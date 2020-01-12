Армия и оружие
Lenta.ruВ Пентагоне начали опасаться конкуренции со стороны России и Китая
Глава Объединенного комитета начальников штабов Минобороны США Джон Хайтен заявил, что Вашингтон опасается конкуренции со стороны России и Китая. Его заявление опубликовано на официальном сайте Пентагона.
Читать в источнике
Оценить183
Подробнее о событии
Показать все источники
В Пентагоне боятся отстать по уровню развития от вооруженных сил России и Китая
Комсомольская правда05:49
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 08:44, Ашберн
Экономика
ЦБ объяснил механизм перехода в новую пенсионную систему
В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему.
Происшествия
Стало известно о состоянии выпавшей из окна российской модели
Агент найденной на улице после, предположительно, падения из окна российской модели Ксении Пунтус Лилия рассказала о состоянии девушки.
Космос
Китай займется поиском пригодных для жизни планет для своих граждан
КНР с 2030 года планирует вплотную заняться поиском таких планет за пределами Солнечной системы.
Хоккей
«Барыс» в овертайме победил «Локомотив»
«Барыс» в овертайме победил «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3. В составе победителей отличись Никита Михайлис, Корбан Найт, Дастин Бойд и Антон Сагадеев.
Политика
Зеленский отреагировал на заявление Ирана по сбитому самолету
Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал в Facebook признание Тегерана по поводу потерпевшего катастрофу украинского пассажирского самолета.
Автоспорт
Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»
Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб после аварии во время седьмого этапа ралли «Дакар», сообщает AFP со ссылкой на организаторов.
Политика
МИД Ирана вызвал британского посла из-за участия в незаконной акции
Позднее замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что посол Великобритании Роберт Макэр был задержан как неизвестный иностранец на незаконной демонстрации, когда стало известно о личности задержанного, он был отпущен через 15 минут.
Происшествия
На Украине задержали группу подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Национальная полиция Украины задержала "группу киллеров", подозреваемых в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева, который ранее обвинялся в покушении на президента РФ, сообщил в воскресенье министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.
Политика
Семь стран лишили права голоса в ООН
Семь государств — членов Организации Объединенных Наций (ООН) лишили права голоса в Генассамблее из-за неуплаты взносов в бюджет организации.
Армия и оружие
Иранские военные атаковали американских наёмников на северо-востоке Сирии
Иранские военные нанесли удары по американским наёмникам на северо-востоке Сирии.
Происшествия
Из ФСБ уволили сотрудников, которые снимали стрельбу на Лубянке
Речь идет о силовиках с "хорошими должностями" Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек, причастных к съемке стрельбы на Лубянке, пишет РБК.
Политика
СМИ Германии обсуждают итоги встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель
Итоги вчерашней встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель активно обсуждает немецкая пресса.
Общество
В российских школьных аттестатах появится оценка «зачет»
Минпросвещения готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов, рассказала «Российской газете» глава министерства Ольга Васильева.
Экономика
Минфин не поддержал налоговую реконструкцию при наказании фирм-уклонистов
Кроме ст. 54.1 НК существуют другие нормы законодательства, разъяснения Высшего арбитражного, Конституционного и Верховного судов, которые в совокупности обязывают налоговые органы проводить реконструкцию, говорит и руководитель налоговой практики BMS Law Firm Денис Зайцев.
Шоу-бизнес
Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова родила сына новому мужу
Все потому, что Мария увлеклась баскетболистом Андреем Зубковым, который младше нее на 6 лет.
Политика
Миллер: Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»
Путин выразил надежду, что газопровод достроят до конца 2020 г. либо в I квартале 2021 г. В свою очередь Меркель заявила, что Берлин продолжит оказывать поддержку реализации проекта.
Авто
При заправке автомобиля водители совершают пять ошибок
Не будем забывать, что пр нагревании топливо раширяется.
Гаджеты
Анонс 7-нм графического процессора NVIDIA может состояться в марте
Компания NVIDIA пока что не озвучивает сроков анонса новых графических процессоров Ampere, потому аналитики состязаются в собственных прогнозах на эту тему.
Общество
В России могут ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Правительство России поручило Министерству строительства до марта текущего года подготовить законопроект о введении штрафов в отношении ресурсоснабжающих организаций за завышение стоимости услуг ЖКХ, пишет газета «Известия».
Армия и оружие
В Афганистане ликвидировали одного из главарей «Талибана»
Один из лидеров отрядов запрещенного в РФ радикального движения «Талибан» был уничтожен в результате авиаудара военно-воздушными силами Афганистана.
Здоровье
Удивительные факты о похудении
Следует знать, что существуют некоторые факты о похудении, которые точно удивят.
Футбол
Футболисты «Зенита» проходят медосмотр после отпуска
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева сделала «уколы красоты»
Татьяна Васильева рассказала, что приняла решение снова сделать специальные инъекции, служащие для обновления овала лица, а также разглаживания мелких морщин.
Технологии
Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы
Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
Наука
Активность мозга младенца и родителей синхронизируется во время игры
Американские специалисты заявили, что во время игры младенцев в возрасте от 9 до 15 месяцев и их родителей активность мозга синхронизируется.
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк выписали из клиники
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Политика
В Абхазии завершились переговоры между президентом и лидером оппозиции
Президент Абхазии Рауль Хаджимба и депутат абхазского парламента, один из лидеров оппозиции Аслан Бжания провели переговоры.