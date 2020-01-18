Экономика
Экспресс газетаВ ПФР определились с размером пенсии в 2022 году
В ПФР определились с размером пенсии в 2022 году В фонде уточнили, сколько будут получать пенсионеры через два года. Уже к 2022 году средняя пенсия в России вырастет на 18,26% и составит 18 290 рублей.
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с чего всё началось
К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.Российская газета17 января в 19:00
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