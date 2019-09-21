с чего всё началось

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что системы ПВО во всем мире функционируют «с переменным успехом», и пообещал работать над тем, чтобы «подобные атаки больше не имели успеха». Напомним, 14 сентября нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками.

В Пентагоне оправдались за провал систем Patriot в Саудовской Аравии

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