Политика

RT на русскомRT на русскомВ Пентагоне назвали условие для выделения военной помощи Украине

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что при принятии решения о выделении военной помощи Украине администрация Соединённых Штатов будет учитывать, ведётся ли в этой стране борьба с коррупцией.
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США назвали условие для выделения военной помощи Украине

Lenta.ruвчера в 21:52

В Пентагоне назвали условия предоставления военной помощи Украине

РИА Новости00:56

В Минобороны США назвали условие для выделения военной помощи Украине

Московский Комсомолецвчера в 22:44

В Пентагоне назвали условие для выделения военной помощи Украине

Известиявчера в 22:22

Пентагон назвал главное условие выделения военной помощи Украине

Газета.Ru03:59

Эспер: США не перевели Украине менее $10 млн из одобренной помощи

RT на русскомвчера в 22:46

Эспер сообщил, что США не перевели Украине менее $10 млн из одобренной ранее помощи

ТАССвчера в 17:38
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Политика

Орешкин рассказал о позитивных результатах встречи Путина и Лукашенко

"Дорожных карт" на целую колоду Очередная встреча Путина и Лукашенко намечена на 20 декабря в Санкт-Петербурге.
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Розенстрайк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя

Бой продлился в течение всех пяти заявленных раундов и Розенстрайк отправил своего оппонента в нокаут за 4 секунды до конца последнего из них.
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Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»

Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
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Сын Валерии прооперирован после ДТП

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин перенес операцию после ДТП, в которое попал под Санкт-Петербургом.
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Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»

Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
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Украинскому режиссеру Сенцову не дали слово на «еврооскаре» в Берлине

Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно выступил против возвращения Донбасса Украине, пока у власти в России Путин, раскритиковал Европейский киноприз в Берлине за то, что ему не дали слово во время церемонии награждения.
Газета.Ru 07:25
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В Киеве накануне «нормандского» саммита началась акция оппозиции

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Американский авианосец «Джон Кеннеди» спустили на воду

Американский авианосец типа "Джеральд Форд" — "Джон Кеннеди" — официально спущен на воду.
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ТАСС 05 декабря в 11:55
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В Одессе нашли тела еще двух погибших при пожаре в колледже

РИА Новости вчера в 12:54
Политика

Кабмин ФРГ обсудит реакцию на убийство гражданина Грузии в Берлине

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что правительство обсудит дальнейшие действия в отношении России в связи с появлением новых данных об убийстве гражданина Грузии в Берлине Она подчеркнула, что Москва должна "внести свой вклад" в расследование преступления.
РИА Новости 07:29
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Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем

Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
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Общество

Главным новогодним напитком неожиданно стало пиво

Россияне рассказали, что будут пить на этот Новый год. В тройку популярных напитков вошли пиво, шампанское и вино.
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В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми

РИА Новости вчера в 23:27
Общество

Авторы закона о домашнем насилии подготовили поправки к документу

Депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки к законопроекту "О профилактике семейно-бытового насилия в России", пишет РБК со ссылкой на документ.
РИА Новости 04:29
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Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золото в женском одиночном катании в финале серии Гран-при.
ТАСС Спорт вчера в 16:19
Политика

Шойгу констатировал упадок в отношениях России и НАТО

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отношения страны с Североатлантическим альянсом (НАТО) с каждым годом становятся только хуже.
Известия 06:46
Политика

Мендель и Разумков уточнили «нормандские» планы Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поднимет на встрече лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже три вопроса, заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
Вести.Ru 05:23
Экономика

Россияне стали активно скупать акции

С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико.
Ведомости 03:27
Армия и оружие

Силовики более 50 раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

РИА Новости 06 декабря в 07:09
Спорт

Усманов с открытым письмом обратился к WADA

ТАСС Глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов обратился к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и призвал не допустить дискриминации "чистых" российских спортсменов из-за решения комиссии по соответствию РУСАДА.
РЕН ТВ 06:32
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Оренбургом

В результате ДТП на трассе Оренбург–Акбулак в Оренбургской области погибли четыре человека.
Известия 02:46
Армия и оружие

США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии силами ПВО

REGNUM вчера в 10:36
Музыка

Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года

Согласно ежегодному рейтингу, который опубликовал журнал Forbes, самым высокооплачиваемым музыкантом мира этого года стала американская певица Тейлор Свифт.
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Ученые выявили три этапа старения человека на основе анализов крови

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Деонтей Уайлдер: «Джошуа победил Руиса в стиле Кличко»

Чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал итог матча-реванша между чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа против экс-чемпиона мира Энди Руиса.
Sports.ru 03:00
Общество

Псковский губернатор объявил 31 декабря выходным днём

Ранее в соцсетях глава региона провёл опрос, согласно которому 92% его подписчиков высказалось за то, чтобы сделать последний день года выходным днём. https: / / www.instagram.com / p / B5zlvLIDfq6 / Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно графику Минтруда РФ, последняя рабочая неделя 2019 года — двухневная.
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Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
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Бутырская: Загитова выглядит не толстой, а женственной

Первая в истории российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская оценила физическую форму обладательницы золотой медали Олимпийских игр в Пхёнчхане Алины Загитовой.
RT на русском 06:38
Здоровье

Названы заболевания, при которых противопоказана хурма

Как сообщает ToDay News Ufa, диетологи рассказали, что при ряде диагнозов больным категорически противопоказана хурма.
ToDay News Ufa вчера в 12:39
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Марк Эспер
Американский политик
Американский государственный деятель, министр обороны США с 23 июля 2019 года. Ранее занимал должность министра армии США.
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