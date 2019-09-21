Армия и оружие
ИзвестияВ Пентагоне оправдались за провал американских систем Patriot
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд прокомментировал ситуацию с американскими системами противоракетной обороны (ПРО) Patriot, которые ранее не смогли отразить ракетный удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии.
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Что касается реагирования на конкретную угрозу, о которой вы сказали, то они одна система ПВО и ПРО не смогла бы защитить от такой угрозы. Снизить риск могли бы лишь многоуровневые системы.
— Джозеф Данфорд, американский военный деятельАБН 00:41
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