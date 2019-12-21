Экономика

RZN.infoRZN.infoВ Пенсионном фонде назвали сроки выплат пенсий за январь

В Пенсионном фонде назвали сроки выплат пенсий за январь. Деньги «Почте России» начнут перечислять с 25 декабря.
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Стали известны сроки выплаты пенсий за январь

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