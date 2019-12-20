В Пенсионном фонде назвали сроки выплат пенсий за январь. Деньги «Почте России» начнут перечислять с 25 декабря.

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Происшествия Огонь охватил завод нефтехимии в Уфе Пожар на площади около 1,6 тыс. кв. м зафиксирован на территории "Опытного завода Нефтехимии" в Уфе, сообщает РЕН ТВ.

Интернет В Сеть попали данные 267 млн пользователей Facebook Как информирует британская исследовательская компания Comparitech, в декабре на одном из хакерских форумов появилась база данных, в которой содержалось свыше 267 миллионов телефонных номеров и идентификаторов пользователей социальной сети Facebook.

Биатлон Российские биатлонисты провалили гонку преследования в Анси Незадолго до старта мужской гонки преследования в Анси выглянуло солнце, и почти ничего не напоминало о вчерашнем безумии, когда девушки насквозь промокли.

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Культура Как в юмористические шоу проникла политика Как в юмористические шоу проникла политика Российские юмористы и шоумены начали говорить об увеличении количества запретных тем на телевидении.

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Политика Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.

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Происшествия Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.