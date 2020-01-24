Армия и оружие

REGNUMREGNUMВ Пентагоне отрицают стычки с российскими военными в Сирии

Каких-либо негативных инцидентов между российскими и американскими военными в Сирии не происходит, сообщил 24 января журналистам представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
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