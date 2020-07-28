Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США

Современные подводные лодки, добавил высокопоставленный военный, позволяют российским крылатым ракетам угрожать территории США, и это тоже представляет «серьезную проблему».
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с чего всё началось

В Пентагоне назвали новые российские подлодки серьезной проблемой для США

Новые российские подводные лодки и крылатые ракеты представляют "серьезную проблему" для Соединенных Штатов, заявил генерал-лейтенант ВВС США Глен Ван Хёрк.
РИА Новости15:53

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Американский генерал оценил угрозу от российских субмарин

РЕН ТВ21:52

В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США

Известия17:42

Пентагон: новые российские подлодки стали серьезной проблемой для США

Московский Комсомолец16:15

Пентагон признал, что США становится все сложнее отследить российские подводные лодки

ТАСС16:45

В США назвали «серьезной проблемой» новые российские подлодки

Газета.Ru16:24

США увидели «серьезную проблему» в новых российских подлодках

Lenta.ru16:57

В Пентагоне назвали новые российские подлодки серьезной проблемой для США

РИА Новости15:53
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:42, Ашберн
Здоровье

Злоупотребление арбузом может привести к метаболическим расстройствам

Радио Маяк 14:13
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Гаджеты

Цена смартфонов Samsung Galaxy Note 20 составит от 999 евро

Ресурс MySmartPrice опубликовал информацию о ценах флагманских смартфонов Galaxy Note 20 и полностью беспроводных наушников Galaxy Buds Live, которые компания Samsung вместе с другими новинками анонсирует 5 августа на виртуальном мероприятии Galaxy Unpacked 2020.
3DNews 00:27
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Представлен смартфон Nubia Red Magic 5S

Игромания.ру 16:52
Шоу-бизнес

Пригожин высказался о словах Лозы по поводу гонораров Лолиты

Московский Комсомолец 22:34
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Общество

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости вчера в 18:46
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Авто

В России в 1 полугодии выросла средневзвешенная цена нового автомобиля

Что касается российских авто, то здесь наблюдается рост 6,3% – 700 000 рублей.
Evo-rus.com 09:27
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
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Футбол

Игорь Осинькин: «Крылья Советов» находятся в тяжёлой ситуации

Чемпионат 12:13
Наука

Ученые раскрыли происхождение загадочных железных метеоритов

Ученые раскрыли происхождение загадочных железных метеоритов группы IEE. Об этом сообщает Naked Science.
Piter.tv вчера в 04:21
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Политика

Дегтярёв осмотрел судзавод в Комсомольске

RT на русском 22:35
Автоспорт

Всех пилотов Формулы-1 обязали принять участие в акции против расизма

В понедельник, 27-го июля, стало известно, что руководство Формулы-1 приняло решение провести акцию, направленную против расизма.
Sport.ru вчера в 14:29
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Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
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Шоу-бизнес

Ким Кардашьян расплакалась при встрече с Канье Уэстом

Журналисты заметили, что при встрече с рэпером, Кардашьян расплакалась.
ИнфоСМИ 08:46
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Политика

В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске

Правоохранительные органы в Хабаровске, где проходят несанкционированные акции, действуют корректно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:26
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Авто

Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay

«АвтоВАЗ» обновил 1,8-литровый двигатель, которым оснащаются автомобили семейства LADA Vesta и хэтчбеки XRay.
Автоновости дня 14:20
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Общество

Шнуров снимет фильм об акциях в поддержку Фургала

Лидер рок-группы "Ленинград", сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров снимает в Хабаровске документальный фильм о массовых протестах населения.
Труд вчера в 07:22
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Общество

FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США

Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу.
РИА Новости 17:59
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Космос

Антирадиационный щит для космонавтов сделают из чернобыльской плесени

Live24 04:09
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Экономика

Жителям России назвали сроки девальвации рубля

Специалисты сообщили, когда, по их мнению, в России стоит ожидать девальвацию рубля.
ToDay News Ufa 00:50
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Политика

Песков сообщил, что Путин не заразился коронавирусом от Лукашенко

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что перенес коронавирус "на ногах" и бессимптомно.
Газета.Ru 13:10
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Политика

В США призывали обанкротить «Группу ГАЗ»

Брайан О'Тул отмечает, что ГАЗ является одним из основных российских автопроизводителей, однако включение группы в санкционный список в 2018 году не вызвало эффекта разорвавшейся бомбы, как это произошло в случае с «Русалом».
Lenta.ru 13:45
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Футбол

Девять клубов АПЛ просят CAS отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков

В Спортивный арбитражный суд (CAS) поступил документ от девяти клубов английской Премьер-лиги, которые настаивают на отстранении «Манчестер Сити» от еврокубков на время разбирательства.
Metaratings 16:39
Общество

РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами

На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 07:35
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Общество

Покончить с аварийным жильем в Охе хотят за 5 лет

В Охе в этом году планируют расселить 9 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным в результате нефтегорского землетрясения.
Сахалин.Инфо 05:31
Политика

AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru 18:13
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Экономика

Скорость доставки иностранных онлайн-покупок увеличат

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил доработать правила трансграничной онлайн-торговли: это позволит сократить сроки доставки товаров, а продавцам – снизить издержки.
Вести.Ru 06:50
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Кино

Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля

Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 09:26
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Здоровье

В Республике Алтай выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число больных достигло 1529 За прошедшие сутки в Республике Алтай зафиксировали 28 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб.
АМИТЕЛ 21:54
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Экономика

Экономическая активность начала восстанавливаться в июне 2020 года

В прошлом месяце деловая активность в российской экономике начала восстанавливаться.
Долг.рф 07:58
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
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