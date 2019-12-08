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Страна Советов on-lineВ Пентагоне назвали условие для выделения военной помощи Украине
Министр обороны США Марк Эспер назвал основное условие предоставления военной помощи Украине. Об этом глава ведомства сообщил в субботу, 7 декабря, во время выступления в Калифорнии. По словам Эспера, средства на военную помощь Украине будут выделяться, если в стране продолжится борьба с коррупцией.
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В Минобороны США назвали условие для выделения военной помощи Украине
Московский Комсомолецвчера в 22:44
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