Армия и оружие
Газета.RuВ Пентагоне предупредили о возможности удара по Калининграду
Ранее специалисты из США создали ролик-симуляцию военного конфликта России и НАТО. Главнокомандующий американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригян заявил журналистам, что у США есть план прорыва российских средств противовоздушной обороны (ПВО) в Калининградской области.
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