Современные подводные лодки, добавил высокопоставленный военный, позволяют российским крылатым ракетам угрожать территории США, и это тоже представляет «серьезную проблему».

В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США

Культура Костромских школьников приглашают на «Кинолето» Пресс-служба губернатора Костромской области сообщает, что в рамках реализуемых Минкультом и Минпросом РФ проекта «Куьтура для школьников», в нашей области пройдут две акции — «Кинолето» и «галерея литературных героев».

Общество Дегтярев оценил ситуацию в Хабаровске Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм", митингующие после общения с ним успокаиваются. 185

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