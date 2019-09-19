Ранее специалисты из США создали ролик-симуляцию военного конфликта России и НАТО. Главнокомандующий американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригян заявил журналистам, что у США есть план прорыва российских средств противовоздушной обороны (ПВО) в Калининградской области.

В Пентагоне предупредили о возможности удара по Калининграду

Шоу-бизнес Сестра Бондарчука решила пропустить его свадьбу с Паулиной Андреевой Сестра кинорежиссера Федора Бондарчука Наталья сообщила, что не пойдет на свадьбу брата.

Политика Миллер сообщил о «плане Б» по транзиту газа через Украину Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, Россия готова временно продлить действующий контракт по транзиту газа в Европу через Украину, если киевские власти успеют к 2020 году создать газотранспортного оператора в соответствии с третьим энергопакетом ЕС.

Политика Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области Победивший в единый день голосования 8 сентября на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер в пятницу вступил в должность главы региона, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия Возбуждено уголовное дело о расстреле собак в Прикамье Полиция Горнозаводска в Пермском крае возбудила уголовное дело по факту убийства четырех охотничьих лаек в охотхозяйстве «Глухарь».

Армия и оружие Российский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление главнокомандующего американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригана о возможности прорыва российских ПВО.

Экономика Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.

Культура Микки Рурк попросил похоронить его на Украине Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.

Здоровье Лекарства в российских больницах станут бесплатными Представитель Минздрава России Виталий Омельяновский раскрыл изданию детали предстоящей реформы в сфере медицины, которая должна привести к тому, что все лекарства в российских больницах в ходе процесса лечения больных будут предоставляться им совершенно бесплатно.

Политика В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для младшеклассников В Госдуму был внесён законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов.

Происшествия На брянском вокзале застрелили двух сотрудников спецсвязи Двое сотрудников спецсвязи были застрелены в ночь на пятницу на железнодорожном вокзале Брянск-Орловский.

Экономика Трассу в Китай разрешили строить в России Глава Минфина РФ Антон Силуанов одобрил строительство двух участков транспортного коридора автодороги Москва-Казань.

Происшествия Задержанные северокорейские суда доставили в Находку В Находку прибыли задержанные северокорейские суда, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, сообщил РИА Новости представитель погрануправления ФСБ по Приморскому краю.

Политика Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским 19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.

Происшествия Проверка проходит в колонии под Иркутском после видео со стриптизом В колонии-поселении № 14 в поселке Тамтачет в Иркутской области от работы временно отстранили врио начальника.

Авто Следующий Kia Stinger может стать электрокаром В интервью изданию Car Sаlеsс главный дизайнер Kia Грегори Гийом рассказал, что он сомневается, что "дела Stinger идут настолько хорошо, как надеялись в компании".

Общество В России могут отменить профессиональные праздники Среди нормативных актов СССР и РСФСР, которые признаны устаревшими и отменить которые намерено правительство, есть и такие, которые устанавливают профессиональные праздники.

Происшествия В Бурятии задержан шедший пешком в Москву шаман Речь идет о так называемом шамане Александре Габышеве, который решил пешком дойти до Москвы.

Футбол Болгарский «Лудогорец» разгромил ЦСКА в Лиге Европы Московский ЦСКА уступил болгарскому «Лудогорцу» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы по футболу со счётом 5:1.

Гаджеты Xiaomi презентовала 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A Диагональ дисплея телевизора составила 70 дюймов. Продажи Mi TV 4A стартуют сегодня, 19 сентября. Стоит устройство 564 доллара США.

Общество Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.