Армия и оружие
REGNUMВ Пентагоне отрицают стычки с российскими военными в Сирии
Каких-либо негативных инцидентов между российскими и американскими военными в Сирии не происходит, сообщил 24 января журналистам представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
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Армия и оружие
Армия САР освободила в провинции Идлиб три деревни
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Политика
Зеленский объяснил важность прямого диалога с Путиным
Введение прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным является важным, поскольку это дает возможность завершить конфликт в Донбассе и продолжить обмен удерживаемых лиц.
Армия и оружие
Украинские военные получили новые БТР с дырками в броне
Армия Украины пополнилась новыми бронетранспортерами БТР-4Е. Однако при осмотре поступившей техники были обнаружены дырки в броне.
Авто
General Motors показала беспилотный шаттл Origin
Компания Cruise, принадлежащая General Motors, представила беспилотный шаттл Origin.
Шоу-бизнес
Поклонники приняли 51-летнюю Стриженову в парике за Пугачеву
Подписчики Екатерины Стриженовой перепутали ее фото в Instagram с Аллой Пугачевой. Стриженова примеряла светлый парик для нового образа.
Политика
Трамп показал логотип Космических сил США
Экономика
Банки превращают автокредиты в потребительские
Похожий потребительский кредит – на 1,5 млн руб. сроком на 5 лет – зарплатные клиенты ВТБ могут взять по ставке от 10,9% годовых (конечная ставка зависит от риск-профиля заемщика), для остальных клиентов ставка начинается с 11,2%. А, к примеру, в «ОТП банке» кредит без залога на покупку машины без первоначального взноса на 2 млн руб. можно взять под 15,99% годовых.
Экономика
Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Происшествия
В Турции назвали число пострадавших при землетрясении
Три человека погибли и 225 пострадали в городе Элязыг при сильном землетрясении на востоке Турции, еще трое погибли и 45 пострадали в провинции Малатья, заявили губернаторы этих провинций Четин Октай Калдырым и Айдын Баруш.
Здоровье
Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России
ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
Здоровье
Число жертв нового типа коронавируса в Китае достигло 17 человек
Число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, увеличилось до 17.
Политика
Рейтинг доверия Путину вырос после послания Федеральному собранию
Рейтинги одобрения и доверия президенту РФ Владимиру Путину выросли после его традиционного послания Федеральному собранию.
Армия и оружие
Китайские СМИ оценили возможность ввода в эксплуатацию бомбардировщика ПАК ДА
В издании отметили, что в настоящее время Россия возобновляет производство стратегического бомбардировщика Ту-160М2, который уже успел пройти проверку временем и готовности к бою.
Наука
Первоисточником нового коронавируса в Китае посчитали змей
Спорт
WADA приостановило аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство временно лишило Московскую антидопинговую лабораторию лицензии на тестирование крови, говорится в сообщении на сайте WADA.
Кино
«Золотой орел» назвал лучшим фильмом «Текст» Клима Шипенко
Победителем в главной номинации - "Лучший фильм" - эксперты отечественной киноакадемии назвали "Текст".
Здоровье
Воронежская больница закупила 78 кг красной икры
Воронежская областная клиническая больница №1 приобрела 78,12 кг красной икры.
Наука
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии
Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
Футбол
Дибала: я был близок к уходу из «Ювентуса»
Аргентинский нападающий «Ювентуса» Паоло Дибала признался, что был близок к уходу из туринского клуба, а также рассказал, как на него повлиял приход в клуб нового главного тренера – Маурицио Сарри.
Политика
Соратник Меркель потребовал отмены санкций против России
Санкции против России необходимо отменить, заявил соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью немецкой газете Bild.
Экономика
Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет пост, если в случае смены главного акционера изменится стратегия развития банка.
Космос
Вода на Марсе оказалась пригодной для жизни
Кино
Создательница «Ведьмака» рассказала, что фанатов ждёт во втором сезоне
Шоураннер сериала "Ведьмак" Лорен Шмидт Хиссрих рассказала о том, что зрителей ждёт во втором сезоне.
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» возглавит российский бокс-офис
Фигурное катание
Фигуристка Трусова установила личный рекорд в короткой программе на ЧЕ
Россиянка Александра Трусова установила личный рекорд в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.
Политика
Кипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму, сообщили три дипломатических источника из ЕС агентству Рейтер.
Политика
Лукашенко не захотел быть последним президентом Белоруссии
Лукашенко уже не намекает, а в лоб говорит, что Белоруссия не будет «частью какой-либо страны».
Общество
Самарская учительница уволилась из-за видео с танцем живота
В Самарской области широкий резонанс вызвало видео, на котором танец живота, как выяснилось потом, исполняла учительница одной из школ Самарской области.