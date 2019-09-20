Армия и оружие
REGNUMВ Пентагоне предупредили о возможности удара по Калининграду
У Пентагона есть план, который позволит уничтожить систему противовоздушной обороны «самого вооружённого европейского форпоста России» — Калининграда. Об этом заявил главнокомандующий американскими ВВС в Европе генерал Джеффри Ли Харригян. Об этом сообщает журнал The National Interest.
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с чего всё началось
Как сообщает Breaking Defense, командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян на встрече с представителями СМИ поделился планом Пентагона по нанесению удара по Калининграду.Московский Комсомолецвчера в 16:51
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Американский генерал рассказал о плане США по атаке на Калининград
Московский Комсомолецвчера в 17:16
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 01:04, Вашингтон
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Госдеп не обеспокоили возможные связи Гуайдо с наркоторговцами
Вашингтон не выражает беспокойства по поводу возможной связи лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо с колумбийской бандой «Растрохос».
Известия вчера в 18:45
Армия и оружие
Boeing испытала первый беспилотный самолёт-заправщик
Компания Boeing совместно с Военно-морскими силами США успешно завершила первый испытательный полёт беспилотного воздушного самолёта-заправщика палубного базирования MQ-25 Stingray, говорится в заявлении, размещённом на сайте компании.
Life.ru вчера в 23:37
Общество
«Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники
Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.
ТАСС вчера в 21:59
Происшествия
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову
RT на русском вчера в 06:59
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Старт продаж новых iPhone в Москве
Российская газета вчера в 07:42
Экономика
Клиентов банков оценят по кредитам их родственников
После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.
РБК 00:05
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии
Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.
Известия вчера в 10:28
Здоровье
Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в РФ
В общей сложности выявляемость опухоли мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. человек, или около 34 тыс. ежегодно.
Профиль 17 сентября в 05:34
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru вчера в 10:03
Политика
Еврокомиссия требует найти «другое решение» по транзиту через Украину
В ходе трехсторонних консультаций России, Украины и представителей ЕК, последние потребовали от российской стороны найти «другое решение», поскольку продление договора, срок которого истекает в декабре, невозможно.
Expert.ru вчера в 12:41
Армия и оружие
В сирийском Дамаске прогремело два взрыва
Новостной фронт вчера в 14:25
Здоровье
В поликлинике Калининграда появились талоны «Просто спросить»
Администрация поликлиники городской больницы №3 Калининграда ввела для посетителей лечебного учреждения опцию "просто спросить".
Труд вчера в 07:19
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Происшествия
Задержанные суда КНДР прибыли в Находку
Представитель погрануправления ФСБ России по Приморскому краю заявил, что задержанные суда КНДР, экипаж которого напал на пограничников из России, прибыли в Находку.
Газета.Ru вчера в 23:32
Происшествия
Прапорщик-игроман выставил на продажу запчасти компьютеров ФСБ
За год работы прапорщик разобрал более 500 системных блоков, оставив без техники один из факультетов учебного заведения, сообщает газета « Коммерсант » со ссылкой на решение военного суда Московского гарнизона об отправке Хайруллина в колонию-поселение.
URA.Ru вчера в 23:38
Экономика
Красная рыба в России подорожала из-за снижения вылова
Как сообщает РБК, 16 сентября горбуша (самый распространенный как по численности популяции, так и по объемам вылова вид тихоокеанского лосося) подорожала на 30% по сравнению с сентябрем прошлого года.
Известия вчера в 03:32
Армия и оружие
В КНДР создали субмарину, способную нести баллистические ракеты
Японские СМИ заявляют, что Северная Корея готовится спустить на воду новую подлодку, которая может нести на борту баллистические ракеты.
Вести.Ru вчера в 23:59
Армия и оружие
Арабская коалиция провела военную операцию в Йемене после атаки дронов
Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция начала военную операцию к северу от йеменского порта Ходейда, передает Reuters со ссылкой на государственный телеканал Al-Ekhbariya.
РБК вчера в 19:25
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН 18 сентября в 17:26
Политика
В Оренбург прибыл Владимир Путин
В Оренбург поздно вечером 19 сентября прибыл Владимир Путин.
REGNUM вчера в 23:41
Наука
Ученые впервые воссоздали облик денисовца с помощью ДНК
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Политика
Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко
Президента Украины Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала студия «Квартал 95».
Известия вчера в 22:15
Футбол
«Краснодар» и ЦСКА потерпели поражения в первых матчах Лиги Европы с общим счётом 1:10
«Краснодар» потерпел самое крупное поражение в еврокубках, проиграв швейцарскому «Базелю» со счётом 0:5. В свою очередь ЦСКА, открыв счёт в матче с болгарским «Лудогорцем», пропустил пять мячей во втором тайме.
RT на русском вчера в 17:32
Политика
Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове
«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.
Lenta.ru вчера в 06:23
Общество
Роструд назвал регионы с самыми большими зарплатами
Роструд по данным федерального портала "Работа в России" определил шесть регионов с самым высоким жалованием в стране.
Интерфакс 00:02
Происшествия
В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман
REGNUM вчера в 03:04
Шоу-бизнес
Свадьба Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой проходит в Петербурге
Свадьбу Бондарчука и Андреевой решено устроить в Петербурге потому, что это - родной город Паулины.
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Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони назвала свою маму некрасивой
Видеозапись с ребенком появилась в Instagram Виктории Бони. Маленькая Анджелина Смерфит раскритиковала внешность своей мамы.
Gazeta.SPb вчера в 21:01
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY 17 сентября в 14:51