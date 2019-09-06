Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, что, в свою очередь, представляет опасность для коммерческих и военных интересов Соединенных Штатов.

В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США

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