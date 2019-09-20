с чего всё началось

У Пентагона есть план, который позволит уничтожить систему противовоздушной обороны «самого вооружённого европейского форпоста России» — Калининграда. Об этом заявил главнокомандующий американскими ВВС в Европе генерал Джеффри Ли Харригян. Об этом сообщает журнал The National Interest.

В Пентагоне предупредили о возможности удара по Калининграду

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