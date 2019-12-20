Экономика
RZN.infoВ Пенсионном фонде назвали сроки выплат пенсий за январь
В Пенсионном фонде назвали сроки выплат пенсий за январь. Деньги «Почте России» начнут перечислять с 25 декабря.
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Единовременные выплаты пенсионерам 1962–1967 годов рождения: на что можно рассчитывать
Primpress.ruвчера в 14:30
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Энергетика
Миллер раскрыл детали соглашения о транзите газа через Украину
«Газпром» будет транзитировать через Украину 65 млрд кубометров газа в 2020 г. и по 40 кубометров в 2021–2024 гг. при условии конкурентного тарифа, добавил Миллер.
Происшествия
Огонь охватил завод нефтехимии в Уфе
Пожар на площади около 1,6 тыс. кв. м зафиксирован на территории "Опытного завода Нефтехимии" в Уфе, сообщает РЕН ТВ.
Интернет
В Сеть попали данные 267 млн пользователей Facebook
Как информирует британская исследовательская компания Comparitech, в декабре на одном из хакерских форумов появилась база данных, в которой содержалось свыше 267 миллионов телефонных номеров и идентификаторов пользователей социальной сети Facebook.
Биатлон
Российские биатлонисты провалили гонку преследования в Анси
Незадолго до старта мужской гонки преследования в Анси выглянуло солнце, и почти ничего не напоминало о вчерашнем безумии, когда девушки насквозь промокли.
Наука
Влияние сахара на мозг
Специалисты рассказали о влиянии сахара на мозг человека.
Футбол
«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в чемпионате Франции
В матче 19-го тура чемпионата Франции "Монако" одержал волевую победу над "Лиллем".
Единоборства
Лебедев проиграл Мчуну в борьбе за титул чемпиона
Боксер Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну в борьбе за титул чемпиона по версии WBS Silver (Всемирного боксерского совета).
Культура
Как в юмористические шоу проникла политика
Как в юмористические шоу проникла политика Российские юмористы и шоумены начали говорить об увеличении количества запретных тем на телевидении.
Космос
Космический корабль Starliner не долетел до МКС
Американский космический корабль Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с МКС.
Экономика
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.
Политика
Приостановлено строительство «Северного потока-2»
Швейцарская компания Allseas официально сообщила о приостановке строительства газопровода "Северный поток-2".
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Единоборства
«Корейский Зомби» Чон Чхан Сон победил легенду UFC Фрэнки Эдгара
Кореец Чон Чхан Сон по прозвищу «Зомби» нокаутировал американца Фрэнки Эдгара на турнире UFC Fight Night 165 в Пусане (Южная Корея).
Музыка
Шнуров пошутил над обидевшим Гагарину участником шоу «Голос»
Музыкант Сергей Шнуров высмеял участника шоу "Голос" Арсения Курчанина из-за неподобающего поведения по отношению к певице Полине Гагариной.
Экономика
В ПФР рассказали, как индексируют пенсии уволившихся пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
Шоу-бизнес
Дубовицкая ответила на сообщения о возможной свадьбе Петросяна
Телеведущая Регина Дубовицка, известная по юмористической передаче «Аншлаг» прокомментировала возможные отношения своего коллеги Евгения Петросяна с его молодой помощницей Татьяной Брухуновой.
Происшествия
Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове
Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Общество
В закон о воинской службе внесли изменения
Российское правительство одобрило ряд изменений, которые будут внесены в закон о воинской службе.
Общество
Александр Васильев рассказал, в каком наряде нужно встречать Новый год
Цветом 2020 года является синим, поэтому женщинам рекомендуется встречать его в платье такого цвета с подкладными плечами.
Общество
Зимнее солнцестояние. Как в мире отмечают самую длинную ночь в году
В день зимнего солнцестояния наше светило находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора.
Происшествия
Толпа напала на грузовик и закидала его камнями на улице в Чите
Агрессивная толпа напала на грузовик-иномарку на улице Бутина в Чите, закидав его камнями и кирпичами.
Политика
Трамп пригласил Джонсона посетить Белый дом в 2020 году
Президент США Дональд Трамп предложил премьер-министру Великобритании Борису Джронсону посетить Белый дом в 2020 году.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Общество
Появление портретов Сталина на улицах Москвы сочли незаконным
Акция с размещением проекций портрета бывшего лидера СССР Иосифа Сталина на фасадах зданий Москвы является незаконной.
Армия и оружие
Первый опытный образец модернизированного Су-34 появится к 2022 году
Первый опытный образец модернизированного российского истребителя-бомбардировщика Су-34 появится к 2022 году, пишет ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
Футбол
«Ливерпуль» впервые в истории выиграл клубный чемпионат мира
Матч прошел на стадионе «Халифа» в Катаре. «Ливерпуль» выиграл трофей впервые в клубной истории.
Политика
Трамп заявил о прорыве в торговых переговорах с Китаем
13 декабря президент США Дональд Трамп объявил о заключении первого соглашения с Китаем.
Политика
Лавров рассказал о письме Трампа о проблемах в отношениях США и России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях.
Политика