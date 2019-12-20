Экономика
Gazeta.SPbПФР объявил сроки выплат январских пенсий
Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, для неработающих пенсионеров эти выплаты уже будут проиндексированы на 6,6%. Если в настоящем году средний размер пенсии у неработающего пенсионера составлял 15,6 тыс. рублей, то со следящего года он вырастет до 16,4 тыс. рублей.
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Происшествия
Родители напавших на полицию в Апатитах подростков обратились в СК
Родители одного из подростков, которые подозреваются в нападении на полицейских 20 декабря в городе Апатиты, написали заявление в местный следственный отдел СУ СК РФ по Мурманской области.
Политика
В Киеве отреагировали на запуск поездов в Крым и визит Путина
В понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин дал старт движению поездов по железнодорожной части Крымского моста.
Шоу-бизнес
Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой
29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Политика
Киев и Донбасс согласовали условия обмена пленными до конца года
Глава рабочей группы по вопросам обмена военнопленными от ЛНР Ольга Кобцева рассказала РБК о достижении договоренности по обмену пленными между Киевом и Донбассом до конца года, эту информацию подтвердил РБК полномочный представитель в ТКГ от России Борис Грызлов.
Здоровье
Итоги года: в Крыму создан рейтинг медицинских организаций
Утвержден рейтинг медицинских организаций Республики Крым по результатам проведения независимой оценки качества (НОК) условий оказания услуг медицинскими организациями в 2019 году.
Политика
Путин пошутил над взявшим колбасу на агровыставке полпредом в ЮФО
Президент России Владимир Путин пошутил над полпредом в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым, который во время посещения выставки сельхозпродукции в Адыгее взял в руки палку колбасы.
Экономика
ФНС: В России зарегистрировалось 330 тысяч самозанятых
Число участников эксперимента по налоговому режиму для самозанятых достигло 330 тысяч человек.
Общество
В России начались учения по устойчивой работе Рунета
Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета начались в России в понедельник, 23 декабря.
Политика
Ротенберг рассказал о ночном звонке Путину из-за Крымского моста
Владелец компании "СГМ-Мост" (подрядчик строительства Крымского моста) Аркадий Ротенберг рассказал о содержании ночного звонка президенту России Владимиру Путину, о котором глава государства упоминал во время проезда по мосту.
Общество
ФСБ предполагает связь лубянского стрелка с этническими националистами
По предварительным данным, стрелок мог входить в московскую ячейку движения ЭНО.
Политика
Путин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу
Ситуация в стране с бюрократическими помехами работе малого бизнеса сложилась безобразная.
Армия и оружие
Российскую авиабазу в Сирии атаковали
Российскую военную авиабазу Хмеймим в Сирии атаковали беспилотные летательные аппараты.
Экономика
Россию уличили в нежелании возвращать украденное из-за рубежа
Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) уличила Россию в нежелании возвращать украденное из-за рубежа.
Армия и оружие
Украинский военный погиб в Донбассе
Один украинский военнослужащий погиб, сообщается в фейсбуке на странице "Операции Объединенных сил".
Спорт
Чемпион ОИ удивился поведению россиян после санкций WADA
Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон высказал мнение о том, что российские спортсмены должны задать вопросы властям из-за допингового скандала и решения об отстранении от международных соревнований, принятого WADA.
Общество
В Златоусте спецназ ФСИН показал школьникам приемы разгона митингов
В Златоусте на праздничную линейку в честь посвящения пятиклассников школы №21 в кадеты пригласили спецназ ФСИН.
Авто
Haval раскрыл производственные планы в России
Российские завод Haval, который был открыт в мае 2019 года, до конца года планирует произвести 5500 автомобилей.
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России, сообщили "Известия" со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда.
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни
В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Армия и оружие
МРК «Ингушетия» с «Калибрами» завершил госиспытания
Новейший малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 «Ингушетия» успешно завершил госиспытания и готовится к включению в состав Черноморского флота.
Общество
Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max
Здоровье
Совфед одобрил закон о расширении перечня редких заболеваний
Совет Федерации одобрил закон о расширении федерального перечня редких заболеваний, лечение которых осуществляется Минздравом России за счёт бюджетных средств.
Наука
У крокодилов обнаружена способность бегать галопом
Сразу 8 видов из 15, живущих в зоопарке оказались способны прыгать и даже бегать галопом.
Происшествия
В Бурятии полицейские зарубили девушек топором
Шоу-бизнес
Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
Политика
Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.
Наука
Непонятную математическую шутку Илона Маска объяснили
Немногие подписчики поняли шутку изобретателя, поэтому издание N+1 решило ее объяснить.
Происшествия
Тракторист признался, зачем сбросил трупы в колодец в Новой Москве
По данным СМИ, мужчина нанес мужчине и женщине телесные ранения, несовместимые с жизнью, после чего сбросил их тела в колодец, чтобы скрыть следы преступления.