Армия и оружие
РИА НовостиВ Пентагоне отрицают «перестрелку» с российскими военными в Сирии
В четверг спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал журналистам на брифинге об инциденте, произошедшем более года назад, с "перехватом" некоего российского генерал-майора у сирийского Манбиджа. По его словам, все было "решено по военным каналам".
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с чего всё началось
Американские военные остаются на прежних позициях в Сирии и сохраняют контакты с российскими военными в целях предотвращения конфликтов, заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.РИА Новости13:13
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