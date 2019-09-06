Армия и оружие
РИА НовостиВ Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США
Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, что, в свою очередь, представляет опасность для коммерческих и военных интересов Соединенных Штатов.
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Энергетика
Reuters сообщило об уходе Exxon Mobil из Норвегии
Американская энергетическая корпорация Exxon Mobil продаст свои нефтегазовые активы в Норвегии за $4 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 19:59
Политика
МЭР ответило Мутко на критику в адрес Орешкина
Комментируя высказывание Мутко по поводу неэффективной работы главы МЭР по помощи тулунским предпринимателям, в министерстве заявили: "Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок".
REGNUM вчера в 20:22
Гаджеты
Apple может добавить сканер отпечатков пальцев в смартфоны iPhone
По данным Bloomberg, в 2020 году выйдут iPhone, в которых будет и Face ID, и сканер отпечатка пальца расположенный под дисплеем.
Astera вчера в 13:27
Политика
КНДР обвинили в попытке контрабандного ввоза 100 тысяч бутылок водки
Северная Корея пыталась в обход международных санкций незаконно ввезти в страну более 100 тысяч бутылок российской и белорусской водки.
РЕН ТВ вчера в 22:46
Здоровье
Женщина в коме родила здоровую дочь
Жительница австралийского штата Квинсленд родила здорового младенца, находясь в коме.
Lenta.ru вчера в 19:29
Армия и оружие
Строители в Алеппо восстановили 200 жилых домов
ТК Звезда вчера в 23:48
Баскетбол
Определились все участники второго раунда чемпионата мира
Стали известны все участники второго группового этапа чемпионата мира в Китае. Последним участником этой стадии стала сборная Греции.
Матч ТВ вчера в 11:16
Авто
Следующий Porsche 718 Cayman станет полностью электрическим
SpeedMe вчера в 01:16
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о гибели российских военных в Сирии
Минобороны опровергло сообщения в СМИ о гибели российских военнослужащих в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.
РИА Новости вчера в 10:35
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 30 человек
Власти Багамских островов установили, что не менее 30 человек погибли на архипелаге из-за урагана "Дориан".
ТАСС вчера в 20:53
Финансы
Карта не пошла: банки сократили лимиты по кредиткам
Кризис, но не завтра В мае-июне 2019 года средний лимит по кредитным картам сократился на 6% — до 54,5 тыс. рублей, следует из статистики бюро "Эквифакс" и НБКИ.
Известия вчера в 17:02
Армия и оружие
Украинская разведка обвинила Россию в отработке нападения
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия является одной из основных угроз из-за наращивания группировок войск на границе.
РБК вчера в 17:47
Футбол
Вратарь «Ливерпуля» Алиссон приступил к тренировкам
Sport24.ru вчера в 17:32
Шоу-бизнес
Муж Ирены Понарошку объявил о разводе с ней
С декабря 2010 года телеведущая состоит в браке с 43-летним музыкантом Александром Листом, известным как DJ List.
Вокруг ТВ вчера в 04:17
Политика
Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.
РИА Новости вчера в 16:10
Политика
Украина выразила протест Венгрии из-за слов о Донбассе
МИД Украины выразил протест Венгрии из-за слов госсекретаря канцелярии премьер-министра Венгрии Тристана Азбея, который назвал конфликт на Донбассе «гражданской войной», сообщает «Русская весна».
Московский Комсомолец вчера в 10:53
Здоровье
Названы необходимые для женской красоты продукты
Некоторые виды продуктов могут не только улучшить общее состояние организма, но и положительно повлиять на внешний вид, поддержать природную красоту, считают эксперты.
Известия вчера в 23:50
Космос
В пузырях Ферми происходит что-то странное
Считается, что гамма-излучение в пузырях Ферми формируется за счет космических лучей, представляющих собой высокоэнергетические частицы.
AstroNews.ru вчера в 12:32
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК вчера в 08:05
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Общество
Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года
Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru вчера в 15:14
Космос
Огромный астероид пролетит рядом с Землей в конце октября
Крупный астероид, диаметр которого составляет порядка километра, пролетит 25 октября примерно на расстоянии 6,2 млн километров от планеты Земля.
Политическая Экспертиза 03 сентября в 23:39
Политика
Путин предложил создать на Дальнем Востоке венчурный фонд
Президент России Владимир Путин предложил создать на Дальнем Востоке специальный венчурный фонд, правительство должно предложить конкретные решения.
РИА Новости вчера в 04:15
Культура
Звезды «Уральских пельменей» объявили о прощальном туре после раскола
Звезды юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков объявили, что грядущий тур программы «Ваши пельмени» станет для них последним.
Взгляд.ру вчера в 12:29
Политика
На ВЭФ началась встреча Путина и Виктора Медведчука
Ранее в четверг Медведчук заявил, что хотел бы встретиться в рамках Восточного экономического форума с президентом РФ Владимиром Путиным, но возможность такой встречи будет зависеть от воли российского лидера.
РИА Новости вчера в 06:45
Футбол
Сборная России проиграла белорусам на старте Суперфинала Евролиги
Мужская сборная России по пляжному футболу проиграла коллективу из Беларуси в матче группового этапа Суперфинала Евролиги.
ProstoProSport вчера в 11:23
Космос
Новый космический телескоп России получит 10-метровое зеркало
REGNUM вчера в 07:10
Происшествия
В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами
REGNUM вчера в 08:32
Общество
Онкобольной сочинец отказался от квартиры, выделенной мэром
Вести.Ru вчера в 09:20