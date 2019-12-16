Армия и оружие
REGNUMПентагон ответил Эрдогану на угрозу закрыть для США базу Инджирлик
Пентагон заявил в ответ на угрозу президента Турции Реджепа Эрдогана закрыть для США базы Инджирлик и Куреджик в ответ на возможные американские санкции, что американцы используют турецкие военные базы только с разрешения руководства Турции, сообщил 15 декабря представитель оборонного ведомства США журналистам.
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На фоне угроз Эрдогана закрыть американскую авиабазу лира вновь подешевела
Московский Комсомолец Турция02:20
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