Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США

Современные подводные лодки, добавил высокопоставленный военный, позволяют российским крылатым ракетам угрожать территории США и это тоже представляет «серьезную проблему».
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с чего всё началось

В Пентагоне назвали новые российские подлодки «серьезной проблемой»

Новые российские подводные лодки и крылатые ракеты представляют "серьезную проблему" для Соединенных Штатов, заявил генерал-лейтенант ВВС США Глен Ван Хёрк.
РИА Новости15:53

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В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США

Известия17:42

Пентагон: новые российские подлодки стали серьезной проблемой для США

Московский Комсомолец16:15

Пентагон признал, что США становится все сложнее отследить российские подводные лодки

ТАСС16:45

В США назвали «серьезной проблемой» новые российские подлодки

Газета.Ru16:24

США увидели «серьезную проблему» в новых российских подлодках

Lenta.ru16:57

США увидели «серьёзную проблему» в новых российских подлодках

Life.ru16:10

В Пентагоне назвали новые российские подлодки «серьезной проблемой»

РИА Новости15:53
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«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт

Российская газета 14:53
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Футбол

«Интер» победил «Наполи» в 37-м туре Серии А

RT на русском 17:51
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Игроки Red Dead Online уже могут стать натуралистами

Игроки, выбравшие роль натуралиста, смогут выучить новые рецепты крафта тоников и амуниции и освоить особые навыки, среди которых добивание смертельно раненых животных или повышение вероятности встретить легендарную особь.
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Культура

В США назвали номинантов на премию «Эмми»

РБК 13:05
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Экономика

Коронакризис: России грозит нищета (Handelsblatt, Германия) (Handelsblatt)

Пандемия коронавируса все сильнее отражается на экономике России.
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Общество

Онищенко гарантирует, что второй волны коронавируса в России не будет

Второй волны коронавируса в России не будет, заявил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в интервью "Эху Москвы".
Газета.Ru 16:02
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Технологии

Дуров назвал владельцам iPhone семь поводов для волнения

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост, где перечислил семь причин, по которым политика Apple в отношении разработчиков приложений касается пользователей.
РИА Новости 12:42
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Происшествия

В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии

Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
РБК 15:46
Авто

Названы самые продаваемые в России кроссоверы от 2,5 до 3 млн рублей

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Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе

В некоторых странах Европы появились признаки второй волны COVID-19.
Российская газета 17:52
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Авто

Представлен новый китайский кроссовер Qoros 7

Китайский бренд Qoros, входящий в холдинг Baoneng Group и компании Chery, официально представил кроссовер с индексом 7. Новый автомобиль стал первой моделью, выпущенной компанией за последние четыре года.
Motor 13:06
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл признался, что не гордится тем, кем стала его дочь

Отец супруги британского принца Гарри, бывшей американской актрисы Меган Маркл, который уже давно не общался с представителями прессы, на днях признался, что не гордится тем, кем стала его дочь.
Аргументы недели 15:56
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Общество

Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда ЕС по Газовой директиве

Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», подала апелляцию на решение суда ЕС, который отказался рассматривать иск компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода.
RT на русском 15:23
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Наука

Ученые раскрыли происхождение загадочных железных метеоритов

Ученые раскрыли происхождение загадочных железных метеоритов группы IEE. Об этом сообщает Naked Science.
Piter.tv вчера в 04:21
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Кино

HBO снимет телесериал о создании вакцины от коронавируса

Телекомпания HBO планирует снять сериал о создании вакцины от коронавируса нового типа. Об этом информирует интернет-портал Deadline.
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Политика

Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
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Общество

В Атлантическом Совете пройдет западный балканский саммит

Онлайн-саммит политических лидеров из Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии будет организован в конце этой недели, для содействия региональной экономической интеграции, чтобы помочь Западным Балканам оправиться от пандемии коронавируса, заявил Атлантический Совет, 27 июля сообщает N1.
ИА Красная Весна вчера в 21:49
Киберспорт

FlyToMoon обыграла ViKin.gg и выбила команду с OGA Dota PIT 2020

В матче первого раунда нижней сетки на OGA Dota PIT 2020 встречались FlyToMoon и ViKin.gg.
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Политика

Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос

Действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, готовы поддержать 72,3% граждан республики, свидетельствуют данные проведенного аналитическим центром Ecoom соцопроса.
РИА Новости 16:30
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Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в ограблении отеделения банка, расположенного на Большом проспекте Васильевского острова.
Lenta.ru 17:53
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
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Космос

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров

Объект размером с футбольное поле приблизится к планете 5 августа. Подразделение NASA сообщило о приближении к Земле астероида.
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Кино

Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля

Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
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Кино

Netflix снимет спин-офф сериала «Ведьмак»

Компания Netflix выпустит спин-офф сериала «Ведьмак», действие которого развернётся за 1200 лет до событий оригинального проекта.
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Здоровье

Врач рассказал о влиянии коронавируса на половую функцию мужчин

Переболевшие КОВИД-19 мужчины могут столкнуться со снижением либидо и уровня тестостерона в крови.
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Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
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Транспорт

В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима

Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
РИА Новости 11:40
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Политика

Лукашенко показали учебный разгон демонстрации водометами

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Космос

НАСА объявило состав экипажа Crew Dragon на 2021 год

РИА Новости 11:00
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Происшествия

Две женщины избили сенатора и сдались полиции

В Мэдисоне, штат Висконсин (США) арестовали двух женщин, избивших сенатора, который снимал на видео протесты возле здания местного Капитолия.
Lenta.ru 17:30
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