Экономика

Экспресс газетаЭкспресс газетаВ ПФР определились с размером пенсии в 2022 году

В ПФР определились с размером пенсии в 2022 году В фонде уточнили, сколько будут получать пенсионеры через два года. Уже к 2022 году средняя пенсия в России вырастет на 18,26% и составит 18 290 рублей.
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с чего всё началось

В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Российская газета17 января в 19:00

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В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Известия18 января в 01:11

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

РБК18 января в 02:23

Глава ПФР рассказал, как будут расти пенсии к 2022 году

REGNUM18 января в 02:13

ПФР рассказал о росте пенсий на 18% к 2022 году

РИА Новости18 января в 09:03

Глава ПФР рассказал, как увеличится пенсия за два года

ТАСС18 января в 00:32

В ПФР рассказали, когда пенсия в России будет выше 18 тысяч рублей

URA.Ru17 января в 21:21

В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

Российская газета17 января в 19:00
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Антон Викторович Дроздов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации с 17 июля 2008 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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