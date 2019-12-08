Политика

RT на русскомRT на русскомВ Пентагоне назвали условие для выделения военной помощи Украине

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что при принятии решения о выделении военной помощи Украине администрация Соединённых Штатов будет учитывать, ведётся ли в этой стране борьба с коррупцией.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Пентагон назвал главное условие выделения военной помощи Украине

Газета.Ru03:59

США назвали условие для выделения военной помощи Украине

Lenta.ruвчера в 21:52

В Минобороны США назвали условие для выделения военной помощи Украине

Московский Комсомолецвчера в 22:44

В Пентагоне назвали условие для выделения военной помощи Украине

Известиявчера в 22:22

В Пентагоне назвали условия предоставления военной помощи Украине

РИА Новости00:56

Эспер: США не перевели Украине менее $10 млн из одобренной помощи

RT на русскомвчера в 22:46

Эспер сообщил, что США не перевели Украине менее $10 млн из одобренной ранее помощи

ТАССвчера в 17:38
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 09:14, Ашберн
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Взгляд.ру вчера в 05:22
Происшествия

Сын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын известной певицы Валерии 23-летний Арсений Шульгин попал в автокатастрофу под Петербургом.
Российская газета 07:40
Политика

В Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией

Ведомости вчера в 08:44
Общество

Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям

Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителей.
ТАСС вчера в 22:09
Общество

Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря

Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
КТВ-Луч 05:20
Общество

В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде

Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
RuNews24.ru 08:48
Происшествия

В Ивановской области от берега оторвалась льдина с рыбаками и ребенком

Льдина с шестью рыбаками и одним ребенком оторвалась от берега на Горьковском водохранилище в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 03:15
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
Общество

Новый сопроводительный документ на автомобиль появится в России

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением экологического ГОСТа.
Газета.Ru вчера в 03:36
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском 06 декабря в 11:52
Армия и оружие

Российские Су-35 перехватили израильские истребители

Российские истребители на прошлой неделе вылетали за пределы Дамаска, чтобы перехватить израильские военные самолеты на юге Сирии.
Lenta.ru 06:17
Происшествия

Задержан предполагаемый виновник ДТП с детьми в Нижнем Новгороде

Газета.Ru 05:53
Политика

Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
RT на русском 08:33
Музыка

Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

Lenta.ru вчера в 13:55
Политика

Почему Европу так беспокоит газовый спор между Россией и Украиной

Европа была сильно потрясена десять лет назад, когда жизненно необходимые поставки российского природного газа по трубопроводам, проходящим через Украину, прекратились в середине зимы из-за ценового спора между двумя бывшими советскими республиками.
Profinance.ru вчера в 12:29
Единоборства

Энтони Джошуа вернул себе чемпионские титулы

30-летний британец Энтони Джошуа 7 декабря в Саудовской Аравии победил единогласным решением судей американца Энди Руиса и вернул себе чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO, которые он уступил Руису в июне этого года, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде.
Allboxing.ru вчера в 17:16
Общество

Полиция начала задерживать петербуржцев на митинге «Стоп тариф»

Gazeta.SPb 07:48
Единоборства

Розенструйк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя

Голландский боец смешанных единоборств Алистар Оверим провел тактически правильный поединок с уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенструйка в главном бою турнира UFC on ESPN 7. Поединок начался с осторожных атак, в стойке, но на второй минуте Оверим подножкой перевел суринамца в партер, где до конца раунда работал над улучшением позиции с малым количеством атак.
Allboxing.ru 00:55
Политика

Экс-депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил о неблагодарности Украины за территории, подаренные Советским Союзом.
RT на русском вчера в 23:46
Происшествия

На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.
Газета.Ru вчера в 15:17
Гаджеты

Microsoft принудительно обновляет пользователей до Windows 10

Представители Microsoft объявили, что значимое обновление Windows 10 November 2019 Update (кодовое значение 1909) стартовало и будет распространяться для всех систем с версиями ОС 10 Home и Pro.
The GEEK 06:28
Армия и оружие

Перебрасываемые в сторону Донецка танки сняли на видео

Официальный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко выложил в своем Twitter-аккаунте видео, на котором запечатлены перебрасываемые по железной дороге танки.
Lenta.ru вчера в 10:54
Наука

Учёные выделили три этапа старения человека

RT на русском 03:02
Армия и оружие

Двери бункера РВСН испытали «ядерным взрывом»

Газета.Ru 06:24
Происшествия

В Татарстане спасли провалившегося под лед лося

ТАСС 07:54
Космос

«Роскосмос» нашел «руку Москвы» в НАСА и Boeing

7 декабря, уже после публикации издания, FEDOR в Twitter назвал ракету Atlas V со Starliner, установленную на стартовом столе, бедной и страшной, обвинив в этом компанию Boeing.
Lenta.ru вчера в 05:37
Футбол

Гуриев сменил Габулова на посту президента «Алании»

Миллиардер из Красноярска, учредитель «Алании» Владимир Гуриев сменил Владимира Габулова на посту президента клуба.
Vprognoze.ru 08:29
Политика

В Сербии Поклонскую прозвали «железной леди Путина»

Поклонская в составе крымской делегации посетила с официальным визитом Сербию, в рамках которого состоялись ряд официальных встреч, в том числе с политиками и депутатами, а также конференция, посвященная налаживанию конструктивных отношений европейских стран с Россией и процессу признания итогов крымского референдума.
РИА Новости 06:33
Шоу-бизнес

Милонов заявил об опасности Бузовой

Мойка78 вчера в 21:38
Происшествия

Экс-главу роддома в Москве арестовали по делу о халатности

6 декабря стало известно об увольнении заведующей филиалом роддома № 27 им. Спасокукоцкого Марины Сармосян.
Говорит Москва 05:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марк Эспер
Американский политик
Американский государственный деятель, министр обороны США с 23 июля 2019 года. Ранее занимал должность министра армии США.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное