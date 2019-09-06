Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США

Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, заявил председатель Комитета начальников штабов американской армии генерал Джозеф Данфорд на неправительственном Совете по международным отношениям.
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В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США

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В Вашингтоне назвали страны, представляющие угрозу для США в космосе

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Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 04:56, Вашингтон
Происшествия

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РИА Новости вчера в 09:37
Футбол

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Общество

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Газета.Ru вчера в 03:32
Происшествия

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Происшествия

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Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью

Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.
Коммерсантъ 04:47
Политика

Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе

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Экономика

В 42% регионов оказалось не продано ни одной квартиры через эскроу-счета

Один из лидеров спроса на жилье, Санкт-Петербург, оказался только на 17-м месте в статистике ЦБ — в городе открыто всего 167 эскроу-счетов.
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Происшествия

Судоводитель затонувшего в Крыму катера задержан

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Общество

В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей

В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.
RT на русском вчера в 12:39
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

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Летом 2020 года начнется реконструкция Театра драмы в Екатеринбурге

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В Китае Меркель сидя прослушала гимны двух стран

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Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров

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Нападающий «Челси» Оливье Жиру подтвердил, что может продолжить карьеру в MLS. Действующий контракт француза истекает в 2020 году.
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Российский летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на Су-57 и раскрыл некоторые его характеристики.
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"Первая крылатая ракета SOM-B2, разработанная Турцией для использования против бетонных укреплений, была успешно запущена в ходе испытаний", - написал Варанк у себя в микроблоге в Twitter.
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