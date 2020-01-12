Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ Пентагоне начали опасаться конкуренции со стороны России и Китая

Глава Объединенного комитета начальников штабов Минобороны США Джон Хайтен заявил, что Вашингтон опасается конкуренции со стороны России и Китая. Его заявление опубликовано на официальном сайте Пентагона.
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