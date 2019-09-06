Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаВ Пентагоне назвали представляющие угрозу в космосе страны

Противниками США в космосе являются Россия, Китай, Северная Корея и Иран. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, выступая в четверг в американском неправительственном Совете по международным отношениям.
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