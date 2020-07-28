Армия и оружие
ИзвестияВ Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США
Современные подводные лодки, добавил высокопоставленный военный, позволяют российским крылатым ракетам угрожать территории США, и это тоже представляет «серьезную проблему».
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с чего всё началось
Новые российские подводные лодки и крылатые ракеты представляют "серьезную проблему" для Соединенных Штатов, заявил генерал-лейтенант ВВС США Глен Ван Хёрк.РИА Новостивчера в 15:53
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Пентагон: новые российские подлодки стали серьезной проблемой для США
Московский Комсомолецвчера в 16:15
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:46, Ашберн
Авто
Кроссовер Changan CS35PLUS для России получил ряд обновлений
32CARS.ru вчера в 08:39
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 73 случая коронавируса
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В России разрабатывается концепция массового использования алкозамков
Министерство промышленности и торговли РФ до конца года планирует разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков.
Вести.Ru вчера в 20:20
Космос
Аппарат Perseverance займется поиском возможных следов жизни на Марсе
Известия вчера в 00:58
Политика
В Комсомольске заложили МРК «Павловск» для Тихоокеанского флота
На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре заложили малый ракетный корабль "Павловск" - носитель комплекса крылатых ракет "Калибр-НК".
Российская газета вчера в 23:59
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК 27 июля в 07:37
Общество
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии
Ранее сообщалось, что Абхазия откроет границы для российских туристов после того, как Россия оценит ситуацию с КОВИД-19 в республике.
Evo-rus.com вчера в 09:11
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи
В районе ДТП затруднено движение дорожного транспорта. По последним данным, пострадало семь человек: четыре в автобусе и три в "Газели".
Газета.Ru 00:17
Футбол
Гендиректор «Химок» Иванов покинет клуб после выхода в РПЛ
Несмотря на постоянные разговоры об отказе клуба от повышения в классе, «Химки» подтвердили свое участие в РПЛ, за что выступал Иванов.
Bookmaker-ratings.ru 00:06
Экономика
Счётная палата назвала число нарушений при госзакупках в 2019 году
«Счётной палатой по итогам 2019 года выявлено 839 нарушений при осуществлении закупок и исполнении государственных контрактов в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ на общую сумму 236,6 млрд рублей», — приводит ТАСС текст отчёта.
RT на русском 27 июля в 17:23
Политика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
Общество
Жители Комсомольска-на-Амуре пожаловались Дегтяреву на крыс и асбест
Жители одного из районов Комсомольска-на-Амуре попросили временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева решить проблему домов из асбеста.
РБК 01:24
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Нижняя палата российского парламента одобрило выплаты для детей в размере 10 тысяч в августе месяце.
Лезги газет 00:25
Общество
В Хабаровске впервые арестовали участника митинга в поддержку Фургала
Компания вчера в 08:48
Технологии
Якутский ученый рассказал всю правду о грозах
В умеренных широтах во время сильных гроз происходит около 200 молний в час, а в тропических регионах — около 100 молний в секунду.
SakhaLife.ru вчера в 23:24
Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова продемонстрировала подписчикам кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.
iReactor вчера в 07:45
Происшествия
В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин
Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru вчера в 06:37
Политика
В Кремле готовят списки для награждений за голосование по поправкам
В Кремле готовят обширный список награждаемых, сообщает 28 июля РБК со ссылкой на источники.
REGNUM вчера в 01:27
Здоровье
Программа бесплатного онкоскрининга стартует в Москве с 30 июля
В Москве с 30 июля стартует программа по ранней диагностике самых распространенных видов онкологических заболеваний.
Вечерняя Москва 01:11
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости 27 июля в 09:28
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
Кино
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Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости вчера в 09:26
Политика
Украина пожаловалась в ООН на морской парад в Крыму
Украина направила письмо генеральному секретарю ООН в связи с проведением Россией морского парада в Севастополе по случаю дня Военно-морского флота (ВМФ), передает "Укринформ".
Газета.Ru 00:36
Происшествия
По делу Авзалова задержан депутат Тукаевского района Мусанниф Ханов
Вслед за руководителем исполкома Тукаевского района задержан местный депутат, директор ООО «Тукай Тепло-Газ» Мусанниф Ханов.
Chelny-biz.ru вчера в 12:37
Футбол
Мелкадзе покинул «Тамбов» и вернулся в московский «Спартак»
Нападающий Георгий Мелкадзе вернулся в московский "Спартак" после аренды в "Тамбове".
МК-Спорт вчера в 12:41
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ вчера в 06:35
Общество
FT: названа возможная стоимость вакцины от коронавируса в США
Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать свою вакцину от коронавируса по цене $50—60 за курс прививок.
RT на русском вчера в 22:12
Политика
Парламент Турции принял закон об усилении контроля за соцсетями
Парламент Турции принял закон об усилении контроля за иностранными социальными сетями, телеканал NTV.
Московский Комсомолец 01:23
Политика
Соперница Лукашенко на выборах ответила на вопрос о Крыме
Светлана Тихановская, которая будет соперницей Александра Лукашенко на президентских выборах, призвала не искать «пророссийские следы» в ее избирательной кампании.
НТВ вчера в 14:48
Происшествия
Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле автомобиля в Ингушетии
В региональном управлении Росгвардии уточнили, что погибший был сотрудником вневедомственной охраны (одного из подразделений Росгвардии).
Коммерсантъ вчера в 15:54