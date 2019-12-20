Экономика

Gazeta.SPbGazeta.SPbПФР объявил сроки выплат январских пенсий

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, для неработающих пенсионеров эти выплаты уже будут проиндексированы на 6,6%. Если в настоящем году средний размер пенсии у неработающего пенсионера составлял 15,6 тыс. рублей, то со следящего года он вырастет до 16,4 тыс. рублей.
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Стали известны сроки выплаты пенсий за январь

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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
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