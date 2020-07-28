Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США

Современные подводные лодки, добавил высокопоставленный военный, позволяют российским крылатым ракетам угрожать территории США, и это тоже представляет «серьезную проблему».
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Американский генерал оценил угрозу от российских субмарин

РЕН ТВвчера в 21:52

В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США

Известиявчера в 17:42

В Пентагоне назвали новые российские подлодки серьезной проблемой для США

РИА Новостивчера в 15:53

Пентагон признал, что США становится все сложнее отследить российские подводные лодки

ТАССвчера в 16:45

В США назвали «серьезной проблемой» новые российские подлодки

Газета.Ruвчера в 16:24

Пентагон: новые российские подлодки стали серьезной проблемой для США

Московский Комсомолецвчера в 16:15

США увидели «серьезную проблему» в новых российских подлодках

Lenta.ruвчера в 16:57
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Авто

Компания Skoda обновила три модели в России

Avtovesti.com 26 июля в 01:16
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Происшествия

В Бурятии усилили группировку, которая ищет пропавший самолет Ан-2

ТАСС вчера в 23:48
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Культура

Костромских школьников приглашают на «Кинолето»

Пресс-служба губернатора Костромской области сообщает, что в рамках реализуемых Минкультом и Минпросом РФ проекта «Куьтура для школьников», в нашей области пройдут две акции — «Кинолето» и «галерея литературных героев».
Московский Комсомолец в Костроме вчера в 07:31
Происшествия

Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Хакасии

Интерфакс - Россия вчера в 21:41
Гаджеты

Смартфон Galaxy M01 Core от Samsung представлен официально

Astera 27 июля в 08:09
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Общество

Дегтярев оценил ситуацию в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм", митингующие после общения с ним успокаиваются.
РИА Новости вчера в 20:16
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Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru вчера в 11:08
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Происшествия

Виктор Томенко прокомментировал гибель мужчины в драке в Барнауле

Катунь 24 вчера в 08:55
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Происшествия

Суды арестовали 15 участников стычек армян с азербайджанцами в Москве

В Москве арестовали уже 15 участников столкновений армянской и азербайджанской диаспор, вызванных обострением ситуации на границе двух стран.
РБК вчера в 07:11
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Происшествия

Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле автомобиля в Ингушетии

В региональном управлении Росгвардии уточнили, что погибший был сотрудником вневедомственной охраны (одного из подразделений Росгвардии).
Коммерсантъ вчера в 15:54
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Авто

Самым ожидаемым автомобилем на рынке РФ стала Lada Vesta

Обновленная LADA Vesta должна была быть представлена россиянам в этом году, а затем премьеру перенесли на следующий год.
CarsGuru.net вчера в 05:37
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Общество

В трех округах Свердловской области из-за пожаров введен режим ЧС

Уже в трех округах Среднего Урала введен режим ЧС: Ивдельском, Пелымском и Гаринском.
КП - Екатеринбург вчера в 05:58
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Наука

Предок коронавируса появился на Земле 70 лет назад

Вести.Ru вчера в 10:49
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Общество

Путин получил иск за ущемление прав детей старше 16 лет

Штаб депутата Юлии Галяминой обратился в суд с коллективным иском родителей, воспитывающих детей старше 16 лет.
Rusbankrot.ru вчера в 09:22
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Экономика

Топ-5 компаний с лучшими дивидендами

Некоторые компании, например, в Великобритании, выплачивают акционерам полугодовые дивиденды.
Financial One вчера в 10:58
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве

Один человек погиб, еще семь получили различные травмы в результате ДТП на юго-востоке Москвы.
Российская газета вчера в 23:41
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Кино

Кинотеатры в России откроются с десятью премьерными фильмами

Десять премьерных фильмов выйдут в прокат в первую неделю работы российских кинотеатров.
Mockva.ru вчера в 12:20
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Экономика

Сбербанк до 3 сентября обрадует россиян деньгами

Сбербанк к 3 сентября приготовил небольшой сюрприз своим клиентам. Как сообщает ToDay News Ufa, речь идет о зарплатных картах.
ToDay News Ufa вчера в 07:19
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Общество

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости 27 июля в 18:46
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Футбол

Семак назвал новичка «Зенита» Ловрена хорошей заменой Ивановичу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сравнил новичка питерской команды Деяна Ловрена с уходящим Браниславом Ивановичем.
ProstoProSport вчера в 05:25
Общество

Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
РИА Новости вчера в 05:49
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Политика

Пашинян ответил на претензии Симоньян к Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на заявление главного редактора RT Маргариты Симоньян о том, что армянские власти демонстрируют неблагодарное отношение к России.
Московский Комсомолец вчера в 06:24
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Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv вчера в 01:11
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Наука

Ученые успешно реанимировали 100-летних микробов со дна моря

Pravda.Ru вчера в 21:43
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Культура

Художник Тима Радя сжег будущее в своем арт-объекте «Future»

Екатеринбургский художник Тима Радя создал (и сжег) арт-объект «Future». Посмотреть на горящую инсталляцию можно в инстаграме Ради.
Афиша Daily вчера в 11:53
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Технологии

Spotify запустил продажу рекламы в РФ

Музыкальный интернет-сервис Spotify начал продавать рекламу в России.
NewInform 27 июля в 12:10
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Кино

Новый фильм Нолана в России покажут в сентябре

Прокат фильма в США начнется 3 сентября, в России - 10 сентября.
Газета.Ru вчера в 08:09
2
Экономика

Импорт свинины в Россию достиг минимальных за 30 лет значений

Импорт свинины в Россию достиг минимальных за 30 лет значений.
Ведомости вчера в 21:39
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Политика

Песков: декларации о доходах Путина опубликуют своевременно

В середине апреля Путин своим указом продлил срок представления деклараций о доходах чиновников за отчетный период 2019 года до 1 августа.
РИА Новости вчера в 20:02
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Происшествия

Больные COVID-19 рассказали, почему эпидемия не прекращается

Люди сняли маски и массово двинули на спортивные площадки и пляжи, в парки, игнорируя предостережения эпидемиологов.
Российская газета вчера в 22:00
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