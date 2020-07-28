Новые российские подводные лодки и крылатые ракеты представляют "серьезную проблему" для Соединенных Штатов, заявил генерал-лейтенант ВВС США Глен Ван Хёрк.

с чего всё началось

Современные подводные лодки, добавил высокопоставленный военный, позволяют российским крылатым ракетам угрожать территории США, и это тоже представляет «серьезную проблему».

В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США

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