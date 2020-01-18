Экономика

РБКРБКВ Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18 290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает «Российская газета».
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В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Российская газета17 января в 19:00

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В ПФР рассказали, когда пенсия в России будет выше 18 тысяч рублей

URA.Ru17 января в 21:21

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

РБК18 января в 02:23

Глава ПФР рассказал, как будут расти пенсии к 2022 году

REGNUM18 января в 02:13

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Известия18 января в 01:11

Глава ПФР рассказал, как увеличится пенсия за два года

ТАСС18 января в 00:32

ПФР рассказал о росте пенсий на 18% к 2022 году

РИА Новости18 января в 09:03

В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

Российская газета17 января в 19:00
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Политика

Немецкая газета заявила о геополитической победе Путина

Отмечается, что если раньше экс-президент США Барак Обама заявлял о «региональной власти» Путина, распространявшейся только на Россию, то сегодня можно говорить о том, что российский президент вернул стране статус мировой державы.
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Чернышева и Заворотнюк встретили в храме на Крещение

В Крещение жители поселка Крекшино видели родных Заворотнюк в местном храме.
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Профицит бюджета России в 2019 году составил предварительно 1,8% ВВП

Профицит федерального бюджета РФ в 2019 году составил предварительно 1,967 трлн рублей или 1,8% ВВП.
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Среди погибших в пермском хостеле оказался ребенок

При прорыве трубы в хостеле «Карамель» в Перми погиб ребенок. Об этом сообщило издание 59.ru. Сколько лет ребенку, пока неизвестно.
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На монументе «Энергия-Буран» в Самаре открыли информационную табличку

Сегодня на монументе "Энергия-Буран" возле кампуса Самарского университета открыли информационную табличку, на которой увековечены имена разработчиков и перечислены основные предприятия, участвовавшие в этом проекте, сообщается на сайте вуза.
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Происшествия

Число госпитализированных с отравлением в Кизляре достигло 193

Ранее в прокуратуре сообщали, что за помощью в медучреждения Кизляра с симптомами кишечной инфекции обратились 310 человек, из них 164 были госпитализированы.
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Зеленский рассказал, в честь кого нужно называть улицы на Украине

Владимир Зеленский считает, что улицам на Украине нужно давать имена тех, кто не вызывает противоречий среди граждан страны.
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«Барселона» обыграла «Гранаду» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании.
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Космос

SpaceX взорвала Falcon 9 в рамках испытаний корабля Crew Dragon

Американская компания SpaceX завершила испытания аварийного отделения пилотируемого корабля Crew Dragon от ракеты-носителя Falcon 9.
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Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
REGNUM 00:29
Кино

В Магадане проходит кастинг для съемок фильма о Вяльбе

Кастинг детей для съемок фильма о лыжнице Елене Вяльбе, которая начинала свою карьеру на Колыме, проходит в Магадане.
Матч ТВ 02:20
Политика

РБК: В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Общество

Две трети россиян признали, что в стране есть политзаключенные

Около двух третей россиян – 63% - считают, что среди заключенных есть те, кто осужден за политические взгляды и стремление участвовать в политической жизни страны, сообщают «Ведомости», ссылаясь на исследование «Левада-центра».
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Начислять маткапитал на первого ребенка могут начать в марте

РИА Новости 01:15
Футбол

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед 2:0

В следующем туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Вулверхмэптоном», а «МЮ» примет «Бернли».
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Происшествия

В Самарской области угнали машину с четырехлетним ребенком

Машину с ребенком угнали в Самарской области. Об этом 20 января сообщает пресс-служба Служба спасения Самара.
REGNUM 04:23
Общество

На Украине переучат учителей русскоязычных школ

Министр науки и образования Украины Анна Новосад заявила, что учителей, которые обучают детей в школах на русском языке, переучат преподавать на государственном языке.
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По данным комитета, число погибших от новой пневмонии достигло трех человек. Ранее в январе сообщалось о двух смертельных случаях.
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Федерация фехтования России (ФФР) собирается принять участие в споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) в качестве третьей стороны, сообщил РИА Новости вице-президент ФФР Ильгар Мамедов.
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Автолюбители смогут покупать «красивые» номера на аукционах

Отмечается, что заинтересованные лица смогут приобрести "красивые" регистрационные знаки в ходе аукционов, их правила будут вскоре определены.
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Политика

Мишустина на посту главы ФНС заменил его заместитель

В конце прошлой недели премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова, ранее занимавшего должность заместителя.
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Общество

Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
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Гончарук заявил о «негодяях и подонках» среди украинских чиновников

Глава украинского правительства Алексей Гончарук заявил в эфире «Украина 24», что в органах государственной власти страны работают «негодяи и подонки».
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Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

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Поезд насмерть сбил женщину в Тверской области

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Зеленский заявил о налаживании диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
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Путин прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии

РБК вчера в 06:36
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В Подмосковье два человека погибли в ДТП с легковушкой и поездом

Легковой автомобиль столкнулся с поездом в Подмосковье, двое погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.
РИА Новости вчера в 23:51
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Сербия может стать новым членом Евразийского экономического союза

Более очевидным кандидатом на вступление в ЕАЭС из европейских стран выступает Сербия, которая имеет глубокие исторические связи с Россией.
Газета.Ru 00:55
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
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Антон Викторович Дроздов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации с 17 июля 2008 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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