Американские военные остаются на прежних позициях в Сирии и сохраняют контакты с российскими военными в целях предотвращения конфликтов, заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

с чего всё началось

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что американские и российские военные не вступали в "перестрелку" в Сирии, передает РИА "Новости". Отмечается, что данных о "перестрелке" между военнослужащими США и других стран у Хоффмана не было.

В Пентагоне отрицают «перестрелку» военных США и России в Сирии

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