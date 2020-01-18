Экономика

РБКРБКВ Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18 290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает «Российская газета».
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В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Российская газетавчера в 19:00

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ПФР рассказал о росте пенсий на 18% к 2022 году

РИА Новости09:03

Глава ПФР: К 2022 году пенсии вырастут на 18%

Комсомольская правда06:05

В ПФР рассказали, когда пенсия в России будет выше 18 тысяч рублей

URA.Ruвчера в 21:21

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Известия01:11

Глава ПФР рассказал, как увеличится пенсия за два года

ТАСС00:32

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

РБК02:23

В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

Российская газетавчера в 19:00
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Политика

Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне

Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
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В Реутове госпитализированы девять постояльцев дома престарелых

Девять постояльцев дома престарелых из подмосковного Реутова госпитализированы из-за пищевого отравления, в настоящий момент их состояние оценивается как средней тяжести, сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.
РИА Новости 08:17
Политика

Путин лично поздравил дочь Ельцина с юбилеем

Президент России Владимир Путин лично поздравил Татьяну Юмашеву с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.
Аргументы и Факты 03:15
Авто

Volkswagen готовит новый Golf GTI

Пока новые Гольфы только начинают поступать к клиентам, компания Volkswagen уже готовит подкрепление в виде «заряженных» GT-версий, всего их будет три бензиновый GTI (на фото), турбодизельный GTD и гибридный GTE.
Autorating.ru вчера в 08:11
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Ливийская нефтяная корпорация ввела режим ЧП

«Ливийская нефтяная корпорация объявляет о чрезвычайном положении в связи с остановкой отгрузки нефти в портах Аль-Барика, Рас Лянуф, Аль-Харика, Зайтуния и Ас-Садра», — приводит РИА Новости заявление компании.
RT на русском 09:17
Политика

ГБР Украины вызывает Порошенко на допросы

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызывает бывшего президента страны Петра Порошенко на два допроса в качестве свидетеля, сообщается на сайте бюро.
Газета.Ru 06:07
Политика

Польша заявила права на предметы искусства в России

МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России.
РИА Новости 06:52
Общество

Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей

Газета.Ru 08:32
Общество

19-летняя украинка продала девственность за 1,3 млн евро

Уроженка Харькова, проживающая в США продала свою девственность на аукционе за 1,3 млн евро, пишет Росбалт.
Aobe.ru 07:42
Общество

Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание

Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
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Энергетика

Ереван обсудит с «Газпромом» фиксированные цены на газ на десять лет

Председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Армении Гарегин Баграмян заявил, что Ереван ведет переговоры о фиксированном ценообразовании на газ на десятилетний срок с дочерней компанией «Газпрома» «Газпром Армения».
Известия 04:13
Политика

«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США

Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 15 января в 21:01
Здоровье

Предъявление «сверхобъемной» медпомощи останется в перечне нарушений в предъявлении счетов на оплату из ОМС

Однако ВС РФ счел, что предъявление к оплате медпомощи сверх распределенного Комиссией по разработке терпрограммы ОМС объема правомерно отнесено к нарушениям в оформлении и предъявлении на оплату счетов и реестров счетов, являющихся основанием для отказа в оплате медпомощи, и соответствует законодательству об ОМС.
Гарант вчера в 10:51
Общество

Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно

Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.
Коммерсантъ 05:50
Общество

Брюн сообщил о первой в России смерти из-за снюса

В России зафиксирована первая смерть из-за потребления некурительных никотиносодержащих смесей (снюсов), сообщил журналистам главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Коммерсантъ вчера в 05:55
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Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя купаться на Крещение

Рамблер вчера в 04:28
Футбол

«Арсенал» договорился с защитником «ПСЖ»

Лондонский «Арсенал» провел успешные переговоры с фланговым защитником Левеном Кюрзава, выступающим за французский «ПСЖ», об этом информирует издание France Football.
Евро-футбол.ру 02:41
Политика

Мишустин предложил тотальный контроль за доходами всех домохозяйств

В течение полутора лет в стране будет выстроена система тотального контроля за доходами всех домохозяйств для адресного предоставления государственной адресной помощи, отметил Мишустин.
REGNUM 16 января в 03:27
Происшествия

В Татарстане возбудили дело о домогательствах в детском приюте

Российская газета вчера в 02:24
Футбол

Бауэр: в Германии пишут — «Шальке» счастлив, что больше не должен платить зарплату Тедеско

Защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр поделился мнением о несостоявшемся переходе в «Спартак» и рассказал, что говорят о наставнике московского клуба Доменико Тедеско в Германии.
Чемпионат вчера в 07:30
Происшествия

В московском аквапарке девочку засосало в трубу

Московский Комсомолец 07:48
Кино

Warner Bros. работает над анимационным фильмом по Mortal Kombat

Кинокомпания Warner Bros. работает над анимационным фильмом Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge по одноимённой серии файтингов.
Игромания.ру 01:38
Экономика

Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Газета.Ru 04:43
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Путин назвал выступающих против поддержки семей моральными уродами

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны назвал "моральными уродами" тех, кто выступает против поддержки семей с детьми.
РИА Новости 09:02
Здоровье

Вода может помочь в борьбе с лишним весом

Ugpressa.ru вчера в 03:19
Гаджеты

Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны

Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
ToDay News Ufa вчера в 02:18
Политика

Россия призывает ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании

Министерство иностранных дел России призывает международные правозащитные организации, в числе которых ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы, дать оценку принятому на Украине закону "Об общем среднем образовании".
Газета.Ru 03:31
Происшествия

Машинист в Чите погиб при наезде тепловоза

По предварительным данным, 52-летний мужчина, работавший машинистом тепловоза, погиб в результате наезда тепловоза из-за несоблюдения техники безопасности.
REGNUM 07:58
Общество

ДПС остановили автомобиль Усика

Спутник боксера, находившийся на соседнем сидении поинтересовался у сотрудника ДПС, знает ли он, с кем говорит, и по какой причине автомобиль был остановлен.
Газета.Ru 08:24
Политика

Зеленский отклонил отставку премьер-министра Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский решил дать премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству шанс работать дальше, отклонив его отставку.
Вести ФМ вчера в 14:10
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Антон Викторович Дроздов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации с 17 июля 2008 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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