Глава Объединенного комитета начальников штабов Минобороны США Джон Хайтен заявил, что Вашингтон опасается конкуренции со стороны России и Китая. Его заявление опубликовано на официальном сайте Пентагона.

В Пентагоне начали опасаться конкуренции со стороны России и Китая

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