Армия и оружие
ИзвестияВ Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США
Современные подводные лодки, добавил высокопоставленный военный, позволяют российским крылатым ракетам угрожать территории США и это тоже представляет «серьезную проблему».
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Новые российские подводные лодки и крылатые ракеты представляют "серьезную проблему" для Соединенных Штатов, заявил генерал-лейтенант ВВС США Глен Ван Хёрк.РИА Новости15:53
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Футбол
«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
Российская газета 14:53
Футбол
«Интер» победил «Наполи» в 37-м туре Серии А
RT на русском 17:51
Игры
Игроки Red Dead Online уже могут стать натуралистами
Игроки, выбравшие роль натуралиста, смогут выучить новые рецепты крафта тоников и амуниции и освоить особые навыки, среди которых добивание смертельно раненых животных или повышение вероятности встретить легендарную особь.
Игромания.ру 11:27
Экономика
Коронакризис: России грозит нищета (Handelsblatt, Германия) (Handelsblatt)
Пандемия коронавируса все сильнее отражается на экономике России.
ИноСМИ 17:30
Общество
Онищенко гарантирует, что второй волны коронавируса в России не будет
Второй волны коронавируса в России не будет, заявил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в интервью "Эху Москвы".
Газета.Ru 16:02
Технологии
Дуров назвал владельцам iPhone семь поводов для волнения
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост, где перечислил семь причин, по которым политика Apple в отношении разработчиков приложений касается пользователей.
РИА Новости 12:42
Происшествия
В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии
Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
РБК 15:46
Авто
Названы самые продаваемые в России кроссоверы от 2,5 до 3 млн рублей
Моя Москва.онлайн 15:03
Общество
Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе
В некоторых странах Европы появились признаки второй волны COVID-19.
Российская газета 17:52
Авто
Представлен новый китайский кроссовер Qoros 7
Китайский бренд Qoros, входящий в холдинг Baoneng Group и компании Chery, официально представил кроссовер с индексом 7. Новый автомобиль стал первой моделью, выпущенной компанией за последние четыре года.
Motor 13:06
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл признался, что не гордится тем, кем стала его дочь
Отец супруги британского принца Гарри, бывшей американской актрисы Меган Маркл, который уже давно не общался с представителями прессы, на днях признался, что не гордится тем, кем стала его дочь.
Аргументы недели 15:56
Общество
Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда ЕС по Газовой директиве
Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», подала апелляцию на решение суда ЕС, который отказался рассматривать иск компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода.
RT на русском 15:23
Наука
Ученые раскрыли происхождение загадочных железных метеоритов
Ученые раскрыли происхождение загадочных железных метеоритов группы IEE. Об этом сообщает Naked Science.
Piter.tv вчера в 04:21
Кино
HBO снимет телесериал о создании вакцины от коронавируса
Телекомпания HBO планирует снять сериал о создании вакцины от коронавируса нового типа. Об этом информирует интернет-портал Deadline.
Инфорос 13:20
Политика
Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
Общество
В Атлантическом Совете пройдет западный балканский саммит
Онлайн-саммит политических лидеров из Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии будет организован в конце этой недели, для содействия региональной экономической интеграции, чтобы помочь Западным Балканам оправиться от пандемии коронавируса, заявил Атлантический Совет, 27 июля сообщает N1.
ИА Красная Весна вчера в 21:49
Киберспорт
FlyToMoon обыграла ViKin.gg и выбила команду с OGA Dota PIT 2020
В матче первого раунда нижней сетки на OGA Dota PIT 2020 встречались FlyToMoon и ViKin.gg.
Metaratings 16:02
Политика
Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
Действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, готовы поддержать 72,3% граждан республики, свидетельствуют данные проведенного аналитическим центром Ecoom соцопроса.
РИА Новости 16:30
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в ограблении отеделения банка, расположенного на Большом проспекте Васильевского острова.
Lenta.ru 17:53
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Объект размером с футбольное поле приблизится к планете 5 августа. Подразделение NASA сообщило о приближении к Земле астероида.
Piter.tv 01:09
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 09:26
Кино
Netflix снимет спин-офф сериала «Ведьмак»
Компания Netflix выпустит спин-офф сериала «Ведьмак», действие которого развернётся за 1200 лет до событий оригинального проекта.
RT на русском 07:59
Здоровье
Врач рассказал о влиянии коронавируса на половую функцию мужчин
Переболевшие КОВИД-19 мужчины могут столкнуться со снижением либидо и уровня тестостерона в крови.
Evo-rus.com 04:58
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Транспорт
В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима
Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
РИА Новости 11:40
Космос
НАСА объявило состав экипажа Crew Dragon на 2021 год
РИА Новости 11:00
Происшествия
Две женщины избили сенатора и сдались полиции
В Мэдисоне, штат Висконсин (США) арестовали двух женщин, избивших сенатора, который снимал на видео протесты возле здания местного Капитолия.
Lenta.ru 17:30