Министр обороны США Марк Эспер назвал основное условие предоставления военной помощи Украине. Об этом глава ведомства сообщил в субботу, 7 декабря, во время выступления в Калифорнии. По словам Эспера, средства на военную помощь Украине будут выделяться, если в стране продолжится борьба с коррупцией.

В Пентагоне назвали условие для выделения военной помощи Украине

Единоборства Джошуа высказался о победе над Руисом Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал свою победу над мексиканцем Энди Руисом в бою за три титула чемпиона мира, передает ТАСС.

Политика «Нафтогаз» счел невозможным вариантом предложение Медведева по газу Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение председателя правительства России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору между Россией и Украиной.

Политика Киев предрек «послевкусие разочарования» от саммита в Париже Жителям Украины не стоит ожидать завершения войны в Донбассе на следующий день после саммита «нормандской четверки», который должен состояться в понедельник, 9 декабря, в Париже, поскольку встреча лидеров может принести «послевкусие разочарования».

Общество Псковский губернатор объявил 31 декабря выходным днём Ранее в соцсетях глава региона провёл опрос, согласно которому 92% его подписчиков высказалось за то, чтобы сделать последний день года выходным днём. https: / / www.instagram.com / p / B5zlvLIDfq6 / Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно графику Минтруда РФ, последняя рабочая неделя 2019 года — двухневная.

Энергетика Россия выиграет в войне Греты Тунберг с Китаем Были и другие факторы (например, ограничения из-за землетрясений добычи в Нидерландах), но, в частности, резко нарастил спрос на СПГ Китай, замещающий уголь природным газом.

Спорт Усманов обратился с открытым письмом к WADA Глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов обратился с открытым письмом к Всемирному антидопинговому агентству (WADA), где призвал не допустить дискриминации "чистых" спортсменов, которые могу пострадать из-за решения комиссии по соответствию.

Авто Volkswagen привезет в Россию три новинки в 2020 году В следующем квартале компания организует продажи новой генерации седана Jetta, а уже в конце лета или в начале осени до российского рынка доберется Arteon.

Общество Художник съел проданную за 120 тысяч долларов работу коллеги Работа представлена в двух экземплярах, и эту цену заплатили за каждый из них, после чего художник поднял цену третьего банана до $150 тыс. Как отметил представитель галереи Perrotin Люсьен Террас, произведение искусства совсем не испортилось из-за продажи.