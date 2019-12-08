Администрация США при принятии решения о выделении военной помощи Украине будет учитывать, ведется ли в этой стране борьба с коррупцией. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.

В Пентагоне назвали условие для выделения военной помощи Украине

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