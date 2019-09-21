с чего всё началось

Ни одна из систем ПВО не смогла бы отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии во время нападения на нефтяные объекты, заявил глава Объединённого комитета начальников штабов Джозеф Данфорд.

В Пентагоне посчитали невозможным отразить атаку на саудовские НПЗ

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