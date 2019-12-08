Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что при принятии решения о выделении военной помощи Украине администрация Соединённых Штатов будет учитывать, ведётся ли в этой стране борьба с коррупцией.

В Пентагоне назвали условие для выделения военной помощи Украине

Единоборства Розенстрайк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя Бой продлился в течение всех пяти заявленных раундов и Розенстрайк отправил своего оппонента в нокаут за 4 секунды до конца последнего из них.

Происшествия Сын Валерии прооперирован после ДТП Сын певицы Валерии Арсений Шульгин перенес операцию после ДТП, в которое попал под Санкт-Петербургом.

Общество Украинскому режиссеру Сенцову не дали слово на «еврооскаре» в Берлине Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно выступил против возвращения Донбасса Украине, пока у власти в России Путин, раскритиковал Европейский киноприз в Берлине за то, что ему не дали слово во время церемонии награждения.

Политика Кабмин ФРГ обсудит реакцию на убийство гражданина Грузии в Берлине Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что правительство обсудит дальнейшие действия в отношении России в связи с появлением новых данных об убийстве гражданина Грузии в Берлине Она подчеркнула, что Москва должна "внести свой вклад" в расследование преступления.

Общество Главным новогодним напитком неожиданно стало пиво Россияне рассказали, что будут пить на этот Новый год. В тройку популярных напитков вошли пиво, шампанское и вино.

Политика Шойгу констатировал упадок в отношениях России и НАТО Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отношения страны с Североатлантическим альянсом (НАТО) с каждым годом становятся только хуже.

Экономика Россияне стали активно скупать акции С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико.

Спорт Усманов с открытым письмом обратился к WADA ТАСС Глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов обратился к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и призвал не допустить дискриминации "чистых" российских спортсменов из-за решения комиссии по соответствию РУСАДА.

Музыка Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года Согласно ежегодному рейтингу, который опубликовал журнал Forbes, самым высокооплачиваемым музыкантом мира этого года стала американская певица Тейлор Свифт.

Единоборства Деонтей Уайлдер: «Джошуа победил Руиса в стиле Кличко» Чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал итог матча-реванша между чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа против экс-чемпиона мира Энди Руиса.

Общество Псковский губернатор объявил 31 декабря выходным днём Ранее в соцсетях глава региона провёл опрос, согласно которому 92% его подписчиков высказалось за то, чтобы сделать последний день года выходным днём. https: / / www.instagram.com / p / B5zlvLIDfq6 / Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно графику Минтруда РФ, последняя рабочая неделя 2019 года — двухневная.