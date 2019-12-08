Политика
РИА НовостиВ Пентагоне назвали условия предоставления военной помощи Украине
Глава Пентагона Марк Эспер назвал основное условие предоставления военной помощи Украине. По его словам, деньги будут выделяться, если на Украине продолжится борьба с коррупцией.
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В Минобороны США назвали условие для выделения военной помощи Украине
Московский Комсомолецвчера в 22:44
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 04:42, Ашберн
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Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
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Четыре человека погибли в ДТП под Оренбургом
В результате ДТП на трассе Оренбург–Акбулак в Оренбургской области погибли четыре человека.
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В Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией
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Дейенерис встречает Рождество, Пересильд переживает. Кино недели
Эмилия Кларк ищет любовь в комедии "Рождество на двоих". Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс летают на воздушном шаре в поисках научных открытий.
Происшествия
Траур по жертвам пожара в Одессе объявлен на Украине
На Украине объявлен траур в связи с трагедией, произошедшей 4 декабря. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.
Происшествия
В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми
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Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Общество
Минтруд предложил платить стипендию некоторым россиянам старше 50 лет
Учащиеся россияне 50 лет и старше, кто намерен трудоустроиться после прохождения обучения, в ближайшем будущем могут начать получать стипендию.
Общество
Двери командного пункта РВСН проверили на прочность «ядерным взрывом»
Телеканал "Звезда" показал кадры испытаний дверей на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории.
Политика
Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США
В американский законопроект о национальной обороне на 2020 год включены положения о санкциях в отношении представителей компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток-2".
Кино
Появился первый трейлер комедии «Главный герой» с Райном Рейнольдсом
Общество
Новый сопроводительный документ на автомобиль появится в России
Футбол
Данни назвал самого опасного для «Зенита» игрока «Бенфики»
Бывший полузащитник «Зенита» Данни считает, что в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» сине-бело-голубые должны играть на победу.
Политика
Глава Минобороны ФРГ призвала учитывать отношение к России в Польше
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ФРГ при проведении своей политики необходимо учитывать отношение к России в Польше и балтийских странах.
Здоровье
Профессор объяснил, что именно «убивает» сосуды
Глава Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета Мюнхена Мартин Галле рассказал о самых главных врагах сосудов человека.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Единоборства
Президент США Дональд Трамп поздравил с победой Тито Ортиза
Политика
МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
Футбол
Объявлено имя нового главного тренера «Оренбурга»
Футбольный клуб "Оренбург" на своем официальном сайте опубликовал имя нового главного тренера команды.
Единоборства
Джошуа высказался о победе над Руисом
Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал свою победу над мексиканцем Энди Руисом в бою за три титула чемпиона мира, передает ТАСС.
Происшествия
Педофила насмерть придавило «Нивой» в российской колонии
Осужденный за насильственные действия сексуального характера московский дворник Абдурауф погиб в автомастерской колонии общего режима.
Музыка
Ротару заявила со сцены, что скучала по российской публике
В 2018 году Ротару отказалась от выступления на программе "Песня года", заявив, что из-за введения на Украине военного положения она не хочет "провоцировать радикально настроенных соотечественников".
Экономика
Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей
Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
Политика
Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке
Венецианская комиссия Совета Европы предложила Украине пересмотреть закон о государственном языке, говорится в отчете, поступившем в РИА новости.
Футбол
«Монако» разгромил «Амьен», Головин отдал голевую передачу
"Монако" одержал победу над "Амьеном" в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу.
Армия и оружие
Названо оружие для борьбы с Россией в случае её вторжения в Европу
Американское издание National Interest рассказало, каким оружием следует запастись Великобритании, чтобы она могла отразить вероятное вторжение России в Европу.
Политика
Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при и принялись кусать на награждении цветы, а Русская Ракета даже вывела на олимпийский лед собаку в костюме для своей произвольной программы.