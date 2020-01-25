Армия и оружие
Газета.RuВ Пентагоне отрицают «перестрелку» военных США и России в Сирии
Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что американские и российские военные не вступали в "перестрелку" в Сирии, передает РИА "Новости". Отмечается, что данных о "перестрелке" между военнослужащими США и других стран у Хоффмана не было.
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с чего всё началось
Американские военные остаются на прежних позициях в Сирии и сохраняют контакты с российскими военными в целях предотвращения конфликтов, заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.РИА Новостивчера в 13:13
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