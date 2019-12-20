Экономика

RZN.infoRZN.infoВ Пенсионном фонде назвали сроки выплат пенсий за январь

В Пенсионном фонде назвали сроки выплат пенсий за январь. Деньги «Почте России» начнут перечислять с 25 декабря.
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Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий

Известия20 декабря в 11:45

Пенсионный фонд России назвал сроки выплат январских пенсий

RT на русскомвчера в 08:53

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

РБК20 декабря в 16:25

Пенсионный фонд России назвал сроки выплат январских пенсий

РИА Новости20 декабря в 15:25

Единовременные выплаты пенсионерам 1962–1967 годов рождения: на что можно рассчитывать

Primpress.ruвчера в 14:30

ПФР назвал сроки выплат январских пенсий

Российская газета20 декабря в 08:38

Пенсию за январь начнут перечислять на банковские карты с 30 декабря

ТАСС20 декабря в 08:27
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Энергетика

Миллер раскрыл детали соглашения о транзите газа через Украину

«Газпром» будет транзитировать через Украину 65 млрд кубометров газа в 2020 г. и по 40 кубометров в 2021–2024 гг. при условии конкурентного тарифа, добавил Миллер.
Ведомости вчера в 05:31
Происшествия

Огонь охватил завод нефтехимии в Уфе

Пожар на площади около 1,6 тыс. кв. м зафиксирован на территории "Опытного завода Нефтехимии" в Уфе, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 23:14
Интернет

В Сеть попали данные 267 млн пользователей Facebook

Как информирует британская исследовательская компания Comparitech, в декабре на одном из хакерских форумов появилась база данных, в которой содержалось свыше 267 миллионов телефонных номеров и идентификаторов пользователей социальной сети Facebook.
RuNews24.ru 20 декабря в 19:12
Биатлон

Российские биатлонисты провалили гонку преследования в Анси

Незадолго до старта мужской гонки преследования в Анси выглянуло солнце, и почти ничего не напоминало о вчерашнем безумии, когда девушки насквозь промокли.
Чемпионат вчера в 08:05
Наука

Влияние сахара на мозг

Специалисты рассказали о влиянии сахара на мозг человека.
Пишет Омск 20 декабря в 10:08
Футбол

«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в чемпионате Франции

В матче 19-го тура чемпионата Франции "Монако" одержал волевую победу над "Лиллем".
Вести.Ru вчера в 17:40
Единоборства

Лебедев проиграл Мчуну в борьбе за титул чемпиона

Боксер Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну в борьбе за титул чемпиона по версии WBS Silver (Всемирного боксерского совета).
ТВ-Енисей вчера в 13:47
Культура

Как в юмористические шоу проникла политика

Как в юмористические шоу проникла политика Российские юмористы и шоумены начали говорить об увеличении количества запретных тем на телевидении.
Коммерсантъ вчера в 02:55
Космос

Космический корабль Starliner не долетел до МКС

Американский космический корабль Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с МКС.
Евразия Daily 20 декабря в 08:07
Экономика

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.
РИА Новости 18 декабря в 21:16
Политика

Приостановлено строительство «Северного потока-2»

Швейцарская компания Allseas официально сообщила о приостановке строительства газопровода "Северный поток-2".
Южный Федеральный 20 декабря в 21:33
Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 12:41
Единоборства

«Корейский Зомби» Чон Чхан Сон победил легенду UFC Фрэнки Эдгара

Кореец Чон Чхан Сон по прозвищу «Зомби» нокаутировал американца Фрэнки Эдгара на турнире UFC Fight Night 165 в Пусане (Южная Корея).
Спорт-Экспресс вчера в 08:41
Музыка

Шнуров пошутил над обидевшим Гагарину участником шоу «Голос»

Музыкант Сергей Шнуров высмеял участника шоу "Голос" Арсения Курчанина из-за неподобающего поведения по отношению к певице Полине Гагариной.
Народные новости вчера в 18:29
Экономика

В ПФР рассказали, как индексируют пенсии уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
РИА Новости вчера в 23:17
Шоу-бизнес

Дубовицкая ответила на сообщения о возможной свадьбе Петросяна

Телеведущая Регина Дубовицка, известная по юмористической передаче «Аншлаг» прокомментировала возможные отношения своего коллеги Евгения Петросяна с его молодой помощницей Татьяной Брухуновой.
iReactor вчера в 18:28
Происшествия

Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Известия вчера в 17:29
Общество

В закон о воинской службе внесли изменения

Российское правительство одобрило ряд изменений, которые будут внесены в закон о воинской службе.
Газета.Ru вчера в 09:16
Общество

Александр Васильев рассказал, в каком наряде нужно встречать Новый год

Цветом 2020 года является синим, поэтому женщинам рекомендуется встречать его в платье такого цвета с подкладными плечами.
ФедералПресс вчера в 09:12
Общество

Зимнее солнцестояние. Как в мире отмечают самую длинную ночь в году

В день зимнего солнцестояния наше светило находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора.
РИА Новости 00:00
Происшествия

Толпа напала на грузовик и закидала его камнями на улице в Чите

Агрессивная толпа напала на грузовик-иномарку на улице Бутина в Чите, закидав его камнями и кирпичами.
Zabnews.ru 00:14
Политика

Трамп пригласил Джонсона посетить Белый дом в 2020 году

Президент США Дональд Трамп предложил премьер-министру Великобритании Борису Джронсону посетить Белый дом в 2020 году.
Слово и Дело вчера в 22:57
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета вчера в 05:33
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Общество

Появление портретов Сталина на улицах Москвы сочли незаконным

Акция с размещением проекций портрета бывшего лидера СССР Иосифа Сталина на фасадах зданий Москвы является незаконной.
Lenta.ru вчера в 09:04
Армия и оружие

Первый опытный образец модернизированного Су-34 появится к 2022 году

Первый опытный образец модернизированного российского истребителя-бомбардировщика Су-34 появится к 2022 году, пишет ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
Политика Сегодня 00:37
Футбол

«Ливерпуль» впервые в истории выиграл клубный чемпионат мира

Матч прошел на стадионе «Халифа» в Катаре. «Ливерпуль» выиграл трофей впервые в клубной истории.
Lenta.ru вчера в 15:58
Политика

Трамп заявил о прорыве в торговых переговорах с Китаем

13 декабря президент США Дональд Трамп объявил о заключении первого соглашения с Китаем.
Известия вчера в 18:29
Политика

Лавров рассказал о письме Трампа о проблемах в отношениях США и России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях.
ТАСС вчера в 08:36
Политика

Экс-депутат Рады назвал Порошенко «больным и ущербным существом»

RT на русском вчера в 19:17
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