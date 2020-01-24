Американские военные остаются на прежних позициях в Сирии и сохраняют контакты с российскими военными в целях предотвращения конфликтов, заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

с чего всё началось

В четверг спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал журналистам на брифинге об инциденте, произошедшем более года назад, с "перехватом" некоего российского генерал-майора у сирийского Манбиджа. По его словам, все было "решено по военным каналам".

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