Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ Пентагоне признали, что превосходство над Россией «подорвано»

Военное преимущество Соединенных Штатов в мире подорвано, в то время как Россия и Китай усиливают свои возможности в этой сфере, об этом заявил на слушаниях в Палате представителей конгресса глава Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.
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В Пентагоне вновь отметили усиление военных возможностей России и Китая

ТАССвчера в 11:23

В армии США признали, что утратили часть своего превосходства над Россией

Интерфаксвчера в 11:36

В США признали потерю военного преимущества над Россией

URA.Ruвчера в 12:16

В Пентагоне рассказали о превосходстве России и Китая над американской армией

Lenta.ruвчера в 12:46

В Пентагоне признали, что превосходство над Россией «подорвано»

РИА Новостивчера в 22:50

Пентагон признал подорванное превосходство над Россией

Известиявчера в 23:51

В США признали утрату военного превосходства над Россией

РЕН ТВвчера в 23:23
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Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 00:21, Ашберн
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 15:36
Космос

Астрономы нашли в созвездии Льва пригодную для жизни экзопланету

Агентство отмечает, что данную планету астрономы обнаружили в 2015 году на орбите красного карлика K2-18 в созвездии Льва на расстоянии около 124 световых лет от Земли.
News.ru вчера в 19:51
Происшествия

Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером

Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.
Газета.Ru вчера в 10:26
Политика

Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Российская газета вчера в 09:13
Общество

Совфед одобрил закон о расширении программы материнского капитала

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
ТАСС вчера в 04:55
Армия и оружие

Минобороны России опубликовало видео работы ССО в ходе операций

Министерство обороны России ко Дню Сил специальных операций опубликовало видео, на котором показана работа российского спецназа.
RT на русском вчера в 22:41
Политика

Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов

Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Курьер. Среда. Бердск 25 февраля в 05:45
Общество

Отлов диких животных начался в Москве из-за коронавируса

Отлов диких животных и дератизация начались в Москве с целью предотвращения распространения коронавируса, рассказала глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.
Москва 24 вчера в 08:02
Происшествия

Под Владимиром нашли тонну синтетических наркотиков

Из лаборатории, обнаруженной в цокольном этаже дома в Александровском районе Владимирской области, оперативники МВД изъяли 368 килограммов синтетического психостимулятора α-PVP и более 1,8 тонны прекурсоров.
Российская газета вчера в 07:33
Политика

Штаб Трампа подал в суд на NYT за обвинения в сговоре с Россией

«Иск, поданный в Верховный суд штата Нью-Йорк, направлен на привлечение организации к ответственности за намеренную публикацию ложных заявлений против кампании президента», — говорится в заявлении старшего юрисконсульта Трампа Дженны Эллис, размещенном в Twitter штаба.
Известия вчера в 19:30
Политика

Соловьев выгнал бывшего украинского депутата из студии после спора об УПА

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» после спора об Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в России).
Lenta.ru вчера в 22:55
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" добился волевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде против "Реала" - 2:1. Ответная встреча запланирована на 17 марта.
Российская газета вчера в 17:08
Экономика

Глава Хакасии назвал сроки выплаты зарплаты бюджетникам

Сегодня, 27 февраля, глава Хакасии Валентин Коновалов начал заседание правительства с важной темы - бюджетного кредита в размере 1 млрд 755 млн рублей.
Хакасия вчера в 22:21
Общество

Данилко рассказал, как жюри Евровидения отомстило Украине за Россию

Украинский певец Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, раскрыл истинную причину провала Украины на Евровидении в 2018 году.
News.ru вчера в 00:20
Общество

На самом деле он не ваш: что в Красноярске нельзя делать с балконом

Ошибка 6. Объединять комнату с лоджией Объединять комнату с лоджией запрещено, потому что вместе с этим многие жильцы меняют расположение радиаторов, вынося их на балкон, создавая тем самым проблемы общей системе теплоснабжения.
НГС24 вчера в 19:30
Происшествия

Поиск детей, пропавших в море в Сочи, приостановили из-за погоды

Работа вертолета и катеров, занятых в поиске двух детей, пропавших в море в Сочи, приостановлена из-за ухудшения погоды, сообщил журналистам начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадим Снегирев.
РИА Новости вчера в 07:02
Армия и оружие

США провели учения на случай российского ядерного удара

В рамках военных учений армией США был имитирован ядерный удар со стороны России и приняты ответные действия.
Московский Комсомолец в Марий Эл 25 февраля в 11:02
Футбол

Дзюба не сыграет с «Локомотивом»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не сыграет в матче 20-го тура чемпионата России против московского «Локомотива».
ProstoProSport вчера в 15:51
Политика

В Башкирии предлагают вернуть прежний пенсионный возраст

В Башкирии предложили вернуть прежний пенсионный возраст.
UfacityNews.ru вчера в 23:59
Энергетика

Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России

В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.
РБК вчера в 10:52
Энергетика

CША и Великобритания резко нарастили закупку российской нефти

Соединенные Штаты, Великобритания и Турция в 2019 году значительно увеличили импорт российской сырой нефти.
Газета.Ru вчера в 22:53
Экономика

ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль

Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
РИА Новости вчера в 08:24
Гаджеты

Уязвимость Wi-Fi поставила под угрозу миллиарды устройств

В чипах Wi-Fi, произведенных Cypress и Broadcom, была допущена критическая ошибка, которая сделала уязвимыми к прослушке миллиарды устройств.
Вести.Ru вчера в 14:08
Шоу-бизнес

Обнажённая Мария Кожевникова появилась на обложке мужского журнала

Многодетная мама, актриса и общественный деятель Мария Кожевникова опубликовала в Инстаграм пикантный снимок.
Paparazzi.ru 25 февраля в 08:47
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была пущена с корабля в январе 2020 года.
REGNUM вчера в 22:00
Экономика

Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса

Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини.
РБК вчера в 12:22
Политика

Захарова назвала жалким зрелищем поведение журналисток из Грузии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток с телеканалов Imedi и 1TVGe, устроивших крик и толкотню в ходе попыток задать вопросы главе МИД РФ Сергею Лаврову.
REGNUM вчера в 01:35
Общество

В ЦБ рассказали о новой схеме мошенничества «такси от банка»

В Центробанке рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан — «такси от банка».
Известия вчера в 16:00
Происшествия

Школьник из Минусинска находится в коме после избиения и ошибок врачей

В Минусинске Красноярского края подростки избили 11-летнего мальчика, а врачи недооценили тяжесть его травмы.
Росбалт вчера в 07:54
Теннис

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.
Коммерсантъ вчера в 10:15
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