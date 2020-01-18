Экономика

РБКРБКВ Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18 290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает «Российская газета».
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с чего всё началось

В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Российская газета17 января в 19:00

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Заявление главы ПФР о будущих пенсиях возмутило россиян

Primpress.ruвчера в 16:30

В ПФР рассказали, когда пенсия в России будет выше 18 тысяч рублей

URA.Ru17 января в 21:21

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

РБКвчера в 02:23

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Известиявчера в 01:11

Глава ПФР рассказал, как увеличится пенсия за два года

ТАССвчера в 00:32

ПФР рассказал о росте пенсий на 18% к 2022 году

РИА Новостивчера в 09:03

В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

Российская газета17 января в 19:00
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Политика

Польша заявила о правах на ряд предметов искусства в России

Несуществующий вопрос Как заявил РИА Новости и.о. министра культуры Владимир Мединский, Россия ни при каких обстоятельствах не будет обсуждать возвращение произведений искусства.
РИА Новости вчера в 14:37
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На Украине оценили результаты заключения контракта с Россией по газу

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что после подписания контракта на транзит газа с Россией Киеву удалось снизить тарифы для потребителей.
Известия вчера в 09:54
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Скабеева отреагировала на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

Газета.Ru вчера в 15:59
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Из российских аптек изымают популярный спазмолитик

Из российских аптек изымают популярный спазмолитик «Дротаверин, раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл».
Shraibikus News 00:06
Политика

Хафтар написал Путину письмо с благодарностью

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар отправил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором поблагодарил его за усилия по установлению мира в Ливии.
Rambler News Service 17 января в 07:51
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Россиянин Олейник одолел Грина болевым приёмом на UFC 246

Во втором раунде россиянин провёл сопернику болевой приём — рычаг локтя. После этого американский боец сдался.
RT на русском вчера в 23:39
Общество

Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

Газета.Ru вчера в 08:52
Политика

Путин назвал нацпроекты ключом к росту реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин назвал развитие нацпроектов и достижение национальных целей «реальным планом улучшения жизни россиян».
News.ru вчера в 10:21
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В Петербурге арестовали отца, систематически избивавшего своих детей

ТАСС вчера в 12:55
Политика

Помпео не встретится с представителями РФ в Берлине

В распространенном госдепартаментом США графике пребывания госсекретаря Майка Помпео в Берлине встречи с российскими представителями не предусмотрены.
Интерфакс вчера в 22:47
Политика

Главного советника Трампа по России отстранили от работы

Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы.
Известия вчера в 23:04
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Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов

Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
РИА Новости вчера в 15:19
Шоу-бизнес

Певица Юлия Савичева рассказала в Сети о «страшном» заболевании

Российская исполнительница Юлия Савичева поделилась с поклонниками в Сети информацией о «страшном» вирусном заболевании, которым она успела заразиться во время отпуска.
iReactor вчера в 17:56
Хоккей

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ

RT на русском вчера в 15:44
Политика

Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство

Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Дождь 17 января в 09:46
Здоровье

Ученые увеличили охват заразившихся новым коронавирусом из Китая

Число потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в Китае может превышать 1,7 тыс. человек.
Известия вчера в 22:41
Религия

Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Крещением и окунулся в прорубь

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил всех жителей региона с великим праздником Крещения Господня.
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Общество

Дочь ростовчанки Шевченко заявила о тайном видеонаблюдении за матерью

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В Ростехе разработали систему мониторинга износа космических аппаратов

Специалисты холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех) разработали систему мониторинга космического излучения, которая позволит точно прогнозировать время выхода из строя электронных блоков космических аппаратов.
REGNUM вчера в 05:04
Экономика

Россиянам с детьми упростят рефинансирование ипотеки

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая предложила законопроект, который позволит упростить рефинансирование ипотеки для семей с детьми, сообщает телеканал «360».
Пенза-Пресс 16 января в 02:55
Происшествия

Охранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу

Охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка.
Lenta.ru вчера в 12:48
Музыка

Мишустин оказался автором музыки для нескольких песен Лепса

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин оказался автором музыки для нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, сообщают «Ведомости».
МР7.ру 16 января в 08:14
Политика

Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне

RT на русском вчера в 08:57
Происшествия

Самолет Utair совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске

РБК вчера в 14:27
Политика

Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров во время первой после роспуска правительства пресс-конференции ответил на вопрос австрийской журналистки о том, хочет ли он остаться во главе МИДа.
ИжевскИнфо.РУ 17 января в 05:11
Религия

Православные христиане празднуют Крещение Господне

РИА Новости вчера в 16:23
Футбол

Исламхан провел первую тренировку в «Зените»

Бомбардир.ру вчера в 05:44
Футбол

Гвардиола прокомментировал вечеринку своих игроков с 22 моделями

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал вечеринку своих игроков с 22 моделями. Его слова приводит The Daily Mail.
Lenta.ru вчера в 17:30
Политика

Тимошенко заявила о начавшемся процессе «ликвидации» Украины

Газета.Ru вчера в 22:38
Общество

«Новая газета» обратилась в ФСБ с просьбой объяснить новую волну лжеминирований

«Новая газета» обратилась с открытым письмом к директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой объяснить новую волну лжеминирований.
Эхо Москвы 00:03
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Антон Викторович Дроздов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации с 17 июля 2008 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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