Экономика

РБКРБКВ Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18 290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает «Российская газета».
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с чего всё началось

В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Российская газетавчера в 19:00

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ПФР рассказал о росте пенсий на 18% к 2022 году

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В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

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В ПФР рассказали о росте пенсии к 2022 году

RT на русском02:53

Глава ПФР: К 2022 году пенсии вырастут на 18%

Комсомольская правда06:05

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Известия01:11

Глава ПФР рассказал, как увеличится пенсия за два года

ТАСС00:32

В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

Российская газетавчера в 19:00
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Хоккей

Овечкин оформил хет-трик в двух матчах подряд

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился вторым хет-триком подряд и принес команде победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».
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Юристы Трампа назвали импичмент вмешательством в выборы

Юристы Дональда Трампа назвали инициированный палатой представителей процесс импичмента "нападением на право американского народа свободно выбирать своего президента".
Российская газета 17:40
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Россияне назвали главным претендентом на «Оскар» фильм «Джокер»

Социологи провели опрос и выяснили, какой фильм россияне считают достойным главной премии "Оскар" 2020 года.
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Политика

Тунис не станет участвовать в конференции по Ливии в Берлине

Руководство Туниса заявило о решении не участвовать в международной конференции по Ливии в Берлине в связи с поздним приглашением и пропуском подготовительной части мероприятия, сообщается в заявлении МИД Туниса.
РИА Новости 14:25
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Большинство клубов РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

В четверг, 16 января, общее собрание Российской Премьер-лиги проголосовало за расширение количества команд в высшем дивизионе российского футбола с 16 до 18.
DP.RU 16 января в 11:19
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У администрации президента проходят пикеты против изменения Конституции

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Православные христиане празднуют Крещение Господне

РИА Новости 16:23
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В сирийском Алеппо идут тяжёлые бои: ВКС России бьют по террористам

Как сообщало EADaily, 16 января сирийские правительственные войска начали массированные ракетно-артиллерийские удары по позициям боевиков ХТШ и протурецкого «Национального фронта освобождения» (НФО) по всей западной окраине города Алеппо и юго-западнее административного центра одноимённой провинции вдоль трассы М5.
Евразия Daily 10:29
Космос

В центре Млечного пути обнаружены объекты неизвестной природы

По мнению ученых в центре всех галактик обитает одна или несколько сверхмассивных черных дыр.
ToDay News Ufa 15 января в 21:28
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Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
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Общество

Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне

Lenta.ru 06:58
Космос

На Луне могут найти жизнь

Еще до высадки на Луну первых людей ученые знали, что спутник нашей планеты безжизненный, пустой, стерильный.
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Космос

«Роскосмос» нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией

По информации компании "Российские космические системы", специалистами предприятия "Роскосмос" найден способ скрыть конфиденциальную деятельность на российской территории от оперативного наблюдения иностранных спутников-шпионов, передает РИА Новости.
Инфорос 16 января в 05:18
Политика

СМИ: украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за санкций

После госпереворота в 2014 году предприятие отказалось от сотрудничества с Россией, когда киевские власти ввели против Москвы санкции.
РИА Новости 12:09
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в штате Юта

Известия 00:27
Происшествия

В Свердловской области загорелся центр для пожилых людей

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Армия и оружие

В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»

Красная весна 07:14
Общество

В «Сколково» подсчитали экономию бюджета при отказе россиян от курения

По словам директора Центра развития здравоохранения «Сколково» Натальи Комаровой, отказ от курения каждого потребителя мог бы сократить государственные расходы на здравоохранение на 7,9% в год.
РБК 04:53
Единоборства

Конор Макгрегор сразится против Дональда Серроне в Лас-Вегасе

В главном бою первого турнира 2020 года сразятся иралндец Конор Макгрегор и америкаец Дональд Энтони Серроне.
Turkmenportal 06:49
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Скабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

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Алла Пугачева станцевала с Игорем Николаевым на его юбилее

Российский певец, народный артист России Игорь Николаев отметил свой 60-летний юбилей.
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Армия и оружие

В Йемене при ракетном обстреле военного лагеря погибли 60 человек

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Джордж Лукас встретил Малыша Йоду

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Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро

Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Lenta.ru 12:13
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Лэмпард: «Мы доминировали на протяжении всей игры»

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от "Ньюкасла".
Soccer.ru 15:33
Общество

Синоптики предупредили о тепловой аномалии в Москве и Эвенкии

Гидрометцентр сообщил, что наибольшее отклонение от климатической нормы в сторону плюсовых температур в ближайшие 10 дней будет наблюдаться в столичном регионе, Санкт-Петербурге и в Эвенкии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:21
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У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
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CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров

Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 22:55
Происшествия

В Реутове госпитализированы девять постояльцев дома престарелых

Девять постояльцев дома престарелых из подмосковного Реутова госпитализированы из-за пищевого отравления, в настоящий момент их состояние оценивается как средней тяжести, сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.
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Утраченная функциональность вернулась на смартфоны Xiaomi и Redmi

Пользователи потеряли шикарный инструмент для персонализации смартфонов, а Xiaomi даже никак не прокомментировала случившееся.
iXBT.com 16 января в 19:12
Как работают Яндекс.Новости?
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Антон Викторович Дроздов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации с 17 июля 2008 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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