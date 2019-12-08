Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что при принятии решения о выделении военной помощи Украине администрация Соединённых Штатов будет учитывать, ведётся ли в этой стране борьба с коррупцией.

Армия и оружие Российские Су-35 перехватили израильские истребители Российские истребители на прошлой неделе вылетали за пределы Дамаска, чтобы перехватить израильские военные самолеты на юге Сирии.

Политика Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.

Политика Почему Европу так беспокоит газовый спор между Россией и Украиной Европа была сильно потрясена десять лет назад, когда жизненно необходимые поставки российского природного газа по трубопроводам, проходящим через Украину, прекратились в середине зимы из-за ценового спора между двумя бывшими советскими республиками.

Единоборства Энтони Джошуа вернул себе чемпионские титулы 30-летний британец Энтони Джошуа 7 декабря в Саудовской Аравии победил единогласным решением судей американца Энди Руиса и вернул себе чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO, которые он уступил Руису в июне этого года, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде.

Единоборства Розенструйк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя Голландский боец смешанных единоборств Алистар Оверим провел тактически правильный поединок с уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенструйка в главном бою турнира UFC on ESPN 7. Поединок начался с осторожных атак, в стойке, но на второй минуте Оверим подножкой перевел суринамца в партер, где до конца раунда работал над улучшением позиции с малым количеством атак.

Происшествия На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.

Гаджеты Microsoft принудительно обновляет пользователей до Windows 10 Представители Microsoft объявили, что значимое обновление Windows 10 November 2019 Update (кодовое значение 1909) стартовало и будет распространяться для всех систем с версиями ОС 10 Home и Pro.

Космос «Роскосмос» нашел «руку Москвы» в НАСА и Boeing 7 декабря, уже после публикации издания, FEDOR в Twitter назвал ракету Atlas V со Starliner, установленную на стартовом столе, бедной и страшной, обвинив в этом компанию Boeing.