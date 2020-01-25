Американские военные остаются на прежних позициях в Сирии и сохраняют контакты с российскими военными в целях предотвращения конфликтов, заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

с чего всё началось

Каких-либо негативных инцидентов между российскими и американскими военными в Сирии не происходит, сообщил 24 января журналистам представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

В Пентагоне отрицают стычки с российскими военными в Сирии

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