Армия и оружие
ТК ЗвездаВ Пентагоне оправдались за провал систем Patriot в Саудовской Аравии
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что системы ПВО во всем мире функционируют «с переменным успехом», и пообещал работать над тем, чтобы «подобные атаки больше не имели успеха». Напомним, 14 сентября нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками.
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с чего всё началось
Никакая отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) не способна отразить атаку, подобную той, что была совершена на объекты нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, передает Пентагон заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда.Lenta.ruвчера в 05:52
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В Пентагоне заявили о «невозможности» отражения атаки дронов на саудовские НПЗ
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