения контракта с игроком, посетившим Россию.
РИА Новости вчера в 06:09
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Антон Викторович Дроздов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации с 17 июля 2008 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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