Новые российские подводные лодки и крылатые ракеты представляют "серьезную проблему" для Соединенных Штатов, заявил генерал-лейтенант ВВС США Глен Ван Хёрк.

с чего всё началось

Современные подводные лодки, добавил высокопоставленный военный, позволяют российским крылатым ракетам угрожать территории США и это тоже представляет «серьезную проблему».

В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США

Игры Игроки Red Dead Online уже могут стать натуралистами Игроки, выбравшие роль натуралиста, смогут выучить новые рецепты крафта тоников и амуниции и освоить особые навыки, среди которых добивание смертельно раненых животных или повышение вероятности встретить легендарную особь. 1

Технологии Дуров назвал владельцам iPhone семь поводов для волнения Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост, где перечислил семь причин, по которым политика Apple в отношении разработчиков приложений касается пользователей. 76

Происшествия В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.

Авто Представлен новый китайский кроссовер Qoros 7 Китайский бренд Qoros, входящий в холдинг Baoneng Group и компании Chery, официально представил кроссовер с индексом 7. Новый автомобиль стал первой моделью, выпущенной компанией за последние четыре года.

Общество Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда ЕС по Газовой директиве Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», подала апелляцию на решение суда ЕС, который отказался рассматривать иск компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода. 28

Наука Ученые раскрыли происхождение загадочных железных метеоритов Ученые раскрыли происхождение загадочных железных метеоритов группы IEE. Об этом сообщает Naked Science. 14

Политика Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики. 925

Общество В Атлантическом Совете пройдет западный балканский саммит Онлайн-саммит политических лидеров из Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии будет организован в конце этой недели, для содействия региональной экономической интеграции, чтобы помочь Западным Балканам оправиться от пандемии коронавируса, заявил Атлантический Совет, 27 июля сообщает N1.

Киберспорт FlyToMoon обыграла ViKin.gg и выбила команду с OGA Dota PIT 2020 В матче первого раунда нижней сетки на OGA Dota PIT 2020 встречались FlyToMoon и ViKin.gg.

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать. 1,4K

Кино Netflix снимет спин-офф сериала «Ведьмак» Компания Netflix выпустит спин-офф сериала «Ведьмак», действие которого развернётся за 1200 лет до событий оригинального проекта. 41

Происшествия Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края. 293

Транспорт В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок". 462