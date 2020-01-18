Экономика
РБКВ Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18 290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает «Российская газета».
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с чего всё началось
К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.Российская газета17 января в 19:00
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Сон помог вознаграждению улучшить зрительное обучение
Американские ученые выяснили, что позитивное подкрепление в виде вознаграждения улучшает процесс зрительного обучения только вместе со сном.
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Программа сборов включает пятичасовые соревнования, разборы задач, культурные и спортивные мероприятия.
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Характеристики новых видеокарт NVIDIA стали известны широкой публике Как сообщает ToDay News Ufa, утечка информации произошла в Китае.
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Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев
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В центре Киева полиция задержала 11 человек, напавших на антифашистов.
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В Подмосковье два человека погибли в ДТП с легковушкой и поездом
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