Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ Пентагоне начали опасаться конкуренции со стороны России и Китая

Глава Объединенного комитета начальников штабов Минобороны США Джон Хайтен заявил, что Вашингтон опасается конкуренции со стороны России и Китая. Его заявление опубликовано на официальном сайте Пентагона.
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В Пентагоне испугались военной конкуренции со стороны России и Китая

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Иранский КСИР взял ответственность за крушение украинского Boeing

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Дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина исполнила песню «Миллион алых роз».
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Киев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Иране украинцев

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Дональд Трамп в ответ пригрозил санкциями и сказал, что американская армия покинут республику только после того, как Багдад заплатит за военную базу, построенную Соединенными Штатами.
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