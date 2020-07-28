Армия и оружие
ИзвестияВ Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США
Современные подводные лодки, добавил высокопоставленный военный, позволяют российским крылатым ракетам угрожать территории США, и это тоже представляет «серьезную проблему».
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Новые российские подводные лодки и крылатые ракеты представляют "серьезную проблему" для Соединенных Штатов, заявил генерал-лейтенант ВВС США Глен Ван Хёрк.РИА Новости15:53
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Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 01:11
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
Игры
Игроки Red Dead Online уже могут стать натуралистами
Игроки, выбравшие роль натуралиста, смогут выучить новые рецепты крафта тоников и амуниции и освоить особые навыки, среди которых добивание смертельно раненых животных или повышение вероятности встретить легендарную особь.
Игромания.ру 11:27
Шоу-бизнес
Внучка британской королевы уехала во Францию в свадебное путешествие
Супругов заметил один из туристов. Он видел их в машине с багажом в одном из регионов на юге Франции, — пишет издание.
Life.ru 26 июля в 04:45
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем
Асмус разместила ролик, который иронично назвала "После развода оргазм только такой".
iReactor 11:13
Культура
Забайкальский международный кинофестиваль перенесен на 2021 год
Организаторы приняли решение перенести на 2021 год планировавшийся на сентябрь IX Забайкальский международный кинофестиваль (ЗМКФ).
ТАСС 10:31
Энергетика
Китай сократил объемы закупки газа из России
Всего с начала 2020 года Россия поставила в Китай 1,27 млрд кубов газа, мощности газопровода "Сила Сибири" используются всего на 60%.
МонаВиста 04:34
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 18:51
Авто
Поставки новых моделей Mitsubishi в Европу приостановили
В соответствии с новой стратегией Renault-Nissan-Mitsubishi, в ближайшие несколько лет концерн сконцентрируется на рынках Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии, ведь именно здесь Mitsubishi является одним из лидирующих брендов, продукция которого пользуется неизменным спросом.
Новые автомобили вчера в 12:21
Общество
Суд в Москве оштрафовал главу ФБК Жданова на 100 тыс. рублей
Судебный участок мирового судьи района Даниловский в Москве во вторник принял решение оштрафовать на 100 тыс. рублей директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова за злостное неисполнение решения суда.
ТАСС 12:48
Политика
Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
Действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, готовы поддержать 72,3% граждан республики, свидетельствуют данные проведенного аналитическим центром Ecoom соцопроса.
РИА Новости 16:30
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
Происшествия
В крымском отеле избили многодетную мать из Москвы
Московский Комсомолец 05:29
Происшествия
СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру
Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 10:49
Здоровье
В Саратовской области заявили о росте числа внебольничных пневмоний
Число внебольничных пневмоний в Саратовской области в текущем году возросло в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что связано с циркуляцией коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
РИА Новости 13:03
Происшествия
Две женщины избили сенатора и сдались полиции
В Мэдисоне, штат Висконсин (США) арестовали двух женщин, избивших сенатора, который снимал на видео протесты возле здания местного Капитолия.
Lenta.ru 17:30
Экономика
BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов
Учитывая, что часть товаров и услуг пока не включены в ETS ЕС (Emission trading scheme - схема торговли квотами на эмиссии парниковых газов), например транспортные услуги, BCG определяет облагаемую новым сбором базу в 100-160 млн т, что и дает нагрузку для экспортеров из России на уровне от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год.
Российская газета вчера в 17:01
Космос
В России создали нового робота для работы за бортом МКС
В России создали нового робота для работы за бортом МКС.
Ferra вчера в 09:30
Общество
ВОЗ отказалась от идеи о второй волне коронавируса
В ВОЗ больше не считают, что миру угрожает вторая волна коронавируса.
BFM.ru 10:21
Происшествия
В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
Коммерсантъ 09:18
Игры
Cuphead выйдет на PlayStation 4
CyberSport.ru 11:55
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Кино
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»
Piter.tv 02:43
Интернет
«Яндекс» принудительно устанавливает «Телемост» пользователям
После волны пользовательского негатива в «Яндексе» уточнили, что у «Телемоста» нет отдельного приложения, есть только ярлык для быстрого доступа к сервису через приложение «Яндекс.Диска» без установки отдельных приложений.
Telesputnik.ru 11:27
Армия и оружие
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости 11:50
Футбол
Валерий Газзаев: «Российский футбол должен двигаться вперед, а не топтаться на месте!»
Итоги сезона в нашем футболе специально для «СЭ» подвел знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ.
Спорт-Экспресс 17:00
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия 18:14