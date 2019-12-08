Политика

ИзвестияИзвестияВ Пентагоне назвали условие для выделения военной помощи Украине

Администрация США при принятии решения о выделении военной помощи Украине будет учитывать, ведется ли в этой стране борьба с коррупцией. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.
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США назвали условие для выделения военной помощи Украине

Lenta.ruвчера в 21:52

В Минобороны США назвали условие для выделения военной помощи Украине

Московский Комсомолецвчера в 22:44

В Пентагоне назвали условие для выделения военной помощи Украине

Известиявчера в 22:22

В Пентагоне назвали условия предоставления военной помощи Украине

РИА Новости00:56

Эспер: США не перевели Украине менее $10 млн из одобренной помощи

RT на русскомвчера в 22:46

В Пентагоне рассказали об условии для выделения военной помощи Украине

Газета.Ruвчера в 21:13

Эспер сообщил, что США не перевели Украине менее $10 млн из одобренной ранее помощи

ТАССвчера в 17:38
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Игры

Бета полной версии Black Mesa уже доступна для скачивания

Разработчики Black Mesa из команды Crowbar Collective объявили, что бета полной версии их фанатского ремейка оригинальной Half-Life уже доступна для скачивания.
Игромания.ру 02:55
Здоровье

Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства

Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Evo-rus.com вчера в 05:58
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру вчера в 05:22
Общество

БДТ открывает выставку в честь юбилея Алисы Фрейндлих

Большой драматический театра имени Георгия Товстоногова (БДТ) открывает выставку, посвященную народной артистке СССР Алисе Фрейндлих, которая отмечает 8 декабря свое 85-летие.
ТАСС вчера в 16:19
Единоборства

Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы

Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Коммерсантъ вчера в 17:38
Авто

Появились первые фотографии Kia Seltos для России

В ОТТС указано, что под капотом кроссовера будет устанавливаться 1,6-литровый 121-сильный бензиновый мотор (он будет базовым).
Tvoe-avto.com 06 декабря в 15:04
Происшествия

В Нижнем Новгороде автомобиль протаранил группу детей на тротуаре

В результате ДТП, случившегося в субботу в 17.30 на улице Горького с участием четырех транспортных средств, один из автомобилей отбросило на тротуар, где находилась группа пешеходов.
ГЛАС.RU вчера в 12:41
Общество

Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
РИА Новости вчера в 09:32
Наука

Ученые обнаружили три этапа старения человека

В своем исследовании ученые проанализировали содержание около трех тысяч отдельных белков в плазме крови 4263 людей в возрасте от 18 до 95 лет и выяснили, что на протяжении жизни содержание 1379 из этих белков претерпевает значительные изменения.
Газета.Ru 01:35
Биатлон

Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете

Московский Комсомолец вчера в 13:00
Политика

Орешкин рассказал о позитивных результатах встречи Путина и Лукашенко

"Дорожных карт" на целую колоду Очередная встреча Путина и Лукашенко намечена на 20 декабря в Санкт-Петербурге.
Газета.Ru 01:18
Политика

Экс-депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил о неблагодарности Украины за территории, подаренные Советским Союзом.
RT на русском вчера в 23:46
Происшествия

В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице

В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице «Усадьба Ромашково» на площади 800 кв. м. Как сообщает МЧС России, местонахождение одного человека устанавливается.
RT на русском 00:50
Происшествия

Четыре человека погибли в аварии в Оренбургской области

По данным МВД, в результате инцидента погибли четыре человека. Авария случилась на трассе Оренбург — Акбулак.
RT на русском 02:28
Кино

Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман

Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Комсомольская правда вчера в 06:25
Экономика

В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку

Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году.
РБК 06 декабря в 14:08
Шоу-бизнес

Ротару заявила со сцены, что скучала по российской публике

В 2018 году Ротару отказалась от выступления на программе "Песня года", заявив, что из-за введения на Украине военного положения она не хочет "провоцировать радикально настроенных соотечественников".
Газета.Ru 02:46
Футбол

Гендиректор «Спартака» рассказал о планах на зимнее трансферное окно

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.
Газета.Ru вчера в 10:40
Политика

Украина и МВФ договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов

Международный валютный фонд (МВФ) достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов, сообщила глава фонда Кристалина Георгиева.
РИА Новости вчера в 17:11
Политика

Помощник Зеленского призвал уточнить Минские договоренности

В Киеве отметили, что заключенные пять лет назад Минские соглашения нуждаются в уточнении.
Piter.tv вчера в 14:31
Гаджеты

Apple Mac Pro: ожидание компьютера нового поколения почти закончилось

«Яблочная» империя пока не раскрывает конкретные конфигурации Mac Pro нового поколения.
3DNews 02:33
Культура

«Ъ»: Amazon Prime Video купил права на сериал Богомолова «Содержанки»

ТАСС 06 декабря в 01:24
Авто

Porsche тестирует четырёхмоторную трансмиссию для электрических внедорожников

Porsche сообщила о работе над четырёхмоторным силовым агрегатом для электрических внедорожников — это вдвое больше моторов, чем в электромобиле Porsche Taycan.
3DNews 02:29
Экономика

Эксперт опроверг взыскание «Нафтогазом» $2,1 млрд c «Газпрома»

Накануне, 5 декабря, глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о том, что с «Газпрома» удалось реально взыскать $2,1 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Известия 06 декабря в 06:11
Общество

В Роструде объяснили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск

Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня полагается работникам, у которых установлен ненормированный рабочий день, заявили "Российской газете" в Роструде.
РИА Новости вчера в 20:31
Шоу-бизнес

Боярский раскритиковал артистов, оскорбляющих россиян

Комсомольская правда вчера в 01:16
Кино

Дейенерис встречает Рождество, Пересильд переживает. Кино недели

Эмилия Кларк ищет любовь в комедии "Рождество на двоих". Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс летают на воздушном шаре в поисках научных открытий.
РИА Новости 06 декабря в 00:00
Единоборства

Бойцу UFC разорвало губу при нокаутирующем ударе

Голландский тяжеловес Алистар Оверим получил травму при нокаутирующем ударе от суринамца Жаирзиньо Розенструйка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Вашингтоне.
Lenta.ru 01:47
Политика

В Совфеде оценили план организовать марш с Украины в Крым

Известия 06 декабря в 18:51
Происшествия

В Яльчикском районе легковушка влетела в трактор с лесом

Вчера в Яльчикском районе Чувашии на трассе «Батырево-Яльчики» легковой автомобиль врезался в трактор, перевозящий лес.
Тăван Ен 01:15
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Марк Эспер
Американский политик
Американский государственный деятель, министр обороны США с 23 июля 2019 года. Ранее занимал должность министра армии США.
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