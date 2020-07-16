Армия и оружие
ТАССВ Пентагоне пояснили, о какой «супер-пупер ракете» говорил Трамп
Президент США Дональд Трамп, упоминавший о разработке в США гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном.
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с чего всё началось
Представители американского министерства обороны подтвердили проведение испытаний новой гиперзвуковой ракеты, во время которых ее скорость превышала скорость звука в 17 раз, сообщает CNN со ссылкой на чиновников Пентагона.Газета.Ruвчера в 19:19
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В Пентагоне поведали о «супер-пупер» ракете Трампа: испытания завершены
Московский Комсомолецвчера в 19:51
Пентагон подтвердил заявление Трампа о разработке самой скоростной ракеты в мире
Lenta.ruвчера в 19:30
В Пентагоне пояснили, о какой «самой быстрой» гиперзвуковой ракете рассказывал Трамп
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Готовность к запуску аппаратуры, установленной на первой в истории России посадочной станции «Луна-25», планируется проверить с помощью техники из США и Европы.
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Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 млн
В Индии количество человек, у которых был диагностирован коронавирус, превысило отметку 1 млн, следует из данных на сайте министерства здравоохранения и семейного благополучия страны.
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Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
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В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России
«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
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