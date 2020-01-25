Армия и оружие
REGNUMВ Пентагоне отрицают стычки с российскими военными в Сирии
Каких-либо негативных инцидентов между российскими и американскими военными в Сирии не происходит, сообщил 24 января журналистам представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
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с чего всё началось
Американские военные остаются на прежних позициях в Сирии и сохраняют контакты с российскими военными в целях предотвращения конфликтов, заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.РИА Новостивчера в 13:13
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Дубль Холанда помог «Боруссии» разгромить «Кельн»
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Песков заявил об отсутствии указа об отставке Суркова
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Подписчики Екатерины Стриженовой перепутали ее фото в Instagram с Аллой Пугачевой. Стриженова примеряла светлый парик для нового образа.
Общество
Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку
Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.
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Антивирусный препарат может предотвратить метастаз раковых клеток
Из-за накопления липид раковые клетки больше подвержены метастазированию – появлению очагов вторичных новообразований, что является смертельной стадией.
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Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
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Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»
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Спрашивали президента и про поставки нефти, подробнее рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
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В центре Москвы лошадь погибла от удара током
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"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - сказал министр.
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Смертельный китайский вирус обошел Россию стороной
Смертельный китайский вирус обошел Россию стороной. Об этом сообщается в субботу, 25 января, на официальном сайте Роспотребнадзора.
Происшествия
Летевший из Новосибирска во Вьетнам самолет вернулся в аэропорт вылета
Самолет S7, выполнявший рейс Новосибирск — Камрань (Вьетнам), вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчиков технической неисправности, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Футбол
«Милан» выиграл 4 игры из 5 после возвращения Ибрагимовича
Златан в трёх матчах из пяти выходил в стартовом составе и отметился одним забитым мячом, в игре с «Кальяри» (2:0). «Милан» занимает шестое место в турнирной таблице итальянского первенства.
Политика
Путин не стал пожимать руку Пенсу
Армия и оружие
США впервые провели учения с вертолетами Ми-24
Пара советских ударных вертолетов Ми-24 впервые приняла участие в тренировке ВВС США.
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ФСБ задержала работавшего на украинские спецслужбы крымчанина
В Крыму задержали местного жителя, выполнявшего задание украинских спецслужб, — мужчина оборудовал схроны с взрывчаткой и боеприпасами.
Здоровье
Власти Якутии заявили, что в регионе нет больных с коронавирусом
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