Экономика

РБКРБКВ Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18 290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает «Российская газета».
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В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
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ПФР рассказал о росте пенсий на 18% к 2022 году

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URA.Ru17 января в 21:21

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

РБКвчера в 02:23
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Лечебные курорты Краснодарского и Ставропольского края пользовались в 2019 году наибольшей популярностью у заинтересованных клиентов.
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Разведчик Ботян рассказал об операции по спасению Кракова в 1945 году

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В Северной Корее сменили главу МИД

По данным собеседников агентства, вместо Ли Ён Хо, который возглавлял министерство с 2016 года и был известен как специалист по взаимодействию с США, новым министром назначен Ли Сон Гвон, который ранее занимал пост главы Комитета за мирное объединение Родины, занимающегося отношениями между КНДР и Южной Кореей.
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Мужская сборная России стала 4-й в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге

На пятом этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская эстафетная гонка. Победу в ней праздновал квартет французских биатлонистов.
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Демократы направили в сенат обоснование импичмента Трампу

Демократы направили в сенат подробное обоснование импичмента, который они просят вынести президенту США Дональду Трампу, 111-страничный документ опубликован на сайте комитета по разведке палаты представителей.
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Facebook принес извинения за оскорбительный перевод имени Си Цзиньпина

Компания Facebook извинилась за то, что в соцсети при переводе с бирманского языка на английский имя председателя КНР Си Цзиньпина переводилось оскорбительно.
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Антон Викторович Дроздов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации с 17 июля 2008 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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