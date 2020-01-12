Армия и оружие
Lenta.ruВ Пентагоне начали опасаться конкуренции со стороны России и Китая
Глава Объединенного комитета начальников штабов Минобороны США Джон Хайтен заявил, что Вашингтон опасается конкуренции со стороны России и Китая. Его заявление опубликовано на официальном сайте Пентагона.
Читать в источнике
Оценить231
Подробнее о событии
Показать все источники
В Пентагоне боятся отстать по уровню развития от вооруженных сил России и Китая
Комсомольская правда05:49
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 11:46, Ашберн
Происшествия
Литвинова рассказала о состоянии своего здоровья
Шоу-бизнес
Внучку Михаила Боярского уже сравнивают с Анной Семенович
Девушка позировала в коротких шортах Наследница звездной династии Боярских, 21-летняя Екатерина, продолжает завоевывать внимание пользователей социальных сетей.
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали подростка по подозрению в убийстве отчима
Сотрудники полиции задержали на Васильевском острове в Петербурге подростка, подозреваемого в убийстве своего отчима, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Происшествия
Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила
Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.
Происшествия
Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна модель Пунтус
Ранее сообщалось, что 11 января из окна третьего этажа выпала модель Ксения Пунтус.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Экономика
Кассовые сборы отечественных фильмов упали на 11%
Кассовые сборы всех фильмов российского производства в 2019 году составили 12,3 млрд рублей, снизившись на 11,3% по сравнению с 2018 годом.
Футбол
«Уотфорд» одержал третью победу подряд в АПЛ, разгромив «Борнмут»
В компенсированное время хавбек гостей Роберто Перейра довёл счёт до разгромного. Для «Уотфорда» эта победа стала третьей подряд в АПЛ.
Происшествия
Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова родила третьего ребенка
Сегодня рано утром экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова вновь стала мамой — мужу Андрею Зубкову она родила мальчика.
Политика
Сторонник Майдана разочаровался в украинских «патриотах»
По мнению Касьянова, украинские «патриоты» на самом деле лишь обслуживают «интересы хозяина».
Фигурное катание
Фигуристы Мозалёв и Самсонов стали призёрами юношеской Олимпиады
Японский фигурист Юма Кагияма одержал победу на юношеских Олимпийских играх, по сумме двух программ опередив соперников из России Андрея Мозалёва и Даниила Самсонова.
Политика
ЦИК Абхазии назначил дату новых выборов президента
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии назначила повторные президентские выборы на 22 марта, заявил председатель избиркома Тамаз Гогия.
Космос
Астрономы в Латвии установили источник загадочных сигналов из космоса
Зафиксировав повторяющиеся быстрые радиовсплески - сигналы, астрономы установили откуда они идут.
Здоровье
3 продукта, которые помогут восстановить печень после праздников
Курага помогает снизить риски рака печени, благодаря уникальному сочетания витаминов и микроэлементов.
Политика
Миллер рассказал о контрактах на поставки газа по «Турецкому потоку»
«Поставки по «Турецкому потоку» полностью покрывают все наши контракты, которые есть с потребителями в Болгарии, Греции и Северной Македонии, и все контракты, поставка которых осуществлялась до сегодняшнего дня трансбалканским коридором», — сказал Миллер.
Политика
Джонсон и Меркель осудили задержание посла Британии в Тегеране
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель осудили задержание в Иране британского посла Роберта Макэра, сообщила канцелярия правительства Соединенного Королевства.
Футбол
Алдонин вошел в тренерский штаб «Торпедо»
Экс-футболист сборной России и ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005 Евгений Алдонин вошел в тренерский штаб «Торпедо», информирует пресс-служба клуба.
Происшествия
В результате ДТП в Рязанской области погибли три человека
Легковые автомобили Hyundai и Largus повышенной вместимости столкнулись в воскресенье на трассе под Рязанью, в результата чего три человека погибли и еще восемь были госпитализированы.
Общество
Омский травматолог извинился за отказ принимать пациентов
Дежурный врач травмпункта в Омске, оказавшийся в центре скандала после отказа принимать пациентов, извинился за свой поступок, сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Политика
Зеленский потребовал от Ирана полного признания вины в крушении Boeing
Шоу-бизнес
Лолита выиграла первый суд у бывшего мужа Дмитрия Иванова
Адвокат известной исполнительницы Лолиты сообщил, что его подопечная одержала первую победу в суде.
Общество
На средства гранта имени Андрея Павленко создается СМИ об онкологии
На средства гранта петербургского онколога-хирурга Андрея Павленко, умершего от рака желудка, создается СМИ, которое будет информировать об онкологических заболеваниях и борьбе с ними.
Общество
В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов
Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.
Культура
Телешоу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире
Футбол
«Сампдория» разбила «Брешию», «Фиорентина» победила СПАЛ
«Удинезе» в родных стенах разгромил «Сассуоло», «Сампдория» дома разбила «Брешию», а «Торино» и «Фиорентина» на своих полях минимально переиграли «Болонью» и СПАЛ соответственно.