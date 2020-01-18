Экономика
РБКВ Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18 290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает «Российская газета».
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с чего всё началось
К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.Российская газета17 января в 19:00
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Политика
Немецкая газета заявила о геополитической победе Путина
Отмечается, что если раньше экс-президент США Барак Обама заявлял о «региональной власти» Путина, распространявшейся только на Россию, то сегодня можно говорить о том, что российский президент вернул стране статус мировой державы.
Шоу-бизнес
Чернышева и Заворотнюк встретили в храме на Крещение
В Крещение жители поселка Крекшино видели родных Заворотнюк в местном храме.
Экономика
Профицит бюджета России в 2019 году составил предварительно 1,8% ВВП
Профицит федерального бюджета РФ в 2019 году составил предварительно 1,967 трлн рублей или 1,8% ВВП.
Происшествия
Среди погибших в пермском хостеле оказался ребенок
При прорыве трубы в хостеле «Карамель» в Перми погиб ребенок. Об этом сообщило издание 59.ru. Сколько лет ребенку, пока неизвестно.
Космос
На монументе «Энергия-Буран» в Самаре открыли информационную табличку
Сегодня на монументе "Энергия-Буран" возле кампуса Самарского университета открыли информационную табличку, на которой увековечены имена разработчиков и перечислены основные предприятия, участвовавшие в этом проекте, сообщается на сайте вуза.
Происшествия
Число госпитализированных с отравлением в Кизляре достигло 193
Ранее в прокуратуре сообщали, что за помощью в медучреждения Кизляра с симптомами кишечной инфекции обратились 310 человек, из них 164 были госпитализированы.
Политика
Зеленский рассказал, в честь кого нужно называть улицы на Украине
Владимир Зеленский считает, что улицам на Украине нужно давать имена тех, кто не вызывает противоречий среди граждан страны.
Футбол
«Барселона» победила в первом матче при Сетьене
«Барселона» обыграла «Гранаду» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании.
Космос
SpaceX взорвала Falcon 9 в рамках испытаний корабля Crew Dragon
Американская компания SpaceX завершила испытания аварийного отделения пилотируемого корабля Crew Dragon от ракеты-носителя Falcon 9.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Кино
В Магадане проходит кастинг для съемок фильма о Вяльбе
Кастинг детей для съемок фильма о лыжнице Елене Вяльбе, которая начинала свою карьеру на Колыме, проходит в Магадане.
Политика
РБК: В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Общество
Две трети россиян признали, что в стране есть политзаключенные
Около двух третей россиян – 63% - считают, что среди заключенных есть те, кто осужден за политические взгляды и стремление участвовать в политической жизни страны, сообщают «Ведомости», ссылаясь на исследование «Левада-центра».
Общество
Начислять маткапитал на первого ребенка могут начать в марте
Футбол
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед 2:0
В следующем туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Вулверхмэптоном», а «МЮ» примет «Бернли».
Происшествия
В Самарской области угнали машину с четырехлетним ребенком
Машину с ребенком угнали в Самарской области. Об этом 20 января сообщает пресс-служба Служба спасения Самара.
Общество
На Украине переучат учителей русскоязычных школ
Министр науки и образования Украины Анна Новосад заявила, что учителей, которые обучают детей в школах на русском языке, переучат преподавать на государственном языке.
Здоровье
В Китае третий человек умер от нового вида пневмонии
По данным комитета, число погибших от новой пневмонии достигло трех человек. Ранее в январе сообщалось о двух смертельных случаях.
Спорт
ФФР собирается принять участие в споре между WADA и РУСАДА
Федерация фехтования России (ФФР) собирается принять участие в споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) в качестве третьей стороны, сообщил РИА Новости вице-президент ФФР Ильгар Мамедов.
Общество
Автолюбители смогут покупать «красивые» номера на аукционах
Отмечается, что заинтересованные лица смогут приобрести "красивые" регистрационные знаки в ходе аукционов, их правила будут вскоре определены.
Политика
Мишустина на посту главы ФНС заменил его заместитель
В конце прошлой недели премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова, ранее занимавшего должность заместителя.
Общество
Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
Политика
Гончарук заявил о «негодяях и подонках» среди украинских чиновников
Глава украинского правительства Алексей Гончарук заявил в эфире «Украина 24», что в органах государственной власти страны работают «негодяи и подонки».
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Политика
Зеленский заявил о налаживании диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
Политика
Путин прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии
Происшествия
В Подмосковье два человека погибли в ДТП с легковушкой и поездом
Легковой автомобиль столкнулся с поездом в Подмосковье, двое погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.
Общество
Сербия может стать новым членом Евразийского экономического союза
Более очевидным кандидатом на вступление в ЕАЭС из европейских стран выступает Сербия, которая имеет глубокие исторические связи с Россией.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.