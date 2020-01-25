Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Пентагоне отрицают «перестрелку» военных США и России в Сирии

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что американские и российские военные не вступали в "перестрелку" в Сирии, передает РИА "Новости". Отмечается, что данных о "перестрелке" между военнослужащими США и других стран у Хоффмана не было.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

В Пентагоне отрицают «перестрелку» с российскими военными в Сирии

Американские военные остаются на прежних позициях в Сирии и сохраняют контакты с российскими военными в целях предотвращения конфликтов, заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
РИА Новостивчера в 13:13

Подробнее о событии

В Пентагоне отрицают «перестрелку» с российскими военными в Сирии

РИА Новостивчера в 13:13

Пентагон заявил, что не обладает данными о неких стычках между войсками РФ и США в Сирии

ТАССвчера в 13:07

В Пентагоне отрицают стычки с российскими военными в Сирии

REGNUMвчера в 13:29

В Пентагоне опровергли «перестрелку» с российскими военными в Сирии

URA.Ruвчера в 14:20

В Пентагоне прокомментировали данные о перестрелке c российскими военными

Взгляд.рувчера в 13:41

Пентагон отрицает «перестрелку» в Сирии с российскими военными

Суть событийвчера в 13:55

Представитель Пентагона не подтвердил «перестрелку» между военными США и России в Сирии

ФАНвчера в 14:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:19, Ашберн
Армия и оружие

Разведку у границ РФ за неделю вели 40 летательных аппаратов

В прошлую пятницу «Красная звезда» сообщила, что у границ РФ были замечены 22 летательных аппарата, ведущих разведку.
ФАН 23 января в 18:23
Политика

Пушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере

23 января стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало рассекреченные архивные документы о Второй мировой войне.
Известия вчера в 19:45
Происшествия

Россиянина с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме

Lenta.ru вчера в 00:32
Общество

Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам

REGNUM 23 января в 02:48
Общество

Разведенных родителей обяжут платить за жилье детей

В третьем, окончательном, чтении Госдума приняла закон, регламентирующий обязанность разведенных родителей в равной мере нести затраты на содержание жилья для их совместного ребенка.
IrkutskMedia 23 января в 07:30
Экономика

Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться

Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Коммерсантъ вчера в 05:13
Политика

Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.
Известия вчера в 20:34
Общество

Раскрыт источник интимных снимков самого богатого человека в мире

Основатель Amazon Джефф Безос выяснил, что его интимные фото изданию The National Enquirer продал брат его возлюбленной по имени Майкл Санчес.
Lenta.ru вчера в 17:43
Происшествия

На Урале женщина выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу

Известия вчера в 05:53
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru вчера в 09:39
Кино

Российский «Холоп» попытается завоевать американских зрителей

Прокат комедии режиссера Клима Шипенко «Холоп» начинается в США и Канаде, сообщил директор по развитию компании KinoFilm Corp Александр Беляков 25 января в интервью ТАСС.
Красная весна вчера в 21:58
Политика

Трамп поднял пошлины на стальные и алюминиевые изделия из ряда стран

Президент США Дональд Трамп подписал указ, увеличивающий пошлины на стальные и алюминиевые изделия из ряда стран.
RT на русском 00:20
Общество

Названы запреты для студентов в Татьянин день

Студентам в Татьянин день не рекомендуется выбрасывать мусор из комнаты и сидеть тихо.
Экономика сегодня 00:18
Теннис

Павлюченкова обыграла вторую ракетку мира на Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, одержав волевую победу над второй ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой.
Известия вчера в 23:05
Политика

«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы

Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
Кавказ Пост вчера в 04:23
Происшествия

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 человек

Число погибших в результате землетрясения в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг возросло до 20 человек, 1015 получили ранения, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.
РИА Новости 00:19
Гаджеты

В Сети смартфоны Samsung Galaxy S20 показали на фото и видео

Astera вчера в 08:04
Политика

Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог

Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
РИА Новости 00:17
Армия и оружие

Эрдоган направил турецких военных для подготовки сил Сарраджа в Ливии

Турция направляет инструкторов для подготовки сил так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким канцлером Ангелой Меркель.
ФАН вчера в 10:10
Космос

Потенциально опасный астероид диаметром до 1 км летит к Земле

Предполагается, что небесное тело приблизится к Земле на дистанцию, которая в 15 раз дальше расстояния планеты до Луны, уже 15 февраля 2020 года.
Газета.Ru вчера в 19:05
Здоровье

Воронежская больница закупила 78 кг красной икры

Воронежская областная клиническая больница №1 приобрела 78,12 кг красной икры.
REGNUM 23 января в 08:53
Кино

Джордж Мартин рассказал о финале «Песни льда и пламени»

Американский писатель в интервью немецкому изданию Die Welt рассказал, что судьба одного из Старков будет разительно отличаться от сериальной.
ToDay News Ufa 23 января в 23:25
Экономика

Санкции США помогли России нарастить экспорт нефти

Соединенные Штаты косвенно помогли России нарастить экспорт нефти.
РИА Новости 22 января в 02:36
Общество

Лукашенко: Москва умышленно надавила на Минск налоговым манёвром

Россия специально начала налоговый манёвр, чтобы надавить на Белоруссию, полагает белорусский президент Александр Лукашенко.
REGNUM вчера в 05:17
Происшествия

Шесть человек стали жертвами стрельбы в немецком Рот-ам-Зе

В немецком городе Рот-ам-Зе неизвестный устроил стрельбу, в результате чего погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 08:29
Общество

Globus разрабатывает новый формат магазинов в России

Коммерсантъ вчера в 02:03
Политика

Путин поднял упавшую фуражку палестинского офицера

RT на русском вчера в 08:57
Политика

Экс-президент Латвии раскритиковал отношение к русскому языку в стране

Экс-президент выразил уверенность, что в Латвии существует проблема в сфере образования, в результате школьники знают английский язык лучше латышского.
Известия вчера в 21:12
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ТАСС 23 января в 03:43
Авто

Составили список автомобилей, которые россияне не покупают

В рейтинг, составленный экспертами газеты "Известия", попали производители с объемом реализации менее 1 тысячи новых автомобилей по итогам 2019-го.
Новые автомобили 23 января в 00:52
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное