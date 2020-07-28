Армия и оружие
ИзвестияВ Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США
Современные подводные лодки, добавил высокопоставленный военный, позволяют российским крылатым ракетам угрожать территории США, и это тоже представляет «серьезную проблему».
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Пентагон: новые российские подлодки стали серьезной проблемой для США
Московский Комсомолецвчера в 16:15
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Компания Skoda обновила три модели в России
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В Бурятии усилили группировку, которая ищет пропавший самолет Ан-2
ТАСС вчера в 23:48
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Пресс-служба губернатора Костромской области сообщает, что в рамках реализуемых Минкультом и Минпросом РФ проекта «Куьтура для школьников», в нашей области пройдут две акции — «Кинолето» и «галерея литературных героев».
Московский Комсомолец в Костроме вчера в 07:31
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Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Хакасии
Интерфакс - Россия вчера в 21:41
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Смартфон Galaxy M01 Core от Samsung представлен официально
Astera 27 июля в 08:09
Общество
Дегтярев оценил ситуацию в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм", митингующие после общения с ним успокаиваются.
РИА Новости вчера в 20:16
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru вчера в 11:08
Происшествия
Виктор Томенко прокомментировал гибель мужчины в драке в Барнауле
Катунь 24 вчера в 08:55
Происшествия
Суды арестовали 15 участников стычек армян с азербайджанцами в Москве
В Москве арестовали уже 15 участников столкновений армянской и азербайджанской диаспор, вызванных обострением ситуации на границе двух стран.
РБК вчера в 07:11
Происшествия
Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле автомобиля в Ингушетии
В региональном управлении Росгвардии уточнили, что погибший был сотрудником вневедомственной охраны (одного из подразделений Росгвардии).
Коммерсантъ вчера в 15:54
Авто
Самым ожидаемым автомобилем на рынке РФ стала Lada Vesta
Обновленная LADA Vesta должна была быть представлена россиянам в этом году, а затем премьеру перенесли на следующий год.
CarsGuru.net вчера в 05:37
Общество
В трех округах Свердловской области из-за пожаров введен режим ЧС
Уже в трех округах Среднего Урала введен режим ЧС: Ивдельском, Пелымском и Гаринском.
КП - Екатеринбург вчера в 05:58
Наука
Предок коронавируса появился на Земле 70 лет назад
Вести.Ru вчера в 10:49
Общество
Путин получил иск за ущемление прав детей старше 16 лет
Штаб депутата Юлии Галяминой обратился в суд с коллективным иском родителей, воспитывающих детей старше 16 лет.
Rusbankrot.ru вчера в 09:22
Экономика
Топ-5 компаний с лучшими дивидендами
Некоторые компании, например, в Великобритании, выплачивают акционерам полугодовые дивиденды.
Financial One вчера в 10:58
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
Один человек погиб, еще семь получили различные травмы в результате ДТП на юго-востоке Москвы.
Российская газета вчера в 23:41
Кино
Кинотеатры в России откроются с десятью премьерными фильмами
Десять премьерных фильмов выйдут в прокат в первую неделю работы российских кинотеатров.
Mockva.ru вчера в 12:20
Экономика
Сбербанк до 3 сентября обрадует россиян деньгами
Сбербанк к 3 сентября приготовил небольшой сюрприз своим клиентам. Как сообщает ToDay News Ufa, речь идет о зарплатных картах.
ToDay News Ufa вчера в 07:19
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости 27 июля в 18:46
Футбол
Семак назвал новичка «Зенита» Ловрена хорошей заменой Ивановичу
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сравнил новичка питерской команды Деяна Ловрена с уходящим Браниславом Ивановичем.
ProstoProSport вчера в 05:25
Общество
Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
РИА Новости вчера в 05:49
Политика
Пашинян ответил на претензии Симоньян к Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на заявление главного редактора RT Маргариты Симоньян о том, что армянские власти демонстрируют неблагодарное отношение к России.
Московский Комсомолец вчера в 06:24
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv вчера в 01:11
Наука
Ученые успешно реанимировали 100-летних микробов со дна моря
Pravda.Ru вчера в 21:43
Культура
Художник Тима Радя сжег будущее в своем арт-объекте «Future»
Екатеринбургский художник Тима Радя создал (и сжег) арт-объект «Future». Посмотреть на горящую инсталляцию можно в инстаграме Ради.
Афиша Daily вчера в 11:53
Технологии
Spotify запустил продажу рекламы в РФ
Музыкальный интернет-сервис Spotify начал продавать рекламу в России.
NewInform 27 июля в 12:10
Кино
Новый фильм Нолана в России покажут в сентябре
Прокат фильма в США начнется 3 сентября, в России - 10 сентября.
Газета.Ru вчера в 08:09
Экономика
Импорт свинины в Россию достиг минимальных за 30 лет значений
Импорт свинины в Россию достиг минимальных за 30 лет значений.
Ведомости вчера в 21:39
Политика
Песков: декларации о доходах Путина опубликуют своевременно
В середине апреля Путин своим указом продлил срок представления деклараций о доходах чиновников за отчетный период 2019 года до 1 августа.
РИА Новости вчера в 20:02
Происшествия
Больные COVID-19 рассказали, почему эпидемия не прекращается
Люди сняли маски и массово двинули на спортивные площадки и пляжи, в парки, игнорируя предостережения эпидемиологов.
Российская газета вчера в 22:00