Каких-либо негативных инцидентов между российскими и американскими военными в Сирии не происходит, сообщил 24 января журналистам представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

В Пентагоне отрицают стычки с российскими военными в Сирии

Политика Зеленский объяснил важность прямого диалога с Путиным Введение прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным является важным, поскольку это дает возможность завершить конфликт в Донбассе и продолжить обмен удерживаемых лиц.

Экономика Банки превращают автокредиты в потребительские Похожий потребительский кредит – на 1,5 млн руб. сроком на 5 лет – зарплатные клиенты ВТБ могут взять по ставке от 10,9% годовых (конечная ставка зависит от риск-профиля заемщика), для остальных клиентов ставка начинается с 11,2%. А, к примеру, в «ОТП банке» кредит без залога на покупку машины без первоначального взноса на 2 млн руб. можно взять под 15,99% годовых.

Экономика Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.

Происшествия В Турции назвали число пострадавших при землетрясении Три человека погибли и 225 пострадали в городе Элязыг при сильном землетрясении на востоке Турции, еще трое погибли и 45 пострадали в провинции Малатья, заявили губернаторы этих провинций Четин Октай Калдырым и Айдын Баруш.

Спорт WADA приостановило аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории Всемирное антидопинговое агентство временно лишило Московскую антидопинговую лабораторию лицензии на тестирование крови, говорится в сообщении на сайте WADA.

Наука Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.

Футбол Дибала: я был близок к уходу из «Ювентуса» Аргентинский нападающий «Ювентуса» Паоло Дибала признался, что был близок к уходу из туринского клуба, а также рассказал, как на него повлиял приход в клуб нового главного тренера – Маурицио Сарри.

Политика Соратник Меркель потребовал отмены санкций против России Санкции против России необходимо отменить, заявил соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью немецкой газете Bild.

Экономика Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет пост, если в случае смены главного акционера изменится стратегия развития банка.

Политика Кипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму, сообщили три дипломатических источника из ЕС агентству Рейтер.