Есть и такая форма, как выплата пенсии по доверенности - когда деньги получает другой гражданин. Именно в этом случае закон "О страховых пенсиях" требует от пенсионера подтверждать раз в год факт своей регистрации по месту получения средств.

с чего всё началось

В ПФР подчеркнули, что данная ситуация может коснуться пожилых россиян, за которых деньги по доверенности получает другой человек. Так, меры по приостановке выплат пенсии смогут предотвратить возможность незаконного получения средств, в частности, в случае смерти пенсионера.

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