Армия и оружие

ТК ЗвездаТК ЗвездаВ Пентагоне оправдались за провал систем Patriot в Саудовской Аравии

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что системы ПВО во всем мире функционируют «с переменным успехом», и пообещал работать над тем, чтобы «подобные атаки больше не имели успеха». Напомним, 14 сентября нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками.
Читать в источнике
Комментировать118
с чего всё началось
Никакая отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) не способна отразить атаку, подобную той, что была совершена на объекты нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, передает
 Пентагон заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда.
Lenta.ruвчера в 05:52

Подробнее о событии

В Пентагоне посчитали невозможным отразить атаку на саудовские НПЗ

URA.Ruвчера в 11:07

В Пентагоне заявили о «невозможности» отражения атаки дронов на саудовские НПЗ

Взгляд.рувчера в 00:30

Пентагон признал невозможность систем ПВО отразить атаку на Saudi Aramco

РБКвчера в 07:48

Пентагон признал провал MIM-104 Patriot

Lenta.ruвчера в 05:52

Пентагон признал провал комплекса Patriot

РЕН ТВвчера в 06:24

В Пентагоне посчитали невозможным отразить атаку на саудовские НПЗ

RT на русскомвчера в 09:35

Пентагон признал провал Patriot после атак на НПЗ в Саудовской Аравии

РИА Новости20 сентября в 19:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 02:03, Вашингтон
Происшествия

Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры

BFM.ru вчера в 23:32
Шоу-бизнес

СМИ назвали размер пенсий российских артистов

Газета.Ru вчера в 21:58
Политика

Украина отменила участие в сессии ПАСЕ

Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
РИА Новости вчера в 04:32
Происшествия

Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов

Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
РИА Новости вчера в 22:41
Автоспорт

Риккардо исключён из протокола квалификации

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо исключён из протокола квалификации Гран-при Сингапура, сообщает пресс-служба ФИА.
Чемпионат вчера в 15:10
Шоу-бизнес

Резник назвал Пугачеву «площадной певицей»

Поэт-песенник Илья Резник назвал звезду советской и российской эстрады Аллу Пугачеву «стадионной и площадной» певицей.
ФАН вчера в 05:16
Шоу-бизнес

Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что больная раком артистка перенесла вторую операцию, сообщает НТВ.
Слово и Дело вчера в 08:46
Путешествия

Названы основные причины смерти российских туристов в Турции

РИА Новости вчера в 20:36
Армия и оружие

Северный флот опробовал боевую стрельбу в Баренцевом море

Как сообщает РИА Новости, в ходе учений в районе архипелага Земля Франца-Иосифа воздушному нападению условного противника противостояли такие корабли арктической группировки флота, как большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога".
Российская газета 19 сентября в 10:35
Космос

Запуск японского грузового корабля отложили ради безопасности «Союза»

Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori-8) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) перенесен на один день.
РБК вчера в 07:04
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Общество

Синоптики рассказали о траектории тайфуна «Тапа» в Приморье

РИА Новости 00:36
Кино

Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

Экспресс газета 20 сентября в 10:38
Армия и оружие

NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»

Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости вчера в 19:24
Шоу-бизнес

Дарья Пынзарь показала новую квартиру в Турции

Специально для подписчиков Дарья подробно рассказала на странице в социальной сети, каким образом ей удалось стать обладательницей ключей от престижного жилища и показала его изнутри.
StarHit.ru вчера в 11:00
Авто

Названы цены на новые спецверсии автомобилей Lada

СМИ сообщили стоимость новых спецверсий. Как сообщает «Российская газета», кроссовер Xray #Club обойдется в 762 тысячи рублей.
ФАН вчера в 13:22
Авто

Mazda отзывает в России более 200 кроссоверов Mazda CX-9

32CARS.ru 20 сентября в 04:26
Политика

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 19 сентября в 16:18
Происшествия

Двое российских военных ранены в Таджикистане

Газета.Ru вчера в 13:20
Армия и оружие

Иран назвал «позерством» планы США направить войска на Ближний Восток

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал решение США отправить дополнительные войска и вооружение в Саудовскую Аравию в ответ на нападение на нефтяные месторождения.
РБК вчера в 23:43
Политика

Госдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы»

Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме.
Газета.Ru вчера в 22:33
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Энергетика

Nikkei: Saudi Aramco уведомила Японию об изменениях в поставках нефти

Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco уведомила своего основного японского партнера об изменениях условий поставки нефти, что вызвало обеспокоенность по поводу ситуации с экспортом после атаки беспилотников на предприятия в Саудовской Аравии.
ТАСС 00:46
Наука

Новый устойчивый к антибиотикам супермикроб нашли в Конго

Новый супермикроб, помимо устойчивости к антибиотикам первой линии, оказался невосприимчив к азитромицину и цефтриаксону, а также мало чувствителен к цефалоспорину.
Волга-Медиа вчера в 23:36
Шоу-бизнес

46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа

Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.
Вокруг ТВ 20 сентября в 05:47
Происшествия

В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери

В Ярославской области несовершеннолетний подросток обнаружил на улице изуродованное тело матери.
РИА Новости вчера в 08:06
Кино

«Рэмбо: Последняя кровь»: станет ли популярным фильм со Сталлоне

Кинокритики не могут определиться, соберет ли кассу новый фильм о Рэмбо или нет. Раньше почти каждый человек знал историю о Рэмбо.
iReactor 00:00
Происшествия

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Задержанного якутского шамана Александра Габышева доставили в Якутск и поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщается на сайте Минздрава республики.
Lenta.ru 20 сентября в 04:12
Происшествия

Заблокировавшие вагоны с углем во Львовской области избили полицейских

Ранее сообщалось, что неизвестные блокируют вагоны с углем во Львовской области, так как данный уголь якобы ввезен из России.
Газета.Ru вчера в 16:27
Происшествия

Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась

РИА Новости вчера в 14:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное