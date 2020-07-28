Армия и оружие
ИзвестияВ Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США
Современные подводные лодки, добавил высокопоставленный военный, позволяют российским крылатым ракетам угрожать территории США, и это тоже представляет «серьезную проблему».
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с чего всё началось
Новые российские подводные лодки и крылатые ракеты представляют "серьезную проблему" для Соединенных Штатов, заявил генерал-лейтенант ВВС США Глен Ван Хёрк.РИА Новости15:53
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Цена смартфонов Samsung Galaxy Note 20 составит от 999 евро
Ресурс MySmartPrice опубликовал информацию о ценах флагманских смартфонов Galaxy Note 20 и полностью беспроводных наушников Galaxy Buds Live, которые компания Samsung вместе с другими новинками анонсирует 5 августа на виртуальном мероприятии Galaxy Unpacked 2020.
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Пригожин высказался о словах Лозы по поводу гонораров Лолиты
Московский Комсомолец 22:34
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Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости вчера в 18:46
Авто
В России в 1 полугодии выросла средневзвешенная цена нового автомобиля
Что касается российских авто, то здесь наблюдается рост 6,3% – 700 000 рублей.
Evo-rus.com 09:27
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
Наука
Ученые раскрыли происхождение загадочных железных метеоритов
Ученые раскрыли происхождение загадочных железных метеоритов группы IEE. Об этом сообщает Naked Science.
Piter.tv вчера в 04:21
Политика
Дегтярёв осмотрел судзавод в Комсомольске
RT на русском 22:35
Автоспорт
Всех пилотов Формулы-1 обязали принять участие в акции против расизма
В понедельник, 27-го июля, стало известно, что руководство Формулы-1 приняло решение провести акцию, направленную против расизма.
Sport.ru вчера в 14:29
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
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Ким Кардашьян расплакалась при встрече с Канье Уэстом
Журналисты заметили, что при встрече с рэпером, Кардашьян расплакалась.
ИнфоСМИ 08:46
Политика
В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске
Правоохранительные органы в Хабаровске, где проходят несанкционированные акции, действуют корректно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:26
Авто
Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay
«АвтоВАЗ» обновил 1,8-литровый двигатель, которым оснащаются автомобили семейства LADA Vesta и хэтчбеки XRay.
Автоновости дня 14:20
Общество
Шнуров снимет фильм об акциях в поддержку Фургала
Лидер рок-группы "Ленинград", сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров снимает в Хабаровске документальный фильм о массовых протестах населения.
Труд вчера в 07:22
Общество
FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США
Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу.
РИА Новости 17:59
Экономика
Жителям России назвали сроки девальвации рубля
Специалисты сообщили, когда, по их мнению, в России стоит ожидать девальвацию рубля.
ToDay News Ufa 00:50
Политика
Песков сообщил, что Путин не заразился коронавирусом от Лукашенко
Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что перенес коронавирус "на ногах" и бессимптомно.
Газета.Ru 13:10
Политика
В США призывали обанкротить «Группу ГАЗ»
Брайан О'Тул отмечает, что ГАЗ является одним из основных российских автопроизводителей, однако включение группы в санкционный список в 2018 году не вызвало эффекта разорвавшейся бомбы, как это произошло в случае с «Русалом».
Lenta.ru 13:45
Футбол
Девять клубов АПЛ просят CAS отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков
В Спортивный арбитражный суд (CAS) поступил документ от девяти клубов английской Премьер-лиги, которые настаивают на отстранении «Манчестер Сити» от еврокубков на время разбирательства.
Metaratings 16:39
Общество
РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами
На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 07:35
Общество
Покончить с аварийным жильем в Охе хотят за 5 лет
В Охе в этом году планируют расселить 9 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным в результате нефтегорского землетрясения.
Сахалин.Инфо 05:31
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru 18:13
Экономика
Скорость доставки иностранных онлайн-покупок увеличат
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил доработать правила трансграничной онлайн-торговли: это позволит сократить сроки доставки товаров, а продавцам – снизить издержки.
Вести.Ru 06:50
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 09:26
Здоровье
В Республике Алтай выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом
Общее число больных достигло 1529 За прошедшие сутки в Республике Алтай зафиксировали 28 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб.
АМИТЕЛ 21:54
Экономика
Экономическая активность начала восстанавливаться в июне 2020 года
В прошлом месяце деловая активность в российской экономике начала восстанавливаться.
Долг.рф 07:58
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16