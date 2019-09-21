Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ Пентагоне оправдались за провал американских систем Patriot

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд прокомментировал ситуацию с американскими системами противоракетной обороны (ПРО) Patriot, которые ранее не смогли отразить ракетный удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии.
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Никакая отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) не способна отразить атаку, подобную той, что была совершена на объекты нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, передает
 Пентагон заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда.
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