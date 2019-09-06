Армия и оружие
РИА НовостиВ Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США
Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, заявил председатель Комитета начальников штабов американской армии генерал Джозеф Данфорд на неправительственном Совете по международным отношениям.
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Происшествия
Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск
Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Происшествия
Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье
В Подмосковье обрушилось заброшенное пятиэтажное здание, под завалами находятся трое рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости вчера в 09:37
Футбол
Суд освободил футболистов Мамаева и Кокорина по УДО
На выездом заседании суда в колонии, где отбывают наказание Павел Мамаев и Александр Кокорин, было принято решение освободить спортсменов по УДО.
9111.ru 03:12
Общество
Греф намерен отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экзамены лишают желания учиться, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 03:32
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью
Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.
Коммерсантъ 04:47
Политика
Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе
RT на русском 01:17
Экономика
В 42% регионов оказалось не продано ни одной квартиры через эскроу-счета
Один из лидеров спроса на жилье, Санкт-Петербург, оказался только на 17-м месте в статистике ЦБ — в городе открыто всего 167 эскроу-счетов.
РБК 04:09
Происшествия
Судоводитель затонувшего в Крыму катера задержан
Интерфакс 03:22
Общество
В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей
В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.
RT на русском вчера в 12:39
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Театры
Летом 2020 года начнется реконструкция Театра драмы в Екатеринбурге
Европейско-Азиатские новости вчера в 23:44
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало нулевую инфляцию в сентябре
Инфляция в РФ в сентябре ожидается на нулевом уровне, в годовом выражении замедлится до 4,1% с 4,3% в августе.
Интерфакс 04:27
Политика
Пенсионный возраст могут поднять до 70 лет
По его данным, второй этап предполагает повышение пенсионного возраста до 70 лет для мужчин и женщин.
Независимая газета вчера в 12:34
Политика
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
Президент России Владимир Путин пообещал, что приедет в Магадан мыть золото.
Lenta.ru 02:28
Кино
Катерина Шпица отдала сына-первоклассника в русско-испанскую школу
Напомним, Катерина Шпица рассталась с первым мужем – актером и каскадером Константином Адаевым – вскоре после рождения их общего сына Германа.
Вокруг ТВ 03:57
Авто
Стали известны российские цены на обновленный Lexus GX
Дилеры Lexus в России начали прием заказов на обновленный внедорожник Lexus GS 2020 модельного года.
Автоновости дня вчера в 13:21
Политика
Путин о расширении маткапитала: важно – чтобы деньги «не стырили»
Президент РФ Владимир Путин призвал правительство рассмотреть вопрос о расширении возможностей использования материнского капитала.
REGNUM 02:08
Политика
В Китае Меркель сидя прослушала гимны двух стран
Известия 00:34
Политика
Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров
Газета.Ru 01:17
Политика
Путин заявил о масштабном обмене пленными с Украиной
На пленарном заседании Восточного экономического форума президент Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной по поводу обмена пленными вошли в финальную стадию — обмен задержанными «будет крупным и масштабным».
Московский Комсомолец вчера в 05:33
Авто
Новый Chevrolet Trailblazer 2020 вышел в продажу
Марка Chevrolet объявила старт продаж вседорожника Trailblazer нового поколения.
Новые автомобили вчера в 23:59
Футбол
Жиру может продолжить карьеру в MLS
Нападающий «Челси» Оливье Жиру подтвердил, что может продолжить карьеру в MLS. Действующий контракт француза истекает в 2020 году.
Чемпионат вчера в 22:53
Происшествия
В ФБК и штабе Навального начались обыски
Ведомости вчера в 12:21
Армия и оружие
Летчик-испытатель поделился впечатлениями от полета на Су-57
Российский летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на Су-57 и раскрыл некоторые его характеристики.
Взгляд.ру вчера в 11:19
Политика
В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России
РИА Новости вчера в 17:45
Армия и оружие
В Турции прошли первые испытания крылатой ракеты SOM-B2
"Первая крылатая ракета SOM-B2, разработанная Турцией для использования против бетонных укреплений, была успешно запущена в ходе испытаний", - написал Варанк у себя в микроблоге в Twitter.
Комсомольская правда 03:51
Политика
Путин назвал самое красивое место в мире
Газета.Ru 00:25