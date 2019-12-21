В Пенсионном фонде назвали сроки выплат пенсий за январь. Деньги «Почте России» начнут перечислять с 25 декабря.

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Армия и оружие Фотофакт: российские корабли нанесли удар ракетами «Калибр» по террористам в Сирии Сообщается о том, что удар был нанесён как минимум по городу Харим, расположенному на границе Сирии и Турции, причём, в качестве доказательства, было опубликовано фото довольно необычного инверсионного следа, очевидно, свидетельствующего о том, что речь действительно идёт об управляемой ракете.

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Общество Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.

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Происшествия Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.

Общество Россияне назвали источники новогоднего настроения Шесть процентов для получения новогоднего настроения думает о подготовке праздничного стола и угощений, шесть процентов рассказали о посещении тематических ярмарок в Европе.