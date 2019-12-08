Политика
RT на русскомВ Пентагоне назвали условие для выделения военной помощи Украине
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что при принятии решения о выделении военной помощи Украине администрация Соединённых Штатов будет учитывать, ведётся ли в этой стране борьба с коррупцией.
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В Минобороны США назвали условие для выделения военной помощи Украине
Московский Комсомолецвчера в 22:44
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Политика
Орешкин рассказал о позитивных результатах встречи Путина и Лукашенко
"Дорожных карт" на целую колоду Очередная встреча Путина и Лукашенко намечена на 20 декабря в Санкт-Петербурге.
Единоборства
Розенстрайк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя
Бой продлился в течение всех пяти заявленных раундов и Розенстрайк отправил своего оппонента в нокаут за 4 секунды до конца последнего из них.
Музыка
Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»
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Происшествия
Сын Валерии прооперирован после ДТП
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин перенес операцию после ДТП, в которое попал под Санкт-Петербургом.
Политика
Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»
Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Общество
Украинскому режиссеру Сенцову не дали слово на «еврооскаре» в Берлине
Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно выступил против возвращения Донбасса Украине, пока у власти в России Путин, раскритиковал Европейский киноприз в Берлине за то, что ему не дали слово во время церемонии награждения.
Армия и оружие
Американский авианосец «Джон Кеннеди» спустили на воду
Американский авианосец типа "Джеральд Форд" — "Джон Кеннеди" — официально спущен на воду.
Происшествия
В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми
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В Одессе нашли тела еще двух погибших при пожаре в колледже
Политика
Кабмин ФРГ обсудит реакцию на убийство гражданина Грузии в Берлине
Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что правительство обсудит дальнейшие действия в отношении России в связи с появлением новых данных об убийстве гражданина Грузии в Берлине Она подчеркнула, что Москва должна "внести свой вклад" в расследование преступления.
Шоу-бизнес
Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем
Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
Общество
Главным новогодним напитком неожиданно стало пиво
Россияне рассказали, что будут пить на этот Новый год. В тройку популярных напитков вошли пиво, шампанское и вино.
Происшествия
В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми
Общество
Авторы закона о домашнем насилии подготовили поправки к документу
Депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки к законопроекту "О профилактике семейно-бытового насилия в России", пишет РБК со ссылкой на документ.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золото в женском одиночном катании в финале серии Гран-при.
Политика
Шойгу констатировал упадок в отношениях России и НАТО
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отношения страны с Североатлантическим альянсом (НАТО) с каждым годом становятся только хуже.
Политика
Мендель и Разумков уточнили «нормандские» планы Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский поднимет на встрече лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже три вопроса, заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
Экономика
Россияне стали активно скупать акции
С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико.
Армия и оружие
Силовики более 50 раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
Спорт
Усманов с открытым письмом обратился к WADA
ТАСС Глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов обратился к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и призвал не допустить дискриминации "чистых" российских спортсменов из-за решения комиссии по соответствию РУСАДА.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Оренбургом
В результате ДТП на трассе Оренбург–Акбулак в Оренбургской области погибли четыре человека.
Армия и оружие
США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии силами ПВО
Музыка
Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
Согласно ежегодному рейтингу, который опубликовал журнал Forbes, самым высокооплачиваемым музыкантом мира этого года стала американская певица Тейлор Свифт.
Единоборства
Деонтей Уайлдер: «Джошуа победил Руиса в стиле Кличко»
Чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал итог матча-реванша между чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа против экс-чемпиона мира Энди Руиса.
Общество
Псковский губернатор объявил 31 декабря выходным днём
Ранее в соцсетях глава региона провёл опрос, согласно которому 92% его подписчиков высказалось за то, чтобы сделать последний день года выходным днём. https: / / www.instagram.com / p / B5zlvLIDfq6 / Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно графику Минтруда РФ, последняя рабочая неделя 2019 года — двухневная.
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Фигурное катание
Бутырская: Загитова выглядит не толстой, а женственной
Первая в истории российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская оценила физическую форму обладательницы золотой медали Олимпийских игр в Пхёнчхане Алины Загитовой.
Здоровье
Названы заболевания, при которых противопоказана хурма
Как сообщает ToDay News Ufa, диетологи рассказали, что при ряде диагнозов больным категорически противопоказана хурма.